Abdulkadir Özkan / Milli Gazete

Filistin Davası, Kudüs ve Mescid-i Aksa’yı Türkiye’nin siyasi gündemine taşıyan rahmetli Erbakan Hocamız olmuş, bunun için de sık sık vurguladığı, “İsrail laftan anlamaz ancak güçten anlar” düşüncesi doğrultusunda ömrü boyunca sadece İsrail’e karşı değil, bölgemizin kalbine bir hançer gibi İsrail’i saplayan Haçlı ittifakına karşı da İslam ülkelerinin birleşmesi için çalışmıştır. Bu uğurda D-8’leri hayata geçirerek önemli bir gelişmeyi sağlamıştır. Hemen belirtelim ki, Erbakan Hocamızın toprağa attığı tohum filizlenmiş, bugün O’nun gösterdiği yolda yürüyen yüz binlerce genç vardır. Meydanları dolduran; Kudüs’te Filistinli kardeşlerimizin şehit edilmesi, Mescid-i Aksa’da ezan okunmasını ve namaz kılınmasını yasaklayan Siyonistlere karşı ülkemizin her köşesinde sesini yükselten, meydanları dolduran gençler bunlardır. Hemen belirtelim ki, yüreğinde Kudüs ve Mescid-i Aksa sevdasını taşıyan genç-yaşlı herkes için bu konu ulaşılması gereken bir idealdir. Bu sevdanın son bulması da mümkün değildir.

Bu sevdaya gönül verenler elbette sadece ülkemizdekilerden ibaret değildir. Dünyanın her köşesinde Filistinli kardeşlerimizin uğradığı zulüm ve saldırı karşısında yüreği kan ağlayanlar vardır. Buna rağmen İsrail’in Kudüs, daha doğrusu Filistin’de kan içiciliğini sürdürebiliyor olmasının cesaretini kendisine destek veren başta ABD olmak üzere Haçlı ittifakından aldığını biliyoruz. Ancak Filistin’de ve dünyanın çeşitli köşelerinde Müslümanların yaşadığı katliam ve zulmün ardında Müslümanların birlik ve beraberlik oluşturamıyor olmalarının önemli rolü vardır. Özellikle petrol zengini Müslüman ülkelerin yöneticilerinin İslam dünyasındaki iç çatışmalarda elleri olduğunu, farklı örgüt ve kuruluşlara destek vererek iç çatışmaları desteklediklerini, Müslümanların çıkarları doğrultusunda kendi akıl ve düşünceleri ile hareket etmeleri gerekirken Haçlıların yönlendirmesi doğrultusunda hareket ediyor olmalarının İsrail’e karşı birlik oluşmasını engellediğini söylemek yanlış olmaz.

Bunun için Trump’ın göreve başlar başlamaz ilk ziyaretini Suudi Arabistan’a, ardından İsrail’e yapmış olmasını hatırlamak yeterlidir. Yine bu ziyaret sırasında Suudi Arabistan ile imzalanan 280 milyar dolarlık silah anlaşmasını, cam küre etrafında oluşturulan birlik ve birkaç gün sonra bu küre etrafında birleşen Müslüman liderlerin Katar’a karşı ortak ambargo kararı almış olmalarını takiben Katar’ın ABD ile 12 milyar dolarlık silah anlaşması yapmış olmasının bir tesadüf olmadığını vurgulamak gerekiyor. Ayrıca bu silah anlaşmasının alınacak silahlardan dolayı verilecek bir para değil, uygulamaya konulan ambargo kararından ABD’nin desteğini çekmeye yönelik bir rüşvet olma ihtimali de unutulmamalıdır. Kısacası, bölgemizin sürekli kan gölü halinde olmasının sorumlusu ABD ve koalisyon ortaklarını memnun etmek için harcanan paraların Müslümanların ihtiyaçlarını gidermeye ayrılması, bunun da ötesinde Haçlı–Siyonist ittifakının gönlünü hoş etmek için harcanan gayretin çok az bir kısmı Müslümanların birliği için harcanabilse ne İsrail Mescid-i Aksa’da ezanın okunmasını ne de namaz kıyınmasını engelleyebilirdi.

Bunun için tüm Müslümanların Siyonistlerin gerçek hedef ve amacını bilmesi ve unutmaması gerekiyor. Bunun yanında Haçlı ittifakının güdümünde hareket eden bazı Müslüman ülke liderlerinin hali de unutulmamalıdır. Tüm çabanın bu birliğin sağlanmasına yönlendirilmesi için her Müslüman’ın gayret sarf etme mecburiyeti vardır. Kudüs ve Mescid-i Aksa eli kanlı haydutların değil, Müslümanlarındır. Ancak Müslümanların bugünkü dağınıklığına bakarak ümitsizliğe düşmemek gerekiyor. Kudüs bir çatışma değil, insanlığa, huzura, barışa çağıran bir merkez olmalıdır. Bunun yolu da İsrail’in anlayacağı tek dil olan gücün Müslümanlar tarafından oluşturulmasından geçiyor. Şahsen geçmişte olduğu gibi gelecekte de bir Selahaddin Eyyubi’nin Kudüs’ü içinde bulunduğu bu acıklı halden kurtaracağına olan inancımı koruyorum. Bunun için bizler yaşadığımız sürece Müslümanların birliği konusunda elimizden gelen gayreti inancımız gereği ortaya koymak durumundayız.