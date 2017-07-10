Egemen azınlıklar

M. Şevket Eygi



1. Hiçbir erdemi olmayan, iyi değil kötü örnek olan birtakım değersiz erkekleri ve kadınları, hattâ yüz kızartıcı suçlar işlemiş ve işlemekte olanlarını, kaba saba küfürler edenleri, düşük ahlaklıları; topluma, gençliğe, çocuklara ballandıra ballandıra anlatıp tanıtıyorlar, onları övüyorlar, onları sempatik gösteriyorlar, onları modelleştiriyorlar, kahramanlaştırıyorlar.



2. Utanç verici bayağı ve seviyesiz müstehcen yayın yapıyorlar, şehvetleri kamçılayıp tacizlere ve tecavüzlere zemin hazırlıyorlar.



3. Kadınların ve kızların haysiyetini hiçe sayıp onları seks vasıtası ve kölesi yapıyorlar.



4. Dine ve ahlaka saldırıyorlar.



5. Dinî ve ahlakı alay konusu yapıyorlar.



6. Dinî ve ahlakî konuları mıncıklıyorlar.



7. Dinî ve ahlakî konuları hafife alıp ayağa düşürüyorlar.



8. Çok ciddî ve kutsal dinî konuları magazin konusu yapıyorlar.



9. Müslüman Türkiyelilerin kimliklerini, kültürlerini değiştirip onları yabancılaştırmak, zombileştirmek istiyorlar.



10. Onlar faşist, zalim, kanlı, baskıcı, acımasız vesayet rejimi taraftarıdır.



11. Onlar egemen azınlık rejimi taraftarıdır.



12. Onlar şapka yüzünden nice vatandaşın, din hocalarının, şeyhlerin idam edilmesini iyi ve faydalı bir devrim olarak görüyor.



13. Onlar bin yıllık millî yazımızın yasaklanmasını iyi ve faydalı gösteriyor.



14. Onlar dini bozmak ve tahrif etmek için İslamda reform, yenilik, değişiklik yapılmasını istiyor.



15. Onlar gerçek İslam’ın yerine, light ve ılımlı yeni içi boş bir din getirmek istiyor.



16. Onlar, Kur’andan ve Sünnetten çıkartılmış hükümlerin tamamı olan Şeriata düşmandırlar.



17. Onların alınları secdeye gelmez.



18. Onlar iki kimliklidir. Dıştan sosyolojik Müslüman görünürler, asıl kimlikleri ise başkadır.



19. 1923’te kurulan İslam cumhuriyetini onlar egemen azınlık terörüyle, zorla, kanla, zulümle değiştirmişler, merhametsiz bir rejim kurmuşlardır.



20. Onlara göre Ayasofyanın camilikten çıkartılması, müze yapılması iyi olumlu ve faydalı bir iştir.



21. Onlar Ezan-ı Muhammedî düşmanıdır, gerçek Ezan okumayı yasak etmişler, okuyanların canına okumuşlardır.



22. Onlar da, kendilerine göre bu memleketi, bu halkı severler ama babalarının çiftliğiymiş, mandırasıymış, inekleriymiş gibi severler.



23. Onlar, Müslüman çoğunluğu kendileri kadar eşit görmez. Eşitlik sözde vardır ama onlar daha eşittir.



24. Onlar gezici sivil darbe taraftarıdır. Denemişler, başarılı olamamışladır ama ilk fırsatta tekrar deneyeceklerdir.



25. Onlar helal haram tanımaz.



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VASIFLI MÜSLÜMAN

VASIFLI, akıllı, güçlü Müslüman o kimsedir ki:



*Mutlaka öğrenilmesi gereken zarurî, lüzumlu, faydalı bilgileri planlı ve programlı şekilde öğrenir.



*Bunların eylemle aksiyonla yapmakla ilgili olanları hayata uygular.



*Her gün bir saat faydalı kitap okur.



*Bulabilirse ehliyetli ve liyakatli hocalardan, üstadlardan ders alır.



*İyi Müslümanın, her yeni günü, bir öncekinden daha iyi ve hayırlı olur.



*Müslüman bu dünyanın fanî, geçici, aldatıcı, oyalayıcı, gaflete düşürücü olduğunu iyi bilir.



*Bu dünya için burada kalacağı kadar, ahiret için orada kalacağı kadar çalışır.



*Ahireti unutan, âhiret için çalışmayan Müslüman gafil bir Müslümandır. Onun, bilenler tarafından, en güzel ve uygun şekilde gaflet uykusundan uyarılması gerekir.



*İhlassız Müslüman yarı Müslümandır.



*Ahlaksız ve faziletsiz Müslüman yarı mühtedidir.



*Yalan söyleyen, gıybet ve iftira eden, tecessüs eden, göz zinası yapan, riba alıp veren, eliyle ve diliyle insanlara zarar veren, fitne ve fesat çıkartan Müslümanlar fasıktır, facirdir, zalimdir, kötüdür.



*Müslüman iyi insan demektir. İyi insan olmayan iyi Müslüman olamaz.