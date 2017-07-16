İşgal girişimi ve başlayan 2. Kurtuluş Savaşımız

Yiğit Bulut / Star

Sevgili dostlar, defalarca yazdım, yine yazacağım, yine yazacağım; 15 Temmuz bir işgal denemesiydi!

UNUTMAYIN, UNUTTURMAYIN! DEVAM EDEN 2. KURTULUŞ SAVAŞIMIZ BOYUNCA “İŞGAL GİRİŞİMİ” VE DETAYLARI BU TOPRAKLARDA NEFES ALAN HER BİREY TARAFINDAN HER DAKİKA HATIRLANMALI VE İDRAK EDİLMELİ! UNUTMAYACAĞIZ!

Sevgili dostlarım, yazmak, konuşmak, dik durmak ve her dakika daha güçlü olmak zorundayız...

Başkomutanımızın liderliğinde, Milletin emeğiyle bu saate kadar, DİK DURDURDUK, Güçlü OLDUK, daha da OLACAĞIZ...

ŞEHİTLERİMİZİN BİZE BIRAKTIĞI ÇOCUKLARI BİZİ DAHA GÜÇLÜ GÖRECEK... ONLAR İÇİN, HEPİMİZ İÇİN, ÜLKE, MİLLET, ÜMMET İÇİN DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ...

ŞEHİTLERİMİZİN EMANETİNE SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ...

Sevgili dostlarım, bu topraklar, bu coğrafya ve ayağa kaldıran LİDER topyekün bir saldırı altında...

Ve en önemlisi bize kimseden hayır yok! KENDİMİZDEN BAŞKA GÜVENECEK KİMSEMİZ YOK! KENDİMİZE GÜVENECEĞİZ VE BAŞARACAĞIZ!

YABANCILAR BİZİM İÇİN HAYIRLI RÜYALAR GÖRMEZLER!

Samimiyetsiz “geçmiş olsunlar”…Samimiyetsiz “yanınızdayızlar” ve arkadan gelen BAŞTA FETÖ olmak üzere “terör örgütlerine” verilen destekler...

Küresel destek olmadan bu tip terör örgütlerinin bu noktalara gelmesi zor...

PKK denen örgüt yıllarca bazı ülkelerden açık destek bulmadı mı? Bulmadı desinler!

Veya “terörle içi yanan Avrupa’ya soralım; bu örgütleri sivil toplumunuz, devletleriniz yıllarca korur, gözetirken vicdanlarınız neredeydi!

Veya sınırımızda “ordu donatan” Amerika’ya soralım; bu ordu kime karşı kullanılacak!

Çok uzun yazmayacağım...

Dediğim gibi hepsi aynı bunların...

Bizim için çıkar tek yol var; BİZ OLMAK, GÜÇLÜ OLMAK, MANEVİYATIMIZI VE MADDİ GÜCÜMÜZÜ “EN NOKTASINA” TAŞIMAK...

Bu MİLLET, bu ÜMMET, bu coğrafyanın insanları bu saldırıyı da aşacak, kimsenin şüphesi olmasın...

Seçilmiş CUMHURBAŞKANIMIZ liderliğinde bütün bu saldırıları atlatacağız, DİK DURACAĞIZ; DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ, DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ...

VE ECDADIMIZIN EMANETİNE, ŞEHİTLERİMİZİN BİZE BIRAKTIĞI EMANETLERİNE SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ...

TÜM ŞEHİTLERİMİZİ RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUZ, YÜCE ALLAH ONLARA SONUNA KADAR LAYIK OLMAMIZA YARDIM ETSİN.

YAŞASIN GÜÇLÜ, BÜYÜK, TAM BAĞIMSIZ, CİHANŞÜMUL TÜRKİYE…