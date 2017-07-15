Afişi bile istemiyorlar!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete



15 Temmuz darbe teşebbüsü ardında “kimlerin” olduğu artık gün gibi aşikârlaşmış bulunuyor.

Bugüne kadar 15 Temmuz darbe teşebbüsünü “görmezden” gelenler şimdi 15 Temmuz darbesini anlatan afişlerin asılmasına bile karşı çıkarak gerçek yüzlerini gösteriyorlar.

Amerika’dan ve Amerikalılardan söz ediyoruz.



Bağırlarına basıp besleyip büyüttükleri FETÖ terör örgütünü de aynen terör örgütü PKK’nın yurt dışındaki uzantıları PYD ve YPG gibi koruyup kolluyorlar.

Sanki 15 Temmuz 2016 tarihinde “hiçbir şey yaşanmamış” gibi davranmayı sürdürüyorlar.

Söz konusu örgütün lideri Gülen’i “iade etmeyi” akıllarının kenarından bile geçirmiyorlar.



Üstelik sadece Gülen’i değil kendilerine sığınan öteki FETÖ suçlularını da korumaları altına alıyorlar.

Evet, 15 Temmuz 2016’da Türkiye’de yaşananları ne duymuş ne de görmüş gibiler. Ve o tarihte 249 kişi “ölmemiş” gibi, 2000’i aşkın kişi “yaralanmamış” gibi yani hiçbir şey olmamış yola devam ediyorlar.

MÜSİAD bir sene önce yaşanan “darbe teşebbüsü” ile ilgili anıları taze tutmak için afişler hazırlatıp bunları Amerika’da asmak isteyince de bu talebi geri çeviriyorlar.

Peki, niye böyle bir darbe teşebbüsünü “görmezden-duymazdan” geliyorlar?



Allah-u âlem bu işin üstünün kapatılmasını ve konunun enine boyuna araştırılmamasını istiyorlar.

Konu kapatılmaz ve araştırmalar derinleşirse altından “kendilerinin çıkacağından” korkuyor olmalılar.

Zaten 15 Temmuz’da kalkışılan darbe teşebbüsü ile yakın ilgisi olduğu bilinen kimi isimlerin ABD elçiliğiyle “sıkı temas” halinde olduklarına ilişkin bilgiler ortaya çıkmadı mı?

Belli ki FETÖ terör örgütü 15 Temmuz 2016’da “taşeron örgüt” olarak kullanılmış. O tarihe kadar her şeyi inceden inceye planlayanlar “asker sokağa çıkınca halk siner evlerine kapanır” diye düşünmüşler. Ama “evdeki hesap çarşıya uymayınca” da darbe teşebbüsünü ellerine yüzlerine bulaştırmış oldular.



Hem teşebbüsleri akim kaldı hem de aralarındaki gizli yazılım sistemleri ortaya çıkarıldı.

İş karıştırıldıkça altından “dış güçlerin” parmağı çıkıyor.

Amerika da bunun için işin üzerine gidilmemesini istiyor.

Bunun için “bir afişe bile” tahammül edemiyorlar.

