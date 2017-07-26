26 Temmuz 2017 Çarşamba29 Şevval 1438
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Kızmak yerine!

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Zeki Ceyhan
Belli ki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk müsteşarı Ömer Dinçer’in açıklamaları AKP’lileri bir hayli rahatsız ediyor.
Ve O’na bir hayli kızıyorlar!
Oysa “kızmak” yerine O’nu “anlamaya çalışsalar” çok daha iyi bir şey yapmış olurlar.
Ömer Dinçer “yabancı biri” değil ki!
Aralarından çıkmış yani içlerinden biri.
 
Daha düne kadar Başbakanlık Müsteşarlığı yapmış daha sonra da çeşitli bakanlık görevlerinden bulunmuş tanıdık bir isim.
İşin en acı yanı ise dün Dinçer’ler hakkında “dedikodu” merkezlerince üretilen “tezviratın” bugün eski arkadaşları tarafından kullanılıyor olması.
Böyle bir tavır iktidar kanadına hiç yakışmıyor!
 
Ömer Dinçer tarafından söylenenler kulaklarına “hoş gelmiyor” olabilir.
Ama bu sözleri, “Düşmanca bir söylem” olarak görmek yerine, “Dost acı söyler” bağlamında ele almak daha güzel olmaz mı? Ne var ki iktidar kanadı “böylesine bir hoşgörüden” fersah fersah uzak görünüyor. Söyledikleri her sözün, attıkları her adımın “onaylanmasını” bekliyorlar.
Kendileri “duymak” istediklerinin dışındaki söylemlere öylesine kapalılar ki!
“Gözünüzün üstünde kaşınız var” denilmesine bile rızaları yok gibi görünüyor.
 
Bize kalırsa Ömer Dinçer eski bir yol arkadaşları olarak üzerine düşen “kardeşlik görevini” yerine getiriyor ve onları uyarmaya çalışıyor.
Bu söylemleri “düşmanca söylemler” olarak kabul etmek ve “tavır koymak” iktidara aslında bir şey kazandırmadığı gibi çok şey kaybettiriyor.
Çünkü iktidar cenahında “Ömer Dinçer gibi düşünenlerin” sayısı hızla artıyor.
 
On beş yılı bulan iktidarlarında elbette bir takım görüş ayrılıklarının ortaya çıkmasından daha doğal bir şey olamaz.
Her görüş ayrılığını “karşılarına almak” ise onlara bir şey kazandırmıyor.
 
Bu uyarılardan istifade etmeye çalışacaklarına düşmanca söylemler olarak kabul edip karşı çıkmak lehlerine değil aleyhlerine oluyor.
Hele hele dün “siyasi hasımlarının” Ömer Dinçer için söyledikleri sözleri bugün iktidar sözcülerinin sahiplenmeleri kabul edilebilir gibi değil.
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