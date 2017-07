Kendimize nasıl yardım edebiliriz?

M. Şevket Eygi

Bir Müslüman kendisine nasıl yardım edebilir?

Sorunun ana cevabı şudur:

Allahın rızasını kazandıracak şeyler yaparak, gazab etmesine sebep olan kötülüklerden, günahlardan uzak durarak.

Aşağıda bu hayırlı şeylerin 51’ini bulacaksınız.



1. Kur’an-ı kerimde “Allah’tan sabır ve namazla yardım isteyiniz” mealinde ayet (Bakara,153) bulunmaktadır. Demek ki, Kur’anî Nebevî islamî ölçülere göre sabr eden ve beş vakit namazı dosdoğru kılan kişi Allah’ın yardımını kazanır ve dolayısıyla kendine yardım etmiş olur.



2. İtikadını tashih ederek. Yâni inançla ilgili bilgilerinin doğru ve yeterli olması için çalışarak.



3. Zekat vererek. (ZekatKur’ana, Sünnete, Şeriata, fıkha uygun olarak, Kitabullahta açıkça zikr edilen gerçek şahıslara temlik suretiyle verilir.)



4. Zekat dışında nafile sadakalar vererek. Bunlar verilirken, sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek ve görmeyecektir.



5. Kurtarıcı, faydalı, zarurî ilim öğrenerek. Bu ilimlerin başı ilmihal denilen ilimdir ki, her Müslümanın öğrenmesi farzdır



6. İslam ahlakını öğrenmek ve kurallarını hayata uygulamak.



7. Kur’anın yap dediklerini yapmak.



8. Kur’anın yapma dediklerini yapmamak.



9. Kur’anın öğütlerine kulak verip onları tutmak.



10. Allah ile ezelde, ElestBezmi’nde yaptığı ahd ü misakı hatırında tutmak ve ona uymak.



11. Resulullah Efendimizi en güzel örnek ve model bilmek ve onun Sünnetine uymak, onun yolundan gitmek.



12. Kur’anı anayasa olarak kabul etmek.



13. Ümmet birliği şuuruna sahip olmak, Ümmet içinde yerini almak, Müslümanların tek bir Ümmet olmaları için çalışmak.



14. Allah ile olan bütün işlerinde ihlaslı olmak, riyadan ikiyüzlülükten nifaktan kaçınmak.



15. Yaratıklarla ilgili işlerde âdil ve insaflı olmak, hakkaniyetten hiç ayrılmamak.



16. Öfkesine hakim olmak.



17. Mü’minleri Allah için sevmek.



18. Çocuklarını iyi Müslüman, iyi insan olarak yetiştirmek.



19. Çocuklarına Fırka-i NâciyeEhl-i Sünnet ve Cemaat itikadı ve ilmihali öğretmek.



20. Buluğa eren çocuklarına beş vakit namazı kıldırmak.



21. Ehl-i Tevhid, ehl-i salat bütün Müslümanları kardeş bilmek.



22. Ehl-i Beyt-i Mustafa’yı (Salat ve selam olsun ona) sevmek.



23. Evliyau’r-Rahman’a hürmet etmek, onları sevmek.



24. Zamanındaki İmam’a biat ve itaat etmek.



25. Fitne ve fesat çıkartmamak. (Evet bu da bir Müslümanın kendine yapacağı büyük bir yardımdır.)



26. Müslüman kadın ve kızların Kur’ana, Sünnete, Şeriata, ahlaka, iffete, hikmete uygun şer’î tesettüre bürünmeleri.



27. Zilli pullu, pembeli morlu, alaca bulaca şeytanî tesettürden uzak durmak.



28. İsrafın her türlüsünden kaçınmak. Mesken konusunda… Yazlık konusunda… Ev dekorasyonu konusunda… Otomobil… Giyim kuşam… Yeme içme… Konaklama seyahat… Velhasıl her konuda. (Tabağında yemek arttıran, ekmeğin çöpe atılmasına sebep

olan, statü ve gösteriş için lüks pahalı israflı lokantalara giden müsrif Müslüman kendisine hıyanet etmiş olur.)



29. Zulme uğrayan Müslümanlara yardım etmek, onlara acımak, onların cefalarını paylaşmak da, bir tür kendine yardımdır.



30. Deccalı seven bir Müslüman kendine yazık etmiş olur. Deccala düşmanlık eden Müslüman, bu düşmanlıkla kendisine yardım etmiş olur.



31. Günah, kusur ve ayıplarımıza üzülmek, Allahtan bağışlanma dilemek, tevbe etmek de kendine yardımdır.



32. Dua ederek de kendimize büyük yardım etmiş oluruz.



33. Kötülüğü iyilikle uzaklaştırmak da böyledir.



34. Üzüntülü bir Müslümanın üzüntüsünü gidermek, sıkıntı çekene yardım etmek, bu da hem ona, hem kendine yardımdır.



35. Hayvanlara yapacağımız yardımlar da kendimize yardımdır.



36. Komşularımızın meleği olmak.



37. Emr-i mâruf ve nehy-i münker yapmak.



38. Farz namazları cemaatle kılmak.



39. Nefs-i emmâremizi dizginlemek.



40. Hikmet tahsil etmek, hikmetli Müslüman olmak.



41. İçindeki bilgiler doğru olan din kitapları, broşürler hediye etmek.



42. Gerçekten kâmil bir mürşitten el alıp onun nasihatlerini ve direktiflerini tutmak. (Bu çok büyük bir saadettir. Şeyh veya mürşid sahte olursa büyük bela ve felaket olur.)



43. Büyüklerimize hürmet, küçüklerimize merhamet etmek.



44. Dilimizi, kalemimizi yalandan, gıybetten, iftiradan korumak.



45. Tecessüs etmemek. (Tecessüs, insanların gizli ayıp ve günahlarını araştırıp açığa çıkartmak ve onları rezil ü rüsvay etmektir.)



46. Mütevazı, alçak gönüllü olmak.



47. Hayalı fakirleri polis hafiyesi gibi araştırıp bulmak ve onlara yardımcı olmak.



48. Gururdan, kibirden, kendini beğenmekten uzak durmak.



49. Her gün hiç olmazsa yarım saat faydalı kitap okumak veya ehliyetli ve icazetli bir hocadan ders almak.



50. Ölümü hatırlamak. Hadîste “Ölüm, öğüt olarak sana yetmez mi?” buyrulmuştur.



51. Âhirete hazırlanmak, büyük seyahat için azık toplamak.



***

Yukarıda arz ettiğim elli bir madde, kendimize yapabileceğimiz büyük yardımlardır.

Yapacağımız bütün iyi, mâruf işler, salih ameller, sarf edeceğimiz güzel faydalı hayırlı sözler hep böyledir.

Cenab-ı Hak cümlemizi bunları yapmaya muvaffak kılsın. Bakan gözlerimizi gören eylesin. Tevfik başarı O’ndandır.