M. Şevket Eygi

Bendeniz çok akıllı bir insan değilim. Lakin aklım, zekam süper olmasa da, bazı gerçeklere eriyor. Bunlardan biri şudur:

En güzel, en faydalı, en kârlı ticaret Allah ile yapılandır. Allah, Kendi rızası için ihlasla yapılan hayırlı, iyi, sâlih işlere bire yedi yüze kadar varan sevaplar, ödüller vermektedir.

Bunda şüphe yoktur.

Muhbir-i sâdık (Salat ve selam olsun ona) bu konuda kesin haber vermiş, müjdelemiştir.

Yeterli aklı olan Allah ile ticaret yapsın.

Bu ticaretler nelerdir? Bazılarını sayayım:

Zekat vermek… Nasıl vermek?..Kur’ana, Sünnete, Şeriata, fıkha uygun olarak vermek.

Zekat gerçek şahıslara verilir, tüzel kişilere verilmez.

Derneklere, vakıflara, kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına zekat verilmez.

Cami yapımı için zekat verilmez.

Zekatın zekat olması için gerçek şahsa (tüzel kişiye değil) temlik şartı vardır.

Zekattan sonra, Allah rızası için ihlasla sadaka vermek, fakirlere yardım etmek.

İhlas yoksa, mesela gösteriş için hayır yapılıyorsa bir işe yaramaz.

Evcil veya vahşi hayvanlara acıyıp yardım etmek de, Allah rızası için olmak şartıyla hayırdır.

Müslüman kardeşinin yüzüne gülmen, tebessüm etmen de bir hayırdır, ticarettir.

Ağaç dikmek de böyledir.

Kuru ekmekleri denize atıp balıkları, martıları doyurmak.

Faydalı ilim öğrenmek, öğretmek, ilmi yaymak.

İçinde yanlış bilgi olmayan, yüzde yüz güvenilir kitaplar, broşürler alıp dağıtmak.

Bütçen müsaitse insanlara yemek yedirmek, tatlı ikram etmek.

Müslüman kardeşinin gıyabında ona dua etmen.

Afvetmen, kin tutmaman, intikam almamam da bir hayırdır.

Sana kötülük yapmış olan bir kimseyi bağışlaman, ona iyilik yapman.

Kendini beğenmemen, nefsini aklamaman, o da bir iyilik ve hayırdır.

Ölülere de iyilik yapabilirsin. Dedelerin, ninelerin, anne baban için sadaka ver, yemek yedir, hayrat yap.

Allah Kerim’dir, Ekremülekremîn’dir. Kendi rızası için ihlasla yapılan hayırları, iyilikleri, ticaretleri hiç karşılıksız bırakır mı?

Mü’min kardeşlerini sevmen, onlara acıman, onlara yardım etmen, onları desteklemen, bunlar hep hayırdır, ticarettir.

Rahman’ın veli kulları vardır, Allah onları sever. Sen de onları sev.

Yerde yürüyen küçük bir karıncaya dikkat edip, onu ezmemen bile hayırdır, ticarettir.

İsraf etmemen, kanaatli olman, ticarettir, hayırdır.

Kendine yapabileceğin en büyük hizmet ve hayır, ihlasla dosdoğru namaz kılmandır.

Allah’ın senin namazına ihtiyacı yok, senin çok ihtiyacın var.

Ebedî zengin olmak mı istiyorsun? Namaz kıl… Dosdoğru kıl. Hür ve mukim bir erkeksen farzları salih bir imamın ardında cemaatle kıl.

Taqva sahibi olmak, Allahtan korkmak da büyük ticarettir.

Ümmet şuuruna sahip ol… Zamanın İmam’ına biat ve itaat et. Büyük ticaret yapmış olursun.

Allah Ganidir, asıl zengin O’dur.

Allah para ve mal ile seni imtihan ediyor. Allahın sana lütf etmiş olduğu emanet servetin zekatını vererek, hayır hasenat yaparak imtihanı kazan.

Senin paran, malın, servetin emanettir, bunu aynelyakîn bil, anla.

Riba ve faizden kazanacağın kâr değildir, büyük zarardır, ateştir.

Şeriatın ve fıkhın bâtıl dediği alış veriş ve ticaretten uzak dur.

Allah ile yaptığın ticaretin faydasını görmek istiyorsan, itikadın ve imanın sahih olmalı. Bid’atlardan, sapıklıklardan uzak dur.

Allah’ı kemal sıfatlarla sıfatlı, noksan sıfatlardan münezzeh bil.

Dünya gelip geçicidir, aldatıcı ve oyalayıcıdır. Sen ticaretinin kârını ebedî kalacağın âhirette iste.

Kendini Cehennem ateşinden, yarım hurma ile bile olsa korumaya çalış.

Parkta simit yerken yerde gezinen karıncalara, uçuşan serçelere kırıntılar ver.

Üzüntülü, kederli bir insanı teselli etmek, o da ticarettir ticaret.

Komşularını sakın üzme, onlara iyi davran, mükafatını alırsın.

Ey kârlı işleri çok seven kişi, niçin Allah ile bire yedi yüz kârlı ticaret yapmıyorsun?