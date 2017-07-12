Ülkemizin bir Siyonist-Haçlı ittifakının tehdidi altında. Bunu görmek için özel bilgilere sahip olmaya gerek yok. Sadece medyaya yansıyan haberlere baktığımızda bile bu gerçek tüm çıplaklığı ile görülüyor. Öncelikli olarak bölgemizdeki terör örgütleri ile bölge ülkeleri rahatsız ediliyor, sürekli olarak bir çatışma ortamında tutuluyor. Terör örgütlerine destek veren Haçlı-Siyonist ittifakı bölgemizde uygulamaya soktuğu planın hayata geçmesini oldubitti ile gerçekleştirmek istiyorlar. Medyaya son yansıyan, “ABD, son bir haftada, DEAŞ ile mücadele maskesi altında terör örgütü PKK/PYD’ye 184 TIR dolusu silah sevkiyatı yaptı” haberi bile ülkemizin karşı karıya olduğu tehlikeyi göstermeye yeter. Bu plan sonucudur ki, Irak ve Suriye yıllardan beri çatışma alanı haline getirildi. Bununla da kalınmadı, başta Afganistan olmak üzere Irak ve Suriye işgal altında. Bununla da kalınmadı, küçük parçalara ayrıştırılıyor.
12 Temmuz 2017 Çarşamba18 Şevval 1438
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Dış tehdidin üzerinden iç barış ile gelinir
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