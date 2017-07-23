Almanya ve İsrail sınırlarını aşıyorlar!

Yiğit Bulut / Star

Sevgili dostlar, Avrupa’da birçok akademisyen, siyasetçi ve milyonlarca AB vatandaşı “ARTIK AVRUPA BİRLİĞİ BİTTİ” demeye hatta yüksek sesle söylemeye başladılar... Benim için sürpriz değil, AB’nin “en güçlü” döneminde “AB çökecek” tezimi açıkça her zaman savundum, yazılarım, konuşmalarım arşivlerde duruyor... Türkiye’nin AB üyeliği de başka bir tartışma konusu olmakla birlikte BU YALANIN da bitmesi an meselesi...

Sevgili dostlar, ALMANYA LİDERLİĞİNDE AVRUPA TÜRKİYE’YE, İSRAİL MÜSLÜMANLARA SALDIRIRKEN, DÜNYA OLAYLARA TARAFLI BAKMAYA VE KONUYU “VATİKAN-TE LAVİV” ÇİZGİSİNDE GÖRMEYE DEVAM EDİYOR… DEVAM ETSİNLER…

Sayın Cumhurbaşkanımız birçok konuşmasında çok net ifade etti; “...AB’nin tavrı, Türkiye’ye verdiği sözü tutmak istemediğinin tavrıdır. Kendileri bilirler. Türkiye AB ile ilişkilerinde hep veren taraf, hep sözünü tutan taraf olmuştur. Ülkemizin 53 yıl kapıda bekletilmesi bizimle ilgili görüşünü göstermiştir. AB, Türkiye’yi tam üye yapacaksa hiçbir engel bulunmuyor, biz hazırız. Artık bu oyunun da sonuna geldik, bunu bilmeleri lazım. Lafı dolandırmanın, diplomatik cambazlık yapmanın gereği yok. AB kendi günahlarını bizim üzerimize yıkmaya çalışmasın...”

TAVIR VE KARAR ÇOK AÇIK; BU OYUN BİTTİ… PEKİ ALMANYA NEYİN PANİĞİNDE ACELEYLE TÜRKİYE’YE SALDIRIYOR?

Sevgili dostlar, Devlet’in zirvesinde ortaya konan çok açık; BU OYUNUN, BU OYALAMANIN sonuna geldik... AB, SON TAVRI İLE TÜRKİYE KORKUSUNU VE İSLAMOFOBİ’Yİ AÇIKÇA ORTAYA KOYARKEN, PAPA İLE VERİLEN RESİM DE “HRİSTİYAN BİRLİĞİ” ALGILAMASINI İSPATLADI... İSRAİL-VATİKAN ÇİZGİSİ TÜRK-İSLAM KARŞITLIĞINDA BİRLEŞİYOR!

Sonuç: ÇOK KISA BİR SÜRE İÇİNDE Amerika’nın Avrupa’ya tavrı Avrupa’nın “maddi olarak kaldıramayacağı” bir noktaya kayabilir. İngiltere’nin “BATACAK GEMİYİ TERK ETMESİ” boş bir sinyal değildir. Türkiye’nin büyük potansiyelini, “sürekli oyun içinde oyun oynayan” ve “uçurumun kenarında durduğunu bile algılayamayan AB’den kendini acilen kurtararak” değerlendirmesinde büyük yarar var... YENİ BİR DÜNYA KURULUYOR VE YOLUMUZ AÇIK… TÜRK-İSLAM DÜŞMANLIĞI ÜZERİNDEN YENİ BİR DÜNYA DENKLEMİ KURMAYA ÇALIŞANLAR, ŞUNU ASLA UNUTMASINLAR; KURDUKLARI TUZAKLARDA HELAK OLACAKLAR…

Önemli not:Tarihte olduğu gibi başta Rusya olmak üzere Ortodoks Dinamiklerin bu çizgiden ayrı, Türkiye’ye ve Coğrafyamıza yakın durması yeni kurulacak DENKLEMİN özünü oluşturabilir…