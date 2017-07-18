Yeni Bir Darbe Olur mu?

M. Şevket Eygi



SORU: Yeni bir darbe ihtimali var mıdır?



CEVAP: Bu soruyu 15 Temmuz 2016 günü saat 12’de sormuş olsaydınız, birtakım sayın kişiler, “Sen deli misin, aklını mı yitirdin, nereden çıkardın bu darbeyi!..” diye azarlarlardı.



SORU: İstihbarat teşkilatları (ülkemizde bir değil, birkaç istihbarat vardır) vazifelerini yaptılar mı?



CEVAP: Yapmış olsalardı, darbe teşebbüsü olmazdı.



SORU: Diyanet vazifesini yaptı mı?



CEVAP: Yapmadı. Dinlerarası diyalog ve hoşgörü… Üç hak ibrahimî din vardır ve bunların üçünün mensupları da ehl-i necat ve ehl-i Cennettir… gibiEhl-i Sünnet İslamlığına aykırı sapık inançları açıkça ve enerjik şekilde red ve cerh etmiş olsaydı, bu kadar fitne ve fesat olmazdı.



SORU: Türkiye’de birtakım önemli ve güçlü kişiler, gereken şekilde uyarılıyor mu?



CEVAP: Uyarılmıyor.



SORU: Bu konuda ne yapılması gerekir?



CEVAP: Birtakım yakın danışmanların ve dostların, gerçekleri çok çıplak şekilde, eğip bükmeden açık ve seçik şekilde bildirmeleri gerekir.



SORU: Birileri mâsum mudur?



CEVAP: Kesinlikle değildir. Onlar vaktiyle, bugün sövüp saydıkları kimseye büyük saygılar göstermişlerdir.



SORU: 15 Temmuz darbesi bir iç hareket midir, yoksa plan program ve proje olarak dış kaynaklı mıdır?



CEVAP: Kesinlikle dış kaynaklıdır.



SORU: Niçin?



CEVAP: Bizim yerli ve millî aklımız bu kadarına ermez de ondan.



SORU: Darbenin asıl amacı neydi?



CEVAP: Ehl-i Sünnet İslamlığını kaldırıp, yeni bir İslam getirmekti. Reforme edilmiş, değişime uğramış, light ve ılımlı, Şeriatsız ve fıkıhsız, “Allah katında yegane hak din İslamdır” temel inancından vaz geçmiş, bir tür hümanizma ve ideoloji menzilesine düşürülmüş bir İslam.



SORU: Birtakım Fazlurrahmancı ilahiyatçılar, Diyalog İslamlığına niçin sempati ile baktılar?



CEVAP: Fırka-i NâciyeEhl-i Sünneti yıkmak konusunda ortak niyet ve emelleri vardı.



SORU: Fazlurrahmancılar Diyanet’e sızmışlar mıdır?



CEVAP: Bunda en ufak bir şüphe yoktur. Taqiyye ve kitman yaparak kendilerini gizliyorlar.



SORU: Fazlurrahmancılıkislamî bir fırka mıdır?



CEVAP: Kadiyanilik gibi, din sınırları dışına çıkmış bir fırkadır.



SORU: Kur’an, Sünnet, Cemaat İslamı yıkılırsa, Türkiye ne olur?



CEVAP: Dağılır, yıkılır, çöker.



SORU: Ehl-i Sünnet nasıl korunur?



CEVAP: Bütün Sünnî Müslümanların tek bir Ümmet olmalarıyla… Ümmetin başında, kendisine biat ve itaat edilen bir İmam’ın bulunmasıyla… Gerçek İslam Medreselerinin açılıp halkı uyarıp aydınlatacak çağ seviyesinde güçlü ulema ve fukaha yetiştirilmesiyle… Başlarında icazetli şeyhlerin

bulunduğu tasavvuf tarikatlarının açılmasıyla… Müslüman halkın şifahî taşra kültüründen, medenî yazılı yüksek kültüre yükselmesiyle… Ortak bir ıslah, necat (kurtuluş), yükselme, hürleşme plan, program ve projesinin hazırlanıp hayata geçirilmesiyle.



SORU: 15 Temmuz darbesi önlenebilir miydi?



CEVAP: En az beş altı sene öncesinden, 2010’da harekete geçilmiş olsaydı, önlenebilirdi.



SORU: Türkiye’de Kemalist vesayet rejimi hortlayabilir mi?



CEVAP: Hortlatmak isteyeceklerdir ama başarılı olmaları çok, çoook zordur.



SORU: Önümüzdeki beş sene içinde ne gibi önemli gelişmeler olabilir?



CEVAP: Âhir zamanda yaşıyoruz. Çok önemli hadiseler, değişimler olabilir. Üçüncü dünya savaşından sonra ABD, AB, Rusya Federasyonu dağılabilir. Bazı Avrupa ülkeleri Müslüman olabilir.



SORU: Müslüman halkın olup bitenlerden, olabileceklerden haberi var mı?



CEVAP: Maalesef…



SORU: Bir Müslüman olarak ne gibi tedbirler alabilirim?



CEVAP: İlmihal ve İslam ahlakı kitaplarındaki bilgileri çok iyi öğrenmek ve bunları hayata uygulamak gerekir. Bunsuz kurtuluş olmaz. İlim, irfan, yüksek kültür, ahlak, fazilet, hikmet şarttır.



SORU: Karamsar mısınız?



CEVAP: Karamsar değilim, realistim.



SORU: Ümitli misiniz?



CEVAP: Ümitsizlik haramdır, küfürdür. Ömrü ölümüne iman ile bitişen mü’min sonunda Cennete girecek, ebedî saadete nail olacaktır.



SORU: İslam ilerliyor mu?



CEVAP: İslamcılık, siyasal İslam ilerliyor ama din geriliyor.



SORU: Mehdi zuhur edecek mi?



CEVAP: Edecektir. Bütün Ehl-i Sünnet bu hususta ittifak halindedir.



SORU: İsa aleyhisselam nüzul edecek mi?



CEVAP: Ehl-i Sünnet’in bu konuda icmaı bulunmaktadır, inkar eden bid’atçi ve sapık olur.



SORU: İlim sahibi oldukları, bildikleri ve imkanları olduğu halde; halkı uyarmayan, aydınlatmayan, bilgilendirmeyen kimselerin durumu nedir?



CEVAP: Büyük vebal altındadırlar.



SORU: Türkiye’de din sömürüsü var mıdır?



CEVAP: Haddinden fazla vardır. Din sömürücüsü eşkıyaya lanet olsun!

