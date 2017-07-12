15 Temmuz nedir

Sibel Eraslan / Star Gazetesi

1- 15 Temmuz 2016 tarihi; ''VAROLUŞ BİLİNCİ''mizdir. Milletin millet olmaya has varolma bilincini, kararlılığını, canı bahasına ortaya koyduğu milattır...

2- Bu kalkışmayı salt darbe girişimi olarak nitelemekse eksikliktir. Apaçık bir SAVAŞ kastıyla ve hain bir baskınla karşı karşıya kalmıştık 15 Temmuz akşamı. Silahlı terör örgütü FETÖ'nün darbe girişiminin karşısında, çok vahim ve hayati bir tehlikeyi atlatan halk, millet olmaya dair sağlam direnci ile yeni bir varoluş sosyolojisinin temelini de atmıştır aslında...

3- 15 Temmuz MİLLET olma bilincidir.

4- 15 Temmuz direnişi, Türkiye'yi içeride ve dışarıda izmihlale mahkum etmeye kararlı güçlere, MİLLİ ve YERLİ bir cevaptır. Hatırlarsanız, Cumhurbaşkanımızın çağrısını kendisine yönelik bir taarruz olarak gören ve NEFSİ MÜDAFAA tabiiliği içinde, önceden tasarlanmadığı halde gayet içten hatta ölümü bile göze alacak kadar içten ve spontane gelişen bir halk savunmasıdır 15 Temmuz... Silahlı güçlere karşı silahı olmayan milli gücün cevabıdır.

5- 15 Temmuz darbesinin altında daha evvel şahit olduğumuz darbelerin sebebi olarak deklare edilen; ''iyi gitmeyen siyasi iradeye el koyarak tashih etme'' niyeti yoktu. 15 Temmuz darbe girişimi, siyaseti ve siyasetçiyi tashihe yönelik değildi, MİLLETE YÖNELİK'ti. Milleti tashihe değil milleti imhaya, yok etmeye niyetliydi. Nitekim MİLLET canına kast eden tankları, elleriyle durdurmuştu.

4- Terör örgütü FETÖ’nün 15 Temmuz’da kalkıştığı kanlı darbe girişimi, sine-i millet tarafından geri püskürtüldü. Dünya tarihine “şok” ibaresiyle kaydı düşülecek bu muazzam karşı koyuş, “DARBEYE KARŞI HALK DARBESİ” olarak geçti ajanslara. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara, sokaklara inmiş, beklemektedir. “Milli İrade Nöbette” pankartıyla Türkiye bir kalp atışına dönmüştür...

5- 15 Temmuz direnişi, bir sessiz devrim ve MİLLİ LİDERLİK hareketidir... Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla millet, kendinden gördüğü bir evladını, millet düşmanlarına teslim etmemiştir. Bir mıknatıs gibi halkı etrafında toplayan lider, yerli oluşun tüm anlam içeriğini zamanın sosyolojisiyle delillendirmiştir.

6- 15 Temmuz'un kuşkusuz en büyük anlam tazelemesi, ŞEHADET BİLİNİCİ üzerinedir. Feda bahsinin en üst aşaması olan şehitlik, özellikle dünyevileşme eleştirilerinin en kesif muhatabı haline dönüştürülmüş gençlik tarafından 15 Temmuz'da yeniden gündeme alınmıştır. Gençliğin nazarında ne kadar makbul ve yüksek bir değer olduğunu, tüm topluma ispat etmiştir şehadet bilinci. Bu maksatla, gençlerimize 15 Temmuz bilincini omuzlarında taşıdıkları için medyunu şükranız.

7- 15 Temmuz direnişi, İSLAM ALEMİ'ne umuttur. Son iki yüzyılı izmihlal, yenilgi ve bozgun olarak yaşayan İslam Alemi, darbeler aracılığıyla kendilerine dayatılan imha biçimlerini neredeyse itaat ve ümitsizlik kültürüne dönüştürerek kanıksamış haldeydi. Türkiye toplumunun ''elleriyle tank durduran'' direnciyle, yeni DİRİLİŞ BİLİNCİ uyanmıştır.

8- 15 Temmuz, İNSANA DAİR umuttur. Dayanışmanın, kardeşliğin, sevginin, fedakarlığın, ikramın, iyiliğe davetin, mütevaziliğin, bağlılığın, bekleyişin, umudun anlamıdır 15 Temmuz.

Allah şehitlerimizden razı olsun.

Hukuk Fakültesindeki son sınavının sonuçlarını göremeden şehit olan sevgili gencimiz Yasin Naci Ağaroğlu'nu da şerefle yad ediyoruz. Arkadaşları onun için şöyle yazmışlar; ''Bugün bütünleme sınavlarına çalıştığımız hür bir vatanımız varsa, birileri şehadeti sınavlarına tercih etti diye, unutmayalım'' demişler... Yasinciğim güzel yavrum... Mezuniyetini tebrik ediyoruz. Hukuk seninle var...