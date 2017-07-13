Size nasıl güvenelim?

Zeki Ceyhan / Milli Gazete



ABD Dışişleri Bakanı RexTillerson ABD-Türkiye ilişkilerini değerlendirirken, “Karşılıklı güven kaybettik ama bu ilişkileri onarmak için çabalamalıyız” diyor.

ABD Türkiye’ye “neden güvenmiyor” bilemiyoruz ama bizim ABD’ye “niçin güvenmediğimiz” besbelli.



Zira ABD Türkiye’den söz ederken “dostumuz ve müttefikimiz” sözcüklerini dilinden düşürmüyor ama iş icraata gelince Türkiye’nin tüm hasımları ile “içli dışlı olmayı” sürdürüyor.

Mesela Türkiye PKK ve onun yurt dışındaki uzantıları PYD ve YPG gibi yapılandırmalardan şikâyet ettikçe ABD söz konusu örgütlerin DEAŞ ile mücadele ettiklerini ileri sürüp onlara arka çıkıyor.

Onlara silah ve mühimmat yardımını sürdürüyor.



Ya da Türkiye FETÖ terör örgütünün darbe teşebbüsünü dile getirdikçe ABD duymazdan gelmeyi ve Türkiye’nin FETÖ liderini iade talebini işitmemeyi tercih ediyor. Bu şartlarda ABD’ye nasıl güvenebiliriz? Bizim için hayati tehlike unsurları haline gelmiş bu örgütlere arka çıkan ve destek veren bir ülkeye güvenilebilir mi?



ABD Dışişleri Bakanı RexTillerson güvenin her ilişkinin temeli olduğunu vurguluyor. Doğrudur güven her ilişkinin temelidir.

ABD ile ilişkilerimizde güvenden eser kalmayınca iki ülke arasındaki ilişkiler de temelinden sarsılıyor demektir.



Türkiye ile ilişkilerde güvenin yeniden inşası gerçekten düşünülüyorsa o zaman terör örgütü PKK’nın yurt dışındaki uzantıları olan PYP ve YPG gibi yapılanmalar ile içli dışlı olmaya mutlaka son verilmelidir. DEAŞ gibi bir terör örgütünün faaliyetlerine son verilmek isteniyorsa bu PYD ve YPG gibi “başka terör örgütleri” aracılığı ile değil “meşru güçler” vasıtasıyla yapılmalıdır.



Yine Türkiye ile ilişkilerde güvenin inşası gerçekten isteniyorsa FETÖ terör örgütünü koruyup kollamaya son verilmeli ve söz konusu örgütün lideri biran önce Türkiye’ye iade edilmelidir.

Adamların darbeye teşebbüs ettiği açık seçik ortada iken bu görmezden gelinirse ilişkilerde güven nasıl tesis edilebilir?



Türkiye’nin ABD’ye niye güvenemediği bu kadar aşikâr iken ABD Türkiye’ye niye güvenmiyor? Türkiye’nin PKK’nın uzantıları PYD ve YPG gibi kuruluşlar ile FETÖ terör örgütüne tavır almasından başka hangi kusuru (!) var ki?

ABD bu “yalan yanlış” politikalarını değiştirmeden onlara güvenmek gerçekten çok zor!



Hele terör örgütleri için “hava üsleri” kurup oralara ABD bayrakları çektikleri sürece kendilerine güvenmemiz mümkün değil.

