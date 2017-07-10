Yaptığımız savaş ilanıymış!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

YPG işi iyiden iyiye “azıtmış” durumda. Kendi yaptıklarını “DEAŞ’e karşı” mücadele olarak gören ve göstermeye çalışan YPG, Türkiye’nin “tedbir amacıyla” Suriye’nin kuzeyinde askeri birliklerini konuşlandırmasını “savaş ilanı” olarak göstermeye çabalıyor.

Yakında benzer sözleri ABD’li yetkililerden duyabiliriz.

Çünkü onlar da YPG’yi DEAŞ ile mücadelelerinde önemli bir faktör olarak görüyor ve Türkiye’nin tüm itirazlarına rağmen onlara destek vermekten vazgeçmiyorlar. Aslında YPG bu tür çıkışları ile Türkiye sınırına yaptığı yığınağı örtbas etmeye çalışıyor.

Bilindiği gibi “DEAŞ ile mücadele edecek” diye kendisine verilen silah ve mühimmatın önemli bir bölümünü Türkiye sınırına yerleştirmiş bulunuyor.

Biz de bu yığınak üzerine “DEAŞ Türkiye üzerinden mi saldıracak?” diye sormak ihtiyacını duymuştuk.

YPG tarafından yapılan son açıklamalar gösteriyor ki bu yığınağın DEAŞ tehlikesi ile hiç ilgisi yok.

Akılları sıra doğrudan Türkiye’den gelecek bir tehlikeye karşı önlem alıyor olmalılar. YPG’nin akıl ve mantıktan uzak bu tür açıklamalarına karşı Türk hükümeti hazırlıkların savaş ilanı değil güneyden gelecek olası bir tehlikeye karşı tedbir olduğunu ifade etmiş bulunuyor.

YPG elbette sadece Türkiye sınırına yığınak yapmakla kalmayacak ve Türkiye’deki uzantısı PKK’yı da koruyup kollayacak ve Amerika’dan aldığı silah yardımını onlara ulaştıracaktır.

Gerçekler olanca çıplaklığı ile göz önünde iken Amerikalı yetkililer hâlâ Türkiye aleyhine bir durumun söz konusu olmadığı iddia edip dursunlar.

Önce “DEAŞ ile mücadele edecekler” diye verdikleri silahlar Türkiye sınırına yerleştirildi.

Sonra Türkiye’nin tedbir amaçlı faaliyetleri “savaş ilanı” olarak takdim edilmeye başlandı.

Yakın bir gelecekte çok daha farklı açıklamalar ile karşı karşıya kalmamız kaçınılmaz gibi görünüyor.

Evet, bir büyük oyun parça parça sahneleniyor. Ve Türkiye köşeye sıkıştırılmaya çalışılıyor. Türkiye’nin dost ve müttefik sandığı ülkeler Türkiye’nin elini kolunu bağlamak için ellerinden ne gelirse yapıyor. Hiçbiri terör örgütü PKK’nın uzantılarına “Bu yaptığınız nedir?” diye sormuyor.

Aksine sürekli sırt sıvazlıyorlar.