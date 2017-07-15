Cami Hizmetleri Nelerdir?

M. Şevket Eygi



Önce nelerin cami ve din hizmeti olmadığını yazayım:



1. Camilere kalorifer tesisatı yaptırmak.



2. Camilere klima cihazı koymak.



3. Camilere vantilatör koymak.



4. Camilerde, alttan ısıtma tesisatı yaptırmak.



5. Minarelere ve camiin içine hoparlör koymak ve bunları aşırı şekilde bağırtmak.



6. Din görevlilerine lojman yaptırmak.



7. Camiin altına veya bahçesine WC yaptırıp girenlerden para almak.



8. Camilere, secdeye mani olan ve secdede namaza zarar veren kalın halıfleks yaygılar sermek.



9. İki üç şerefeli haddinden uzun, orantısız minareler yapmak.



10. Mimarlık ve sanat kıymeti olmayan çirkin cami binaları yapmak.



11. Cami kapılarına naylon ayakkabı poşeti sandıkları koymak.



12. Az sayıda cemaate namaz kıldırırken önündeki mikrofon yetmiyormuş gibi yakasına mandallı seyyar mikrofon takmak.



13. Mihrabın iki tarafına berbat çirkin pilli saatler asmak.



14. Kırmızı yürüyen yazı tertibatı yapmak.



15. Kırmızı ışıklı namaz vakitleri listesi asmak.



Evet bunlar ve bunlara benzer şeyler din hizmeti değildir.



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Gerçek din hizmetleri nelerdir?



1. Camilerde İman, İslam, Kur’an, Şeriat hizmetleri, daveti yapmak, halkı irşad etmek, uyarmak, aydınlatmak, bilgilendirmek.



2. Halka ilmihalini doğru olarak öğretmek.



3. İtikadın sahih olması için çalışmak.



4. Namaz kılmayan Müslümanları namaza başlatmak.



5. Namaz kılan Müslümanları cemaate çekmek, camileri doldurmak.



6. Müslümanların, İslam ahlakı ile ahlaklı olması için neler yapmak gerekiyorsa, planlı programlı şekilde onları yapmak.



7. Ümmet birliğini, ittihad-ı İslamı, iman kardeşliğini, tesanüdü sağlayıcı, güçlendirici propaganda yapmak.



8. Müslümanlara İmam-ı Kebir şuuru aşılamak ve onları zamanın İmam’ına biat ve etmeye çağırmak.



9. Ümmet birliğinin ve İmam-ı Kebir’in olmamasının çok büyük ve yıkıcı bir noksanlık ve felaket olduğunu anlatmak.



10. Cuma hutbelerinde, vaazlarda cemaati düşündürmek, ağlatmak, hislendirmek ve ıslahlarına, tekamüllerine sebep ve vesile olmak.



11. Müslümanları, dünya vazifelerini en güzel şekilde yapar oldukları halde ahirete yönlendirmek.



12. Müslümanlara emr-i mâruf ve nehy-i münker şuuru ve ruhu aşılamak.



13. Müslümanların zekatlarını Kur’ana, Sünnete, Şeriata, fıkha uygun şekilde, hakkeden gerçek şahıslara temlik suretiyle vermelerini sağlamak.



14. Zamanımızın büyük belası olan israfa, lükse, aşırı tüketime, günde dört beş milyon ekmeğin çöpe atılması gibi günahlara, statü manyaklıklarına karşı halkı uyarmak.



15. Kadınların ve kızların gerçek tesettüre girmesi için çalışmak. Şeytanî tesettür bezirganları ile mücadele etmek.



16. Anne babaların çocuklarına ilmihal öğretmeleri, namaza başlatmaları, onları dindar yetiştirmeleri için çalışmak, kurslar tertiplemek.



17. Halkı Kur’ana uymaya, Kitabullahın yap dediklerini yapmaya, yapma dediklerinden uzak durmaya, öğütlerini tutmaya, kıssalarından ibret almaya çağırmak.



18. Halkı Resulullah’ın (Salat ve selam olsun ona) Sünnetine uymaya, yolundan gitmeye, onun ahlakı ile ahlaklı olmaya, onu örnek ve model almaya çağırmak.



19. Fırka-ı Nâciye olan Ehl-i Sünnet ve Cemaat şuurunu aşılamak.



20. Her türlü reformculukla, dinde yenilik ve değişimle, light ve ılımlı İslamla, mezhepsizlikle, Sünnet düşmanlığıyla, bozuk Mutezile mezhebiyle, Haricilik ve radikallikle, din dışı Fazlurrahmancılıkla, terörizmle, içi boşaltılmış seküler İslam türetme cereyanıyla, bütün sapık dall mudil fırkalarla

mücadele etmek.



21. Müslümanları din sömürücüsü eşkıyaya karşı uyarmak.



22. Sahte şeyhlere karşı uyarmak.



23. Müslümanları, Tarikat-ı Muhammediyeye davet etmek.



24. Camileri doğrunun, iyiliğin, güzelliğin mektepleri ve merkezleri haline getirmek.



25. Cami çevresindeki gerçek miskinleri ve fakirleri araştırıp onlara zekat ve sadaka verilmesini sağlamak.



26. Mihraplara, liseli ve üniversiteli gençleri çekecek karizmatik, idealist imamlar geçirmek.



27. Bilhassa sabah namazlarında camileri doldurmak.



28. Bütün bu hizmetler yapılırken cemaatten, Müslüman halktan makbuzlu veya makbuzsuz para toplamamak.



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Yukarıda saydığım hizmetleri hangi kurum yapacaktır?

Hangi vazifeliler yapacaktır?

Bu konuda kimler plan, program, proje hazırlayacaktır?

Din iman Şeriat ahlak elden gidiyor; birileri hâlâ klima cihazlarıyla, hoparlörlerle, WC’lerle, iftar ziyafetleriyle, turistik açık büfeli lüks umre seyahatleri ile, reform sapıklıkları ile meşgul.

