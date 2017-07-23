O Ülke İflah Olmaz!

M. Şevket Eygi

İslamî kriterlerin ışığında kesin doğruları yazıyorum.

1. Ekmek Allahın büyük bir nimetidir. Günde dört beş milyon ekmeğin nankörce çöpe atıldığı, ziyan edildiği bir ülke iflah olmaz.



2. Müslüman bir ülkenin halkı günlük namazları terk edip şehvetlerine uyarsa o ülke iflah olmaz.



3. Mübarek Ramazan gündüzünde açıkta, açıkça, meydan okurcasına yenilip içilirse o ülke iflah olmaz.



4. Fatih Sultan Mehmed Han’ın lânetli vakfiyesine rağmen Ayasofya ibadete kapalı tutulursa, o ülke iflah olmaz.



5. Böylesine âdi, rezil, kepaze, iğrenç müstehcen yayınlar fütursuzca yapılırsa, ülke SodomGomore’ye dönerse, zamanı gelince sille ve tokat iner.



6. Faiz ve riba, para ticareti ve spekülasyonları bela, azab, musibet getirir.



7. Zina dinen, ahlaken suçtur, günahtır. Zina serbest bırakılırsa hiç umulmadığı ve beklenmediği bir sırada yaman bir şamar gelir, vurur atar.



8. İslam vakıflarının şartlarına riayet edilmezse, felaketlere hazır olun.



9. Satılmaması gereken vakıf malları satılırsa uğursuzluğa sebep olur.



10. Allahtan korkmayan eşkıya, eşirra, füseka, füccar, azgınlar; Allahtan (sözde) korkanlardan daha cesur, daha yürekli, daha gözü kara olursa zincirleme felaketlere hazır olunuz.



11. Cuma günü ezan okununca dükkanlar ve işyerleri kapanmaz, ticarete ve alış verişe ara verilmezse bet bereket kalmaz.



12. İffet şişeleri taşa çalınırsa azap gelir.



13. On üç yaşındaki okul kızları para mukabilinde fuhuş yapar ve sorumlular bu rezalet ve facia ile ilgilenmezse, gün gelir gökten taş yağar. (İnternette /13 yaşında iki kız öğrenci fuhuş/ kelimeleriyle arayınız.)



14. Toplumun temelini oluşturan aile kurumu yıkılırsa toplum çöker.



15. Müslümanlar, teşkilatlı, hiyerarşili tek bir Ümmet olmazlarsa, sürüler haline düşer ve belalarını bulur, zelil olur.



16. Ben söylemiyorum, Resulullah (Salat ve selam olsun ona) buyuruyor: “Zamanındaki İmam’a biat ve itaat etmeden ölen kimse sanki cahiliyet ölümü ile ölmüş olur.”



17. Ribacılar, Allaha ve Resulüne savaş ilan etmişlerdir.



18. Müslümanlar birbirleriyle çekişip tepişirse güçleri ve kuvvetleri elden gider, düşmanlarının maskarası, rezil ve rüsvay olur.



19. Müslüman bir toplumda para ana değer olursa o toplum yıkılır.



20. Emr-i mâruf ve nehy-i münker yapmayan Müslümanlar üzerine azap iner.



21. Ruhbanları, din büyüklerini, din baronlarını erbab haline getirip putlaştırmak bir tür şirktir.



22. Resulullah Efendimiz “Meddahların (övücülerin) suratlarına toprak saçınız” buyurmuştur.



23. İhlasla, sırf Allah rızası için kılınmayan namazlar makbul olmaz.



24. Allah için ilim öğrenip öğretmeyen, halk kendisi için ne büyük alim desin diye ilmî faaliyet yapan, okutan alim, yüz üstü sürüklenerek Cehenneme atılır. (Sahih-i Müslim)



25. Zekat açıkta verilebilir ama sadakalar, sağ elin verdiğini sol el bilmemek üzere gizli verilir.



26. İlmihalini bilmeyen bir Müslüman üniversite diplomasına sahip olsa bile cahildir.



27. Erkeklerin dikkatini ve kötü bakışlarını açık kadınlardan daha fazla çeken rengârenk, alaca bulaca, zilli pullu, davullu zurnalı rüküş kıyafetler gerçek tesettür değil, şeytanî tesettürdür.



28. Müşrikleri, kâfirleri, münafıkları dost ve velî edinen Müslümanlar iflâh olmaz.



29. İttihad-ı İslam, birlik beraberlik, tek Ümmet yapısı, iman kardeşliği, tesânüd elden gidince; anarşi olur, iç çekişmeler başlar ve Müslümanlar yenilir.



30. Müslümanlar dünyaya yönelir, ahirete sert çevirirlerse izzetlerini yitirir, zillete düşer.



31. Bilen Müslümanlar bilmeyen kardeşlerini uyarmak, aydınlatmak, bilgilendirmekle yükümlüdür. Ellerinde imkan ve fırsat olduğu halde bu vazifeyi ve hizmeti yapmazlarsa hain olurlar.



32. Kötülük yapmamakla iş bitmez. Elinden geldiği, yapabildiği kadar kötülüklerle mücadele etmek, onları engellemek ve önlemek için çırpınmak gerekir.



33. Gerçek İslam toplumu faziletli bir toplumdur. Faziletli olmayan, bin çeşit rezalete ve azgınlığa batmış bir İslam toplumu gerçek İslam toplumu değildir.