Türkiye-Rusya çizgisinde sorgulamalar

Yiğit Bulut / Star

Başlarken bir alternatif başlık daha atalım; Washington-Ankara-Moskova hattı kurulabilir mi?

Sevgili dostlarım, bundan yaklaşık 10 yıl önce ilk defa “Türkiye-Rusya” işbirliğinden bahsetmiş ardından Kremlin’de Peskov ile Türkçe bir röportaj gerçekleştirmiş ve takip eden dönemde “Türk-Rus İmparatorluğu” başlıklı bir yazı kaleme almıştım… Yazdım, yazdım, yeni işbirliklerini ve alternatifleri sorguladım… İçerideki “AB taşeronlarının” büyük hakaretlerine uğradım… Defalarca linç edildim... Durmadım yeniden “alternatif tezleri” yazdım... 10 yıl önce HAYALDİ, ben hayaller peşindeydim, 10 yıl sonra GERÇEK oldu.

Dostlarım, coğrafyamız ne zaman Rus-Orta Asya coğrafyası ile yakınlaşıp, yeni adımlar atsak, başımıza her zaman bir şeyler geldi. 180’lerde yaklaştık ardından Ruslarla aramızda savaş çıkarttılar ve Londra-Paris hattında bize borç vererek savaşı fonladılar! Cumhuriyet tarihinde de durum değişmedi. Rahmetli Menderes’in Rusya’daki randevusuna gitmeye ömrü yetmedi...

Son birkaç yıldır AYNI KİRLİ OYUN yeniden sahnede… Uçak ile başlayan süreç, Türkiye ile iyi ilişkilere çok önem veren KARLOV’un katledilmesi ile devam etti… VE HALA ARAYA GİRMEYE ÇALIŞANLAR VAR! BU OYUNA GELMEYECEĞİZ… BU SEFER ALÇAKLARIN PLANLARI İŞLEMEYECEK…

Sevgili dostlarım, yeni bir DÜNYA DENKLEMİ yazılırken, yıllar önce yazdığım “Türkiye-Rusya” yazılarımdan bir alıntı demetini paylaşmak ve KADİM DOSTUMUZ RUS HALKI’na seslenmek istiyorum; COĞRAFYAMIZI KARIŞTIRMAK VE BU COĞRAFYANIN İNSANLARINI BİRBİRİNE DÜŞÜRMEK İSTEYENLERE KARŞI DURALIM VE YENİ İŞBİRLİKLERİ GELİŞTİRELİM!

Bakın SON 10 YILDA neler yazmışım;

“…YILLAR önce “Türk-Rus İmparatorluğu” başlığıyla bir yazı kaleme almış ve Avrupa’nın ana denklemden düşeceğini belirterek, Rusya-Türkiye-Amerika arasındaki “yeni işbirliği konseptine” dikkat çekmiştim. O günlerde ne Avrupa batmıştı, ne de Rusya bu kadar iyi durumdaydı. Dinamikler farklı olunca da teze de inanan fazla olmadı.

“...Başlığı bilerek ‘imparatorluk’ diye attım, abarttım... Amaç ‘ilgiyi’ bu noktaya çekmek ve Avrupa Birliği gibi bir ‘çıkmazdan’ başka bir şey sorgulayamayan Türk kamuoyuna, ‘etrafındaki’ gelişmeleri biraz göstermeyi denemek. Son bir haftadır Rusya’da neler olduğuna dikkat ediyor musunuz? Putin’in attığı imza ile ‘Rusya’yı küresel kan emicilere’ kapatmasına ve yeni devlet başkanının ‘Rusya, İsviçre olacak’ tezine dikkat ediyor musunuz? Peki Avrupa Birliği denilen yapının ekonomik çöküşün arifesinde olduğunu ‘görebiliyor musunuz’?

“…yazdıklarımın ‘hepsine’ sonuna kadar inanıyorum ve 1945-1989-2001 gibi, dünyanın yeni bir ‘eksen kaymasının’ hemen öncesinde olduğunu düşünüyorum. Düşünüyorum ama ‘kafasını kuma gömen’ ülkemde, ‘Avrupa Birliği yalanından’ başka bir şeyi tartışmak mümkün olmadığı için, bu gerçekleri kamuoyuna anlatmam çok zor... Peki ne oluyor? Gayet basit ve net: Yeni bir dünya düzeni ve yeni güç merkezleri ortaya çıkıyor. 2001’deki terör saldırısı sonrası değişen tez-antitez-sentez döngüsünde yani ‘diyalektik’ içinde senteze doğru kayıyoruz ve zorlama olan ‘Amerika-Ortadoğu kaynaklı terör’ kurulumu yerini Amerika karşısında Rusya merkezli Rusya-Hindistan-Çin-İran döngüsüne bırakıyor...

“…Peki Türkiye ne yapabilir? Yapacağımız çok açık; bu değişimi, yeni diyalektiği anlamaya çalışmak ve 1945-1960 arasında denenen, Menderes ve arkadaşlarının ‘idamı’ ile sonuçlanan sürece doğru hamleler yapmak... Daha doğrusu bölgede Türk-Rus ortaklığı için çıkış yolları aramak. Ana tez dağılmasın diye kısa keseceğim. Avrupa Birliği yalanından bir an önce kendimizi kurtarır ve çevremizin, dünya düzeninin nasıl şekilleneceğini anlamaya çalışırsak, treni kaçırmayız. Şimdilik duruyorum, tezi sizler de lütfen sorgulayın, kaldığımız yerden devam edelim… Menderes’in ömrü yetseydi 1960 Temmuz ayında Moskova’da ‘Petrol Ofisi’ ve ‘İş Bankası’nı Ruslara satmak ve ‘yeni tezi’ başlatmak için randevusu vardı...”

Sevgili dostlar, aynen bu satırları yazmış ve “Ne diyor bu adam” tepkisini almıştım. İÇERİDEKİ AB-BATI TAŞERONLARI TARAFINDAN LİNÇ EDİLMİŞTİM. Şimdi soruyorum: “Kim ne diyormuş!”

ÖNEMLİ NOT:YENİ DÜNYA DENKLEMİNİN EKSENİ “WASHINGTON-ANKARA-MOSKOVA” HATTINDA YAZILABİLİR. AMERİKA’NIN ACİLEN TÜRKİYE’YE “AB ÜZERİNDEN BAKMAYI” BIRAKARAK GERÇEK BİR MÜTTEFİK GİBİ DAVRANARAK YAKLAŞMASI ÖNEMLİ VE BU BÖLGEYİ RAHATLATAN BİR ADIM OLACAKTIR!