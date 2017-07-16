Felaket geliyorum demez!

Kemal Belgin / Milli Gazete

Bayılırım yukarıdaki söze... Yani gelecekteki kötü günleri siz kendiniz, açık ve net hatalarla, hazırlarsınız anlamını taşır. Buradan bakınca da, bu satırların yazarı Galatasaray’ın rakibi belli olduğunda neler yazmıştı onu hatırlayalım. Demiştim ki, “Galatasaray, hem de o kadrosuyla bir başka İsveç takımı Tromsö’ye elenmişti. Bu yüzden de bu rakibe çok dikkat etmesi gerekir...” Tabii ki bu görüşüme dayanak olarak da bugünkü Galatasaray teknik direktörünün kalitesini ve de kadrodaki saçmalıklarını göstermiştim.



Ve de ne yazık ki görüşlerim şimdilik ilk sahnede ortaya çıktı. Yahu Tudor amca; hiç Sinan, santrfor arkası oynar mı? Ben ikinci yarıda oyundan çıkana kadar Sinan’ı göremedim. Öylesine ki yerine devre arasında kim girdi diye ekrana dikkat kesildim. Meğerse 89. dakikaya kadar sahada imiş. Hatta sen bu Yasin’den hala bir şeyler mi bekliyorsun? Adam bir gol atar, sonraki iki ay sonra gelir... Sabri’yi yedin. Peki, bu maçta senin arka bloğundan kaç atak geliştirdin acaba? Hakan Balta’yı sürgün ettin ve bendenizin hala Galatasaray’da oynayamayacağını iddia ettiği Ahmet’i Maicon’un yanına koydun... Ne yazık ki meçhuldeki Emrah senin umut oyuncun olmuş. Bu arada kaleci Muslera da bir gün isyan ederse şaşmam.”



Evet, Galatasaray ve de tabii ki yönetimi bu Tudor aşkının bedelini çok ağır ödeyeceklerdir. Bakınız bu turda veda etmek başta olmak üzere, yarın Galatasaray, bizim ligde de orta sıraların altına inerse beni hatırlayınız. Yahu be Tudor; elinde Sneijder gibi bir adam var, neden kayış atıp da adamla terse düşersin? Ne yani senin Juventus kariyerini Real Madrid’le, İnter’le, Hollanda milli takımı kaptanlığı ile yere devirdiği için mi?



Değerli okurlar; Galatasaray takımı oyunun neredeyse bir 75 dakikalık bölümünde rakibinin ceza alanına girmeyi başaramadı. Zaten yapamazdı da... Ben burada Gomis gibi kariyerli bir oyuncuya acırım. Kiminle duvar pası yapacak? Sinan’la mı? Tolga mı araya bırakacak? Selçuk yan pas ve bulursa şut atar, pası da ara sıra... Yarın Belhanda gelecek ve de arkasında savunma önü oyuncuları başka başka sıkıntılarla karşılaşacaklar. Zaten beklentim o ki, bu Gomis tutup da golleri sıralamaya başlarsa sen onunla da takışırsın senin kariyerini solladı diye...



Tur mu? Futbol bu, ben yine de belli olmaz diyeyim. Ancak ne var ki, bu İsveç takımı rakip sahada daha iyi kontraya çıkabileceğini dünkü maçın ikinci yarısında daha da iyi sergiledi. Hani Tudor amca belki de fark etmemiştir de, bendeniz araya sıkıştırayım dedim.



Özetle Galatasaray yönetimi bu kafayla gitmeye kararlı ise, vay ki vay! Bence ne yapıp yapmalı ve Lucescu’yu kandırmalıdır... Tek kurtuluş çaresi orada gözükmektedir bence..

