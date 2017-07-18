Zeki Ceyhan / Milli Gazete



“Bu insanlar” ya da “bu hainler” başlarına “gelenin” ve de “gelecek olanların” farkında değiller galiba!

“Bu insanlar” ya da “bu hainler” neden “tutuklandıklarının” ve neden dolayı “yargılandıklarının” da farkında olmamalılar. Çünkü yargılanan sanık kendisini “kahraman” sanıyor.

O sanığı savunan avukatta onu “kahraman” olarak görüyor ve beraatını talep ediyor.



“Bu insanlar” ya da “bu hainler” diye sözünü ettiklerimiz FETÖ sanıkları ve o FETÖ sanıklarının avukatları.

Bizden çok farklı bir dünyada yaşıyor olmalılar!



Ne zamandan beri darbeye teşebbüs edenler “kahraman” olarak adlandırılıyor ve onlardan “kahraman” diye söz ediliyor, bilemiyoruz.

Ama “bu insanların” ya da “bu hainlerin” bazı şeyleri birbirine karıştırdıklarını çok iyi biliyoruz!

Onlar ancak teşebbüs ettikleri darbe “başarılı” olsaydı, o zaman darbe şakşakçıları tarafından “kahraman” olarak adlandırılacak ve kendilerinden “kahraman” olarak söz edilecekti.

Ama sadece “darbe şakşakçıları” tarafından böyle görülüp böyle gösterilmeye çalışılacaklardı.

Çünkü millet asla onları “kahraman” olarak görmeyecek ve göstermeyecekti!



Tıpkı 27 Mayıs ve 12 Eylül darbelerinde olduğu gibi.

Millet 27 Mayısçıları da 12 Eylülcüleri de asla affetmedi.

Ne var ki şakşakçıları onları “kahraman” gibi gördü ve göstermeye çalıştı.

Şimdi “bu insanların” ya da “bu hainlerin” anlamakta zorluk çektikleri gerçek bu işte!

Teşebbüs ettikleri darbe “başarısız olduğu” için onlar “kahraman” değil “hain” oldular.



Sırtlarına üzerinde “kahraman” yazan tişört giymekle “kahraman” olacaklarını ya da mahkemelerde sanıklardan “kahraman” diye söz etmekle onların “kahraman” olacağını sanıyorlar.

Ama onlar sıradan bir “hainden” başka bir şey değiller.

Galiba birilerinin “bu insanlara” ya da “bu hainlere” teşebbüs ettikleri darbenin “başarılı olamadığını” anlatması gerek!

Hiç boş yere kendilerini “kahramanız” diye avutmasınlar.



“Hain” olmayı kabullenemiyor ve içlerine sindiremiyor olsalar bile “kahramanlık” sıfatının kendilerine hiç yakışmadığını unutmamalılar.

Millete karşı olan bir teşebbüsten “kahraman” çıkmayacağını ve çıksa çıksa “hain” çıkacağını öğrenmeliler.

Onlar bu gerçeği kabullenmeseler de millet onlara “Hain” tişörtünü çoktan giydirmiş bulunuyor.

