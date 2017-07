Eski mobilya

M. Şevket Eygi

**

İLMİHAL NEDİR?

KADIN erkek her Müslümanın öğrenmesi, bilmesi, bazı kısımlarını ezberlemesi, hatırında tutması farz olan ilmihal bilgileri kaç kısma ayrılır?

On beş bölüme ayrılır:

Birincisi: Akaid (inançla ilgili) bilgilerdir.

İkincisi: Taharet temizliklerle ilgili bilgilerdir.

Üçüncüsü: Namaz, oruç, zekat, hac ibadetleri ile ilgili bilgilerdir.

Dördüncüsü: Muamelat (dünya işleri ile ilgili bilgilerin) özeti. Alış veriş, ticaret, haram helâl kazançlar, nikah, talak ve saire.

Beşincisi: İslam ceza hukuku. …. had cezası (Hırsızlığa, adam öldürmeye, zinaya, kazf’a, içki içene verilen cezalar).

Altıncısı: İslam ahlakı. Övülmüş iyi huylar, zemmedilmiş kötü huylar, Kur’an ahlakı, Resulullahın (Salat ve selam olsun ona) ahlakı… Kardeşlik ahlakı… Komşuluk ahlakı… Anne babaların hakları… Çocukların hakları… İffet, hikmet, şecaat… Faziletler ve reziletler… Fütüvvet ahlakı…

Yedincisi: Ahkâm-ı Sultaniye, yani İslam’da devlet idaresinin esasları. İmamet ve Hilafet… Darülislam darülküfr… Cihad fi sebilillah…

Sekizincisi: Ölümden sonraki kabir ve âhiret hayatı ile ilgili bilgiler. Hüsn-i hâtime ne demektir? Kabir sorgusu ne demektir? Kabrin, ya Cennet bahçelerinden bir bahçe, ya Cehennem çukurlarından bir çukur olması ne demektir? Kıyamet… Ölülerin yeniden diriltilmesi… Mahşer meydanı… Büyük Mahkeme… Mizan… Sırat… Cennet Cehennem… Müşrik kafir ve münafık olarak ölenlerin Cehennemde ebedî kalacağı…

Dokuzuncusu: Belli başlı büyük günahların listesi. Gıybet… Yalan söylemek… Zina… Riba… İsraf… Her türlü zulüm… Gurur kibir… Fitne ve fesat çıkartmak… Müslümanların, kardeşliği bırakıp kendi aralarında çekişmeleri… Her türlü azgınlıklar…

Onuncusu: Müslümanın günlük hayat talimatı. İslam’a uygun hayat tarzı.

On birincisi: Ümmet birliği, İslam ve iman kardeşliği, ittihad, tesanüd.

On ikincisi: Kurtulmak, aziz olmak, ebedî saadete nail olmak için neler yapmalı, hangi vesilelere sarılmalı?

On üçüncüsü: Fırka-i Nâciye… Ehl-i Sünnet ve Cemaat… Sevad-ı Âzam ne demektir?

On dördüncüsü: Müslümanlar, İslam’ı nasıl öğrenmelidir? Medreseler, İslam mektepleri, islamî halk eğitimi.

On beşincisi: İtikatta mezhep nedir?.. Fıkıhta mezhep nedir? Dört hak mezhepten başka niçin hak mezhep yoktur… Belli başlı bâtıl ve bid’at fırkalar hangileridir?..

**

Müslüman, sosyal seviyesine, tahsil derecesine göre, bu konulardaki islamî hükümleri ve öğretileri öğrenmeli ve bilmelidir. Bilmezse cahil kalır ve İslamı hayatına ve hayata uygulayamaz.

Bilenlerin, yani din alimlerinin, fakihlerin, şeyhlerin, ağabeylerin, üstadların, imkanı olan ziyalı Müslümanların, imanlı idarecilerin bütün Müslümanlara ilmihal bilgilerini doğru olarak öğretmeleri onların üzerine borçtur. Bunu yapmazlarsa sorumlu olurlar, büyük vebal altında kalırlar.

Bu hizmet bir tek cemaatin, tarikatın, grubun yapabileceği bir iş değildir.

Mutlaka ortaklaşa yapılmalıdır.

Ehil bir heyet kurulmalı ve EHL-İ SÜNNET İSLAM İLMİHALİ ve TALİMATNAMESİ adıyla yüz elli sayfalık ortak bir cep kitabı hazırlanmalıdır.

Bu kitap defalarca kontrol edildikten sonra her baskısı bir milyon adet olmak üzere yayınlanmalıdır.

Bu kitap ticaret konusu yapılmamalı, maliyet fiyatından halka verilmelidir.

Bu kitabı hazırlayan alimlere, fakihlere, şeyhlere, ziyalılara te’lif ücreti ödenmemeli, dünyevî menfaat sağlanmamalıdır..

Böyle bir kitap ile büyük fütuhata nail olunabilir.

Bu kitap ihlas ile hazırlanmazsa tesiri (etkisi) bereketi az olur. Bu kitaba ihtilaflı meseleler alınmamalıdır.

Bu kitap aydınlatacak, Doğru Yola (hidayete) çekecektir.

Bu kitap İmana İslama Kur’ana Sünnete Şeriata İslam ahlakına, İslam hikmetine Ümmete hizmet edecektir.

Yekun olarak milyarlarca dolarlık bütçelere sahip islamî cemaatlerin bir kısmı, bugünkü hürriyet havası içinde bir araya gelip de bu hizmeti niçin yapmıyor, anlamakta zorluk çekiyorum.