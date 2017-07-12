Kılıçdaroğlu Geleceğin Cumhurbaşkan Adayı

Cemal Nar / Habervaktim.com

“Olur mu?” demeyin, adamın talihi var! Olur mu olur!

Koca bir partinin başına nasıl geldiğini unutup da “sadece talih yeter mi? Diye soranlara ibret alırlarsa bir hikayemiz var.

* * *

Rivayet odur ki, Osmanlı vezirlerinin en rüşvetçisi, en eli kanlı zalimlerinden birisi olan Rüstem Paşa padişaha damat olmak üzere iken onu kötüleyenler “Bu adam cüzzamlıdır, kızınızı vermeyiniz!” demişler. Padişah da araştırması için Diyarbakır’a bir hekim göndermiş. Nihayet haber ulaşmış:

“Paşa’nın samur kürkünün yakasında bit var!”

Meğerse bit cüzzamlıya gelmezmiş. O günkü tıp böyle biliyormuş. Şair de hemen deyivermiş:

“Olacak bir kişinin bahtı kavi, talihi yar

Kehlesi dahi mahallinde anın işe yarar!”

Öyle ya, adam talihli olunca, biti bile işine yarar!

* * *

Şimdi köhne dünyanın karanlık güçleri baktılar ki ne şunda bir hayır var, ne bunda, en iyisi yine bu dediler ve onu parlatmaya başladılar. Şimdi onu önce “lider”, sonra “başkan” yapacaklar.

Tutar mı?

Ya tutarsa?

Sevinir o zaman Nasreddin Hoca!

Hayali bile sevindiriyor değil mi?

* * *

Koca koca adamlara bakar mısınız, nasıl da bilerek yalan söylüyorlar?

Yenikapı mitinginin resmini alıp “Maltepe mitingi” diye gösteriyorlar. Bir iki kişi değil, koca unvan sahibi adamlar bunlar. “Acaba?” dememek için zorlanıyoruz yani.

İşte parlatma malzemesi: CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel miting alanında 1 milyon 600 bin kişinin olduğunu açıklamış.

Miting alanında kürsüye çıkan Barış Bozkurt ise alanı dolduranlara hitaben "Bugün, burada sizlerin sayesinde ben de bir rekor gerçekleştiriyorum. Maltepe Meydanı'nda bulunan 2 milyon kişiye sunuculuk yapıyorum" diye seslenmiş.

Gece saatlerinde ise İstanbul Valiliği'nden bir açıklama gelmiş. Pişmiş aşa su katan Valilik, "Miting alanında yüzölçümü dikkate alınarak yapılan inceleme ve ölçümleme sonucunda; katılımcı sayısının yaklaşık 175.000 olduğu sonucuna varılmıştır" açıklamasında bulunmuş.

Tv.de haber izliyorum, sunucu valiliğe kızıyor: “Sana ne? Niye açıklama yapıyorsun?”

İyi de, “sana ne? Sen niye açıklama yapıyorsun?”

* * *

Bu manzarayı görünce anladık ki bunlar Kılıçdaroğlu’ndan daha iyi aday bulamadılar. Şimdi onu parlatmaya başladılar gelecek seçim için. Bütün sol ile beraber bütün terör örgütleri bu karanlık güçlerin oyununa çoktan razı olmuşlar.

Ne diyelim, hayrını görsünler. Bana göre umutlu olmalarında fayda var. Yoksa bütün umutlarını yitirmiş adamlardan korkulur. “Benim olmayacaksa kimsenin de olmasın” diyen, aklî melekelerini kullanamaz hale gelenlerden her çılgınlık beklenir. O yüzden muhalefetin de umutlu olması gerekir.

Çıkmadık candan bir umut mutlaka olmalı.