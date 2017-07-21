Almanya hala hayaller peşinde

Yiğit Bulut / Star

Ne hayali mi?

1800’lere dönme ve bu coğrafyayı kontrol etme hayali...

Aslında bu arkadaşlar kendine “BATI” diyen “SÖMÜRGECİLER”!

Sevgili dostlarım, birileri yine coğrafyamızı PAYLAŞMA hayalleri görüyor... İçeride ve dışarıda bu hayale kapılanlar ve peşlerinden gidenler var! Daha açık yazayım; SÖMÜRGECİLER, 1900’lerin başında paylaşmaya başladıkları-çalıştıkları coğrafyamız’ı 2000’lerin başında yeniden paylaşma hevesi içindeler!

Sevgili dostlarım, coğrafyamız ve ülkemizi sömürmeye alışmış dostlarımız, bazı MÜTTEFİKLERİMİZ, “ALLIANCE”larımız o kadar akıllı ve “dostlar” ki; TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE İŞ TUTACAK noktaya gelmişler!

Sevgili dostlar, bu noktada Osmanlı’yı ve Türkiye’yi sömürmeye alışmış, KENDİNE “BATI” diyen YAPI’nın bu topraklardaki KİRLİ geçmişine bakalım birlikte...

1- Avrupa’nın, Osmanlı topraklarına ilk ilgisi 1834 yılında, Hindistan’a ulaşım gayesiyle ortaya çıkar.

2- İngiliz hükümeti Yarbay Rawdon’u Fırat Nehri havzasına Hindistan yolları hakkında inceleme yapmak için gönderir. Rawdon, ulaşımdan çok, zengin yeraltı kaynaklarıyla ilgilenir ve raporunda bahseder. Bunun üzerine İngiliz hükümetinin girişimleri sonucu 29 Aralık 1834 tarihli ferman ile Dicle ve Fırat üzerinde gemi taşımacılığı yapma hakkı İngiliz şirketine verilir...

3- BATILILAŞMA-DEMOKRATİKLEŞME-ÇAŞDAŞLAŞMA yalanı altında üretilen balonlar, Osmanlı coğrafyasında pazarlanır ve 1839’da Osmanlı’ya binbir yalan ve oyun ile Baltalimanı anlaşması imzalatılır... Bu ekonomik çöküşün ilk adımıdır!

4- 1871 yılında Almanlar, Osmanlı topraklarındaki petrol potansiyeliyle ilgili bir rapor hazırlar... Almanya-İngiltere arasındaki “kirli denklem” tam olarak hayata geçmeye başlar.

5- Kerkük petrollerinin işletme hakkını alan Neftçi Ailesi, 1870 yılından itibaren çalışmalara başlarken, Rotschild Ailesi Bakü-Batum demiryolunu inşa ederek bölge petrollerini Avrupa pazarlarına ucuza sevk etmeye başlar... Osmanlı’da bunlar olurken İran uyanamaz ve yeraltı kaynaklarının işletme hakkını Baron de Reuter isimli şahsa verir...

6- BATILILAŞMA-DEMOKRATİKLEŞME yalanlarının “sömürgeci” maskeler altında pazarlandığı Osmanlı’da petrolün önemi 1876 yılında 2. Abdülhamit’in tahta çıkmasıyla anlaşılmaya başlanır...

7- Dünya petrol çılgınlığı yaşarken, petrol yatakları üzerinde uzanan ve 1875 yılında mali sıkıntıya düşen Osmanlı İmparatorluğu, 1876 yılında ödemeleri durdurur ve 1881 yılında Düyun-u Umumiye idaresine teslim olur...

8- Osmanlı’ya 1839’dan itibaren dayatılan batı özentisi daha doğrusu Batı’nın diktiği elbise misali politikalar sonucu, koca bir İmparatorluk 1839-1876 arasında finansal olarak dağılma kıvamına gelir ve 1876-1908 arasında dağılır...

9- Bu dağılma sürecinde yer alan “bugünün sahte alliance”ları, o günlerde de sahnede rolleri paylaşırlar ve KİRLİ EMELLERİ için coğrafyamızı kan ve gözyaşına boğarlar!

10- Osmanlı’yı bitiren Batı hayranlığı temelli virüs maalesef 1940’lardan itibaren Türkiye’nin bazı kurumlarına bulaşır ve 2000’lerin başına kadar bu ülkenin canını-kanını emen “iç-dış ortaklı” YERLEŞİK DÜZEN, bürokrasi-sermaye-siyaset üçgeni başta olmak üzere, her alanda tesis edilir...

11- 2003 sonrası YERLEŞİK DÜZEN’in beli kırılır ve tasfiye yolu açılır. SONRASINI BİRLİKTE YAŞADIKÇ TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE’NİN YOLU AÇILDI...

Sevgili dostlar, bugün YENİ BİR TÜRKİYE var ve eski oyunları oynayacağını sanan iç-dış odaklar sadece hava alırlar... HAYDİ Buyrun, COĞRAFYAMIZDA KİRLİ OYUNLARINIZI OYNAYIN! BUYRUN; GÖRELİM BAKALIM EL Mİ YAMAN BEY Mİ YAMAN! GÖRELİM BAKALIM SONUNUZ NASIL OLACAK! BESLEDİĞİNİZ O TERÖR ÖRGÜTLERİ, SİZİ NASIL YAKACAK! İçerideki BESLEMELERİNİZ size nasıl hizmet edemeyecek hale gelip, size saldıracaklar! Türkiye, hedeflerine, her ne pahasına olursa olsun, Allah’ın izniyle VARACAK!

Başta Almanya olmak üzere günlerdir Türkiye’ye karşı “hırsından aklını kaybederek” açıklama yapanlar şunu çok iyi bilsinler; YA İSTİKLAL, YA ÖLÜM...