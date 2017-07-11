Siyonizme dair

M. Şevket Eygi



İnternetten Neturei Karta sitelerini açınız ve sofu, dindar Musevî hahamların Siyonizm ve İsrail aleyhindeki zehir zemberek beyanlarını okuyunuz.

Naturei Karta dışında da anti siyonist ve anti-İsrail siteler var. Yechouroun bunlardan biri.

/Anti zionistJews/ kelimeleriyle arayın, karşınıza tonlarca bilgi çıkacaktır.



Nice büyük haham, Siyonizmi ve İsrail’i küfür olarak görüyor. Bu ideoloji ve bu devlet Tevrat’a aykırıdır diyor.

Biliyorum bana, “Onlar küçük bir azınlıktır, Yahudileri temsil etmezler” diyeceksin.

Önemli olan azınlık olmaları değildir, doğruyu söyleyip söylememeleridir.

Ya bu anti-siyonist hahamlar doğruyu söylüyorsa…



Hitler’in de muhalifleri azınlıktaydı, seslerini çıkartamıyorlardı ama haklı olan onlardı.

Haklı oldukları 1945’in mayısında gün gibi ortaya çıkmıştı.



Keşke Hitler muhaliflerinin gücü olsaydı da Almanya’yı ikinci dünya savaşı felaketinden koruyabilseydiler.

Keşke, anti siyonist hahamların yeterli gücü olsa da, Yahudileri yaklaşan büyük felaketten koruyabilseler.



Neturei Karta hahamları ne diyor?

Yahovaya ve Tevrata sadık bir Musevî asla siyonist olamaz, İsrail’i destekleyemez ve sevemez.

İsrail devletine vergi vermek bile caiz değildir.

Filistin Filistinlilerindir.

İsrail devleti sona ermelidir.



O topraklarda ne kadar Yahudinin kalacağı ve yaşayacağı Filistinlilerin bileceği bir iştir.

Siyonistler bu sözleri hazmedemez. Keşke hazmetseler, derin derin düşünseler de, Ortadoğu’da ve dünyada gerçek, kalıcı, âdil bir barış kurulabilse. Şu üç sıfata dikkat buyurunuz: Gerçek barış… Kalıcı barış… Âdil barış… Uydurma, sahte, geçici, yalan barış değil.

Hitler Almanların büyük kısmını sanki büyülemişti. Sanki ona tapıyorlardı. Ona toz kondurmuyorlardı. Führer’in muhaliflerini yok etmeye, linç etmeye hazırdılar. 1945’te feci şekilde uyandılar ama iş işten geçmişti.

İsrail tarihî bir ârıza ve kazadır.



Birinci Haçlı seferinden sonra Kudüs ve civarında kurulan Latin Katolik krallığı gibi. Bu krallık 1099’dan 1187’e kadar yaşamış, sonra tarihe karışmıştı.

Siyonistlere şunu anlatmak çok zordur:

Mülk Allah’ındır, dilediğine verir, dilediğinden geri alır.

Dilediğini aziz, dilediğini zelil kılar.



Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli.

Ben bir Müslüman olarak Siyonizme karşıyım.

Bütün ideolojilere karşıyım.

Marksizme, Faşizme, Nazizme, Kemalizme karşıyım.



Siyonizm, Nazizm gibi bir ideolojidir.

Siyonistlerin büyük kısmı dindar Yahudi değildir. Ateistler, dinsizler, fasıklar çoğunluktadır.



Keşke Yahudiler Tevrat’a sâdık kalsaydılar.

Keşke Müslümanlarla iyi geçinseydiler.

Keşke Hilafet’in yıkılması için çalışmasaydılar.

Keşke Filistin’i, Neturei Karta hahamlarının dediği gibi gayr-i meşru yollarla ele geçirmemiş olsaydılar.

Akıllı bir Yahudi’nin anti Siyonist ve anti İsrail hahamlara, bilgelere kulak vermesi gerekir.

Ya onların söyledikleri doğru ise…

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DİNDARLAR DA SUÇLUDUR

AHLAKSIZLIKLARI ve ahlaksızları övmek, yüceltmek, reklamlarını yapmak da bir tür ahlaksızlıktır ve suçtur.

Uyuşturucu tacirlerini övmek rezilliktir, alçaklıktır.

Zinaları, fuhuşları ballandıra ballandıra anlatmak suçtur.

Çocuklara, gençlere ciğeri beş para etmez kimseleri örnek, model, ideal göstermek ahlaksızlıktır, suçtur.

Kutsal dinî konuları ayağa düşürmek, mıncıklamak, alay konusu yapmak, magazinleştirmek ahlaksızlıktır, densizliktir, suçtur.

Müstehcen yayın yapmak ahlaksızlıktır, suçtur.



Müslüman geçindiği halde bu ahlaksızlıklara, suçlara tepki göstermemek, onları (yasal sınırlar içinde) protesto etmemek, lanetlememek ağır suçtur.

Paraya tapmak, para için her haltı yemek ahlaksızlıktır, suçtur.

Yıkıcı olumsuz aşırı muhalefet yapmak ahlaksızlıktır, beyinsizliktir, suçtur.



Yağcılık, yalakalık, dalkavukluk yapmak ahlaksızlıktır, suçtur.

Emr-i mâruf ve nehy-i münker yapmamak ahlaksızlıktır, suçtur.

Bu memlekette, çoğunluğu oluşturan Müslümanlar, ittihad içinde bir ve beraber olsalar, iyiliği emr edip destekleseler, kötülüğü nehy edip köstekleseler hiç bu kadar kötülük, fitne, fesat olur muydu?

Ahlaksızlıklarla gereği gibi ve yeteri kadar mücadele etmeyen Müslümanlar, en az ahlaksızlar kadar suçludur.