Tehlikeli akşam!

Kemal Belgin / Milli Gazete

Galatasaray bu akşam Arena’da İsveçli rakibi Östersunds’dan 2-0›ın rövanşını üç farkla alıp bir üst eleme turuna çıkmaya çalışacak. Peki, temsilcimizin bu maçtaki şansını nasıl görüyorsunuz şeklinde bir soru sorsanız, buna cevap olarak başkan Dursun Özbek hariç, tek bir Galatasaraylı dahi “Rahatız, turu geçeriz” şeklinde cevap veremez. Zaten vermiyor da... Benim arabam yok. Halkın arasında, otobüste, tramvayda, vapurda, metroda, metrobüste geçiyor İstanbul dolaşımım... Bu nedenle de halkın sorularına muhatap oluyorum, onlarsa ayaküstü de olsa kısa sohbetlerim oluyor. İşte bunların çoğu da tribün Galatasaraylısı... Hatta aralarında kongre Galatasaraylısı olanı da var.

Peki, transferde devamlı uçak indiren, bünyesinden devamlı oyuncu postalayan Galatasaray için taraftarı neden umutsuz? Birincisi teknik direktörüne güvenmiyor. Güvencinin başlıca sarsılış nedeni de göreve geldiğinde takımı üçlü savunma ile oynatışı. Sonrasında Sneijder gibi bir yıldızla terse düşüp takımın oyun planını bir başka açıdan da yıkışı... Bütün bunlar olurken de yönetimin sanki taraftarla kapışma yolunu seçerek yanlışlara onay vermesi...

Maç ne mi olur? İsveçli takım kendi yarı alanına hesaplı çekilebilen, çıkarken de yayılıp oyun alanını genişleterek kontra rahatlığı bulan bir topluluk. Böylece Galatasaray gibi henüz takım olamamış rakipler karşısında kolay pozisyon bulabilme şansları oluyor. Bakınız ilk maçın ikinci devresi... Ellerinde şu anda iki farklı bir galibiyet var. Hem de sıfıra karşı... Yani tek bir gol yiyip tur atlama şansına sahipler. Galatasaray’ın bu oyunda öyle kafadan saldırması büyük risk taşıyor. Sanırım fiziksel yapı olarak da şu anda Galatasaray’dan öndeler. Yani maçı, kim bilir belki de uzatmada bile taşıyabilecek taraf olarak görünüyorlar.

Belhanda mı? Oynar mı bilemem... Ama Galatasaray›da Gomis›in sahada mutlaka birileriyle alış veriş yapması gerekiyor. Takımını rakip kaleye sırtı dönük iyi karşılıyor Gomis ama hepsi o kadar. Duvara gelen yok... Alına alına bir sağ bek alındı... Bakalım Sabri reis kadar o kanattan top getirebilecek mi? Hele hele bu maçta öylesine çok arka kanat adamına ihtiyaç vardır ki... Gelelim savunma tandemine... Bence ilk maçta hiç de uyum içinde görünmediler... Bu maçta da kontra atak tehlikesi fazla olduğundan acaba hafta içini nasıl geçirdiler? İlerideki kanatlarda kimler olacak? Sanırım Rodriguez ve Sinan... Neyse ki Yasin sakat... Yani daha bir dengeli gelinir oralardan...

İşin sonunda Galatasaray elenirse, bu maçtan başlamak üzere Arena tribünleri rahat durmayacaktır. Yani bu maç Galatasaray’ın atlama taşlarındandır. Aksi takdirde sadece Florya›da değil, örneğin divanda falan neler olmaz neler...

Her şeye rağmen ülke olarak ciddi şekilde puanlara ihtiyacımız vardır. Baksanıza önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’ne ikinci takımı sokmak için eleme turu üzerine eleme turu oynamaya mahkûmuz... Yarınlarındaki tehlike ise şampiyonun bile eleme turu oynayacağıdır. O yüzden, Galatasaray ve ülke futbolunun tura ihtiyacı vardır...