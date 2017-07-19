Ne yaparlarsa yapsınlar ‘Türkiye birkez daha 3 kat büyüyecek’

Yiğit Bulut / Star

Baştan söyleyeyim; bu yazı bu tezi ele aldığım yazıların bir sentezidir... Tekrarıdır ve BÜYÜYEBİLME GERÇEĞİMİZİN son viraja girerken çok iyi anlatılması gerekir...

Son konuşmalarının tamamında Sayın Cumhurbaşkanımız çok net ortaya koydu; “Yeni Sistem ile Türkiye ekonomik olarak en az 3 kat daha büyüyecek”...

2003-2017 arasında nasıl 3 kattan fazla büyüdüyse, yine yapacak...

“Yapamaz” diyenler... Lütfen iyi okuyun...

Sevgili dostlarım, “SİSTEMSEL OLARAK BİR ÜST SEVİYEYE GEÇİŞ” gerçeği idrak edilip denklemler buna göre sorgulanınca başta güç merkezleri dahil birçok tanımlama değişiyor... Bu tespitler eşliğinde varılan sonuç net; değişimi doğru gözlemleyip, taşları yerine oturtabilenler, doğru sebep-sonuç ilişkisini kurabilirler...

Bu noktada gelelim yeni modeli daha doğrusu “üretim-vizyon” odaklı modeli tanımlamaya...

Nasıl bir Türkiye modeline geçiyoruz?

İlk etapta nereden geldiğimizi anlayalım...

Sevgili dostlar, 1946 devalüasyonu ve ikinci dünya savaşı bunalımında “yön arayışı” ile iyice bunalan Türkiye, dışarıdaki yerleşik yapının içeride türetmeye başladığı “burjuva sınıfına” ve onların uzantısı olan siyaset adamlarına maalesef teslim oldu... 1950-1960 arasında “kendini bu yapıdan” kurtarmayı deneyen Menderes ve ekibi, Türkiye’yi bu kalıptan çıkarmayı denese de “içerideki türetmelerin tahrikleri” ve dış odakların “tezgahı” ile Türk Askeri tarafından linç edildiler... Ordu iyi niyetle (aklınca) hareket ediyordu ama aslında Türkiye’nin geleceğini-bağımsızlığını ve potansiyelini biçiyordu... Aynı durum 1960’tan 1977’lere kadar devam etti. Yerleşik yapı palazlandı, Burjuva’nın biti kanlandı, halkın varlıkları transfer edildi. 1977-1980 arasında “Türkiye’de başlayan fikri ve maddi” kıpırdanmaya izin verilemezdi, “NETEKİM DE” verilmedi! 1980’de yine aynı çark çalıştı ve 1960’da Türkiye’yi “asker süngüsüyle” tuzağa yeniden çeken DÜZEN, bu sefer yine aynı yola başvurdu. 1980-2003 arası yöntemin “sadeleştiğini” fakat 28 Şubat ve elektronik darbe denemeleri dahil yapının aynen çalıştığını gördük...2003 yılına kadar sistemin özü hep aynıydı; “dışarıdaki düzen-içerideki türetme taşeronlar-planlanan medya-sanal kamuoyu” gibi unsurlar el ele vererek, askeri de sahaya çekerek, Türkiye’yi istedikleri kalıba döktüler. 2003 dönüm noktası oldu!

Sonuç 1:Eski denklem ile “elde edilmesi imkansız” ekonomik başarıların da önü açıldı ve Türkiye yeni bir “ekonomik model’i” sorgularken, denklemin ve modelin de “özü” değişiyor... BU OLURKEN AYNI ZAMANDA KANIMIZI EMEN, CANIMIZI ALAN “YERLEŞİK DÜZEN-ESTABLISHMENT” ÇÖKERTİLİYOR!

Sonuç 2:1946-2003 arasında Türkiye ekonomisi asla “üretim-bilgi-vizyon temelli” olmadı. Montaj endüstrisine dayanan sanal üretim ve arkasında “dağ gibi faiz ile” halkın varlıklarını emen bir yapı sürekli çalıştı... Bizler “ülkenin bir şey yaptığını” düşünürken, yapar gibi görünenler “faaliyet dışı kar” şapkası altında halkın 2 trilyon dolardan fazla bir varlığını “faiz+anapara” olarak emdiler. O dönemdeki Siyasi İrade’nin bu süreçte “o sınıfa aktardığı” varlık ve rant bu paranın dışında...

Sonuç 3:2008 sonrası, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın, BAŞBAKAN olarak aldığı, “IMF’siz devam kararı” ve ekonomideki yönetime damgasını vurmaya başlaması ile Türk ekonomisi “Bilgi Temelli Modele” doğru hızla ilerlemeye başladı...

Sonuç 4:Türkiye değişecek, değişiyor, büyüyecek, büyüyor ve en önemlisi üretiyor ama ÇOK DAHA FAZLA ÜRETECEK...

Sonuç 5:İstanbul bölgenin finans merkezi olurken, Türkiye “yeni tasarlayacağı” özellikle “faizsiz” enstrümanlar ile yeni bir potansiyele ulaşacak.

Son söz:VESAYETLER ÇÖKÜYOR, ÇÖKECEK... TÜRKİYE BİR KEZ DAHA 3 KAT BÜYÜYEREK HEDEFLERİNE ULAŞACAK...