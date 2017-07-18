Emir’in suikastçileri…

İbrahim Karagül / Yeni Şafak

Katar kriziyle, Basra Körfezi’nde patlayan yeni kriz ve Türkiye’deki 15 Temmuz darbe girişimi arasında ne tür bir bağlantı var?

15 Temmuz’dan altı ay önce Gerçek Hayat dergisinde kapak dosyası yaptığımız “çokuluslu darbe” hazırlıklarında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Ortadoğu’nun kiralık katili Muhammed Dahlan’ın rolü nedir?

Körfez İşbirliği Konseyi’ni dağıtacak noktaya gelen, istihbarat savaşlarıyla devam eden, Katar’ın işgalini bile gündeme getiren, Türk üssünün kapatılmasını öncelikli talimat olarak öne çıkaran kriz, sadece Katar’ı değil aynı zamanda Türkiye’yi de mi hedefliyordu? 15 Temmuz darbe ve iç savaş planları başarısız olunca birileri “terör örgütleriyle de ortaklık kurup” yeni bir senaryoyu mu harekete geçirdi?

BAE yönetimine karşı “15 Temmuz davaları” açılmalı

Bunların tamamının cevabı maalesef “evet”. Batı’dan FETÖ ile yürütülen müdahalenin bir başka ayağı coğrafyamızda bazı ülkeler üzerinden servis edildi. BAE’nin darbe girişimi için “FETÖ’ye üç milyar dolar” para aktardığı zaten ortaya çıkmıştı. BAE ve onun kontrolündeki, (aslında ABD-İsrail kontrolünde) Muhammed Dahlan’ın Türkiye’deki darbe girişimindeki kirli rolüyle ilgili daha çok şey ortaya çıktı. Daha çek şey açığa çıkacak, bekleyin…

Bu kiralık katili kullanan BAE yönetiminin “15 Temmuz darbesinden açıktan sorumlu tutulması, suçlanması, uluslararası dava konusu yapılması” için çokça kanıt var. Darbe girişimi sırasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, BAE aleyhine yerel ve uluslararası mahkemelerde dava açma hakları vardır.

BAE ve kiralık katili Dahlan..

Bu ülke; “terör organizasyonları kurup, Türkiye’deki FETÖ terör örgütüne destek vermekten, para aktarmaktan, iç savaş kışkırtmaktan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının öldürülmesinden” sorumlu tutulabilir, bu yönde uluslararası bir soruşturma yürütülebilir.

İsrail ve Mısır istihbaratı ile ortak tertip edilen şer operasyonlarının finansörü BAE, kirli operasyoncusu Dahlan’dır. Yaser Arafat’ı zehirleyip öldüren ekibin içinde olan Dahlan, Mısır ve İsrail istihbaratı ile birlikte Gazze’de yapılan katliamların da sorumlusudur.

Gazze’ye saldırı hazırlığı yapılıyor..

Bugünlerde İsrail, Mısır ve BAE yeni bir tertibin peşinde. Hamas’ı devirip Muhammed Dahlan’ı Gazze’nin başına getirmek için özel birimler, askeri hazırlıklar yapıyorlar. Yakında Gazze’ye yeni bir saldırı başlarsa, yeni bir katliam başlarsa kimse şaşırmasın. Çünkü çok kirli bir oyun oynanmaya başlandı.

Ama sıkı durun, çok daha vahim gelişmeler var. Sanırım çok yakında bu vahamete ilişkin sonuçlar kendini hissettirmeye başlayacak. Şöyle:

Türkiye’ye saldırı için DEAŞ içinde özel birimler kurdular

BAE ve Dahlan DEAŞ içinde özel timler, birlikler, suikast ve terör aparatları oluşturmaya başladı. BAE, resmen DEAŞ içinde DEAŞ kuruyor. Neden? Sadece Suriye için mi? Yoksa bölgede başka ülkeler içinde bir takım terör ve suikast faaliyetleri için mi?

Burada hemen, bu güçlerin terör örgütleri üzerinden Türkiye’yi hedef almasına yoğunlaşmak bir zarurettir. BAE ve Dahlan’ın DEAŞ’ının hedefi açık biçimde Türkiye’dir.

15 Temmuz’u fonlayıp, FETÖ ile Dubai toplantıları yapıp, para aktarıp, organizasyonlar yapan BAE ve Dahlan, başarısız darbe girişiminden sonra Türkiye içinde suikast ve terör eylemleri için harekete geçmiştir. Bundan sonra Türkiye içindeki DEAŞ saldırılarından bu ülke ve onun tetikçisi Dahlan sorumlu tutulacaktır.

Kirli işlerin patronu Muhammed bin Zaid

BAE Başkanı ve Abu Dabi Emiri Halife bin Zaid, ülkesinin uluslararası terör odağı olmasından sorumlu görülecektir. Ama asıl, kardeşi BAE Genelkurmay Başkanı ve Abu Dabi Veliahtı Muhammed Bin Zaid el Nahyan, bu terör saldırılarından doğrudan sorumlututulacaktır. Bu kişi bölgedeki bütün kirli işlerin odağıdır. Dahlan gibi kanlı, örtülü operasyon şefidir. İsrail istihbaratı ile çok yakındır, Müslüman dünyanın şer odaklarından biridir.

Ortadoğu’daki faili meçhullerde, terör saldırılarında parmağı vardır. DEAŞ içinde özel birimler, timler, terör yapılanmaları kuran kişi budur. Bu yapılanma, hazırlık doğrudan Türkiye’ye saldırı içindir. Türkiye’ye zarar vermek için açık biçimde terör yöntemleri kullanmakta, terör organizasyonlarını finanse etmekte, Dahlan üzerinden terör organizasyonları yapmaktadır. Tıpkı 15 Temmuz darbe girişimindeki ortaklığı gibi, yeni cinayetlere hazırlık yapmaktadır.

Muhammed bin Zaid’in terör timleri Türkiye’de mi?

Katar’a yönelik ablukanın, Gazze’ye yönelik saldırı hazırlıklarının patronudur. Bölge ülkelerini parmağında oynatmaktadır. Katar krizinde S. Arabistan’ı tuzağa düşüren kişinin de Muhammerd bin Zaid olduğunu düşünüyorum. Ki, Katar krizi hızla S. Arabistan’ın aleyhine dönmektedir.

Bir ihtimal ise zihnini kemiriyor.

Son haftalarda Türkiye’de bir çok ilde yürütülen DEAŞ operasyonlarının Muhammed bin Zaid ve Dahlan’ın oluşturduğu yeni terör timleri ile bir alakası olabilir mi? Bu kişiler, Muhammed bin Zaid’in Türkiye içine soktuğu terör ve suikast timleri olabilir mi?