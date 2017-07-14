Transfer dediğin bizde olur!

Kemal Belgin / Milli Gazete

Şöyle bir özellikle Avrupa piyasasına baktığınızda transfer döneminin neredeyse sadece bizde tam bir tiyatro gibi sergilendiğini görürsünüz.

Galatasaray yeni bir sağ bek aldı. Tam da 31 yaşında adam... Çuvalla da para harcamışlar. Bizim ekranlardan birinde bir haber gördüm. Son yıllarda Galatasaray bu sağ bek işine neredeyse bir takım kurulabilecek kadar mangır dökmüş. Peki, bu yerde en çok verimli olan futbolcu kim olmuş? Tabii ki Sabri reis... Nerede şimdi? Futbolu çok bilen teknik direktör ve yönetim kararı ile 17 yıllık Galatasaraylılığı bitmiş. Hoş, Sabri için o taraftarlık bitmez de... Neyse, Tudor beyefendinin emirleri ile yeni bir Galatasaray kuruluyor. Hem de çuvalla para dökülerek. Florya ve Riva okutuldu ya... Para su gibi... Göreceğim bakalım, o 55 bin kişilik stat hangi naralarla inleyecek...

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Fenerbahçe her zaman bu transfer işinde başı çekerdi. Bu defa Ekici, Valbuena, Ribar ve kaleci Kameni ile işi sanki idare ettiler. Peki, Fenerbahçe’nin son iki sezondaki en büyük eksikleri nerelerde idi? Öyle bir yönetim var ki, Karavey’i bile kiralayacak kadar futboldan anlar... Emenike trafiği dünyanın hiç bir ülkesinden yaşanmamıştır. Tam tamına 160 milyon lira maliyet var. Peki, Fenerbahçe’nin en ciddi eksiği nerede idi? Tabii ki santrfor diye adlandırdığımız hücum hattının en son adamında... Giderildi mi? Hayır! Orta saha mı? Neredeyse trafik kazası çıkacak orada kalabalıktan... UEFA’nın dengeli harcama kuralı yolumuzu kesiyor diyorlar... Sizde de Galatasaray gibi mal yok mu yahu, satırverirsiniz olur biter. İki sezon önce 75 milyona avroya takım kurup, sonra o kadrodan 10 oyuncu tüyerse, size ne kalır?

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Beşiktaş alış verişte kâr-zarar hesabına çok dikkat ediyor. Pepe’yi kulübüne para ödemeden alıyor, Marcelo’yu 8, 5 milyon avro bonservis ile satıyor. Yani kasaya para koyup yeni oyuncuya bakıyor. Peki, tandem ne olacak şimdi? Pepe’nin yanına Tosiç gelir mi? Lafını bile ettirmiyor basın... O halde yeni bir stopere para sayılacak... Beşiktaşlı sorup duruyor; “Cenk’le mi idare edeceksiniz en önde” diye... Şampiyonlar Ligi’nde oraya oyuncu lazım gibi duruyor. Eh, satıp almak işinde ustalık var... Bakarsınız Marcelo’nun mangırı da öyle bir yerlere gidiverir... Bekleyim görelim...

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Fikstür çekildi. Herkese hayırlı olsun! Bu konuda dikkatimi çeken bir durum var. Televizyonlar gün boyu, hatta ertesi gün bile Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un birbirleriyle oynayacakları maçların tarihlerini geçti durdu. Yani şampiyonların maçlarını... Peki, Bursaspor bu ülkede lig şampiyonluğunu kazanmadı mı? Devamla; Başakşehirspor diye bir takım geçen sezon büyüklerin üçünü geride bırakıp son haftaya kadar şampiyonluk mücadelesi vermedi mi? Şampiyonlar Ligi ön elemesine kim katılacak bu ülkeden? Varsa yoksa reyting, gerisi hikâye... Bu arada Başakşehirspor Cengiz’i 15 milyon avroya satmış. Ben ekranın yalancısıyım. Şayet doğruysa, helal olsun! Bedava alıp servete okutmak artık günün modern kulüpçülüğü sayılıyor.