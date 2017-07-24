Üniversite tercihleri... Reklamları izlediniz şimdi gerçekler

Haşmet Babaoğlu / Sabah

Malum, üniversite tercih günlerinde son viraja girdik ya...

Özel üniversitelerin kendi kendilerini yağlama bağlama seansları zirveye vurmuş durumda.

Bilmiyorum, tv'lerde üniversitelerini tanıtan hocaları izliyor musunuz?

Eskiden "bizim üniversiteyi bitirirseniz şıp diye iş bulursunuz" tezi çerçevesinde öğrenciye "gel gel" yapılırdı.

Eh, yürümedi tabii!

Dikkatimi çekiyor; artık reklamlarını insafsızca moda hayalleri gıdıklama noktasına kadar çekiyorlar.

"Bizden mezun olursanız, yeni Steve Jobs olmanız, işten bile değil!" demenin eşiğine kadar gelen birini dinledim geçen gün.

Pes, dedim içimden.

Kaç Steve Jobs olur bir dünyada?

Ayrıca Jobs'un, Gates'in falan "üniversite terk" tayfasından olduğunu söyleyecek cesareti var mıdır, derseniz, ne gezer!

Üstelik burası Türkiye, kardeşim.

Bir dur, etrafına bak, en azından okulunun otoparkına baksan, yeter! Baba parasıyla alınmış sürüyle BMW'ye falan...

***

Bir de "bizim üniversitemiz bilim yuvası" deyip duranlar var.

Laboratuvarlardan, araştırmalardan falan bahsedenler...

İzlerken buruk bir gülümseme yayılıyor yüzüme...

Oysa mezunlarının yüzde 99'u aile şirketlerine yatay geçiş yapıyor ya da "iyi bir iş ve iyi bir eş" peşinde koşuyor.

Bilim çok başka şey ama kim anlatmakla uğraşacak ebeveynlere ve öğrencilere, değil mi?

Maksat havası olsun!

Bir de kampusta bisiklet; kampusta spor, kampusta tabiat ile gösteri yapanlar var.

Öğrenciler de onlara sorsa keşke...

"Kampusta muhabbet var mı hocam, muhabbet?"

***

Bazen ebeveynler, gazetecidir bilir alışkanlığıyla bana da soruyor: "Haşmet ağbisi oğlumuz / kızımız hangi üniversiteye; hangi bölüme gitse acaba?" Bu yaştan sonra ayakları zemine basmayan hoşluklar yapacak, yalanlar atacak halim yok.

Şunu söylüyorum hepsine...

Devlet veya özel, sadece dört beş iyi üniversite var.

Çocuklarınız oralara gidemiyorsa, artık onlar için hayatın kendisi üniversitedir.

En iyi okul bizim öğrenme azmimiz ve karşımıza çıkan "hayat öğretmenleri"dir.

İlla ki bir üniversite tercihi yapacaklar, biliyorum.

O zaman üniversite değil, hoca seçsinler.

Tek bir iyi hoca çok şey değiştirir.

Ha! Unutmadan...

Hangi üniversitenin çayı, kahvesi iyi?

İşin o tarafı da önemli.