FETÖ ile mücadelede kritik kurum

Kemal Öztürk / Yenişafak Gazetesi

Keşke Başbakan Binali Yıldırım dünkü grup konuşmasını her hafta düzenli olarak yapsaydı. FETÖ ile mücadelenin psikolojik harp kısmını dağıtacak önemde ve güçte bir konuşmaydı.

Çünkü olay psikolojik harp haline geldi. Mağduriyetler, muhalefet için politik çıkar, FETÖ örgütü için propaganda malzemesi haline dönüştü.

BAŞBAKAN'IN ÖNEMLİ VURGULARI

Muhalefetin ve FETÖ’nün en büyük kozu haline gelen mağduriyet sorununu giderecek, bu insani ve hukuki sorunun istismarını önleyecek bir dönem için adım atılıyor. Başbakan bu konudan bahsetti:

“OHAL Komisyonu kuruldu. Dün itibariyle başvurular başladı. 120 bin civarında başvuru olacağını düşünüyoruz. Hepsi titizlikle incelenecek… 35 bin 639 kişi yapılan incelemeler sonucunda görevine iade edildi… Kurunun yanında yaş yanmayacak… Mazlum ile zalim karıştırılmayacak… “

FETÖ İLE SAVAŞTA DİĞER ALANLARI UNUTMAYALIM

Bir savaş veriyoruz. İşin gerçeği budur. Dünyanın en tehlikeli örgütüne karşı, devlet bir var olma savaşı veriyor. Bu yüzden savaşa sadece güvenlik ve kadro tasfiyesi açısından bakmamak lazım.

Bunun psikolojik harp, iletişim savaşı, kamu diplomasi savaşı ve inanç mücadelesi gibi kısımları olduğunu unutmayalım.

‘Akut dönem’ dediğimiz, kanamanın olduğu zamanlarda, ilk müdahale kanamayı durdurmaya odaklanır. Çok şükür ölümcül yaradaki kanama durduruldu. Devlet hayati tehlikeyi atlattı. Şimdi rehabilitasyon dönemine, tedavi dönemine giriyoruz.

OHAL Komisyonu ve Başbakan Binali Yıldırımın sözlerinde kendini ifade eden, kurunun yanında yaşın yanmayacağı dönem bu dönemdir. Bunun iletişim ve psikolojik kısmı, en az hukuki kısmı kadar büyük önem yaşıyor.

OHAL KOMİSYONU BASKILARDAN KORUNMALI

En başta mağduriyetleri giderecek komisyonu baskılardan uzak tutacak bir mekanizma kurmak gerek. Eminim daha şimdiden birçok insan komisyon üyelerini arıyordur.

Bunu iki taraflı düşünmek lazım. Mağdur olmayanın aklanması için de, mağdurun aklanmasını önlemek isteyenler de bu komisyona baskı yapmak isteyecektir. Komisyon hukuk, vicdan ve ahlak haricinde hiçbir kritere bakmadan, özgürce çalışmalı.

Eminim komisyonun karar verme aşamasında, medyada benzer sözde bir komisyon kurulacaktır. Mağduriyetleri giderilenler ya da giderilmeyenler üzerinden kamuoyu oluşturmak, gündemi etkilemek, komisyonu ve hükümeti etkilemek isteyenler olacaktır. Bunu sadece kraldan çok kralcılar yapmayacaktır.

Dikkat edelim! Özellikle sosyal medyada sahte hesaplar üzerinden FETÖ örgütü de bu komisyonun sağlıklı çalışmaması için yoğun çaba harcayacaktır. Sanki devleti savunuyormuş gibi davranan bazı hesaplar, bu komisyonun kilitlenmesi için çaba harcayacaktır. Zira bu komisyon, çok hayati bir görev yapacak. İnanın FETÖ örgütünün çözülmesine en büyük etkiyi yapacak olan bu komisyonun çalışmaları olacaktır.

FETÖ ve muhalefet bu mağduriyetlerin devam etmesi için şu an dua ediyordur eminim. Zira buradan kendilerine çok fayda sağladılar. İşte bu nedenle komisyonun çalışmalarını maniple etmek isteyecek çok kişi olacaktır.

Komisyon şeffaf, hukuk içinde, adaletle çalışırsa ve bunun iletişimini de iyi yönetirse, eminim kimsenin söyleyecek sözü kalmayacaktır. Ne torpil işlemeli, ne de baskı altında kararlar değişmeli.

KOMİSYON ÜYELERİNE ÖNEMLİ NOT

Komisyon üyeleri şunu unutmamalı ki, bir kişinin dahi haksızlığa uğraması bir insan hakları ihlali, bir kul hakkı ve devlete karşı düşmanca düşünceler besleyecek bir insanın doğması demektir. O yüzden çok hassas ve cesur olmalılar.

İşin hukuki kısmı ayrıca tartışılır. Hukuk bilgisi benden daha iyi olanlar da bu kısmını incelemeli. Ancak herkesin, iktidarın, muhalefetin, medyanın, kamuoyunun bu komisyonun çalışmalarına yardımcı olması bir vatan borcudur. Bu komisyonu kilitlemek isteyen, haksız yere karalayan, kötüleyen kim varsa, bilsin ki devletine karşı, FETÖ’den yana tavır almış demektir.

BİR ALT KOMİSYON DAHA KURULMALI

OHAL komisyonuna yardımcı olacak bir önerim daha var. Bir teknoloji alt komisyonu da kurulmalı. FETÖ ile mücadelede en önemli konulardan biri teknoloji alanıdır. Bylock, internet kayıtları, güvenlik kameraları görüntüleri, telefon kayıtları gibi, mahkemelerde önemli delil olan, mağduriyetlere neden olan, çok tartışılan bu konularda çalışacak bir komisyona ihtiyaç var. Güvenlik ve uzman kişilerden kurulacak bu komisyon, eminim bağlı olacağı OHAL komisyonu kadar hayati çalışmalar yapacaktır.

Sonuç itibariyle önemli ve kritik bir döneme giriyoruz. Hamaset döneminden çok, kurumsal rehabilitasyon yönünde açıklamalar yapmak, örgütün çözülmesine en büyük etkiyi yapacaktır.