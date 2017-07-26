Alman olmak “suçsuz” olmak demek mi!

Yiğit Bulut / Star

Avrupa’nın ve Almanya’nın mantığı aynen böyle çalışıyor ! Alman vatandaşını nasıl tutuklarsınız! ANLAYAMADIĞIM; Alman vatandaşı olmak “Türkiye’ye karşı suç işleme hakkı mı veriyor”!

Bu mantık ve “akıl tutulması içinde” acaba Avrupa nereye koşuyor?

Bize “soykırım yaptınız” diyen “insanlığın sözde mucidi Avrupa” şu soruya cevap verebilir mi? Bugün yaşanan terör olaylarının sebebi acaba Avrupa Birliği ülkelerinin yıllardır Türkiye başta olmak üzere coğrafyamıza yönelik teröre verdikleri destek olabilir mi?

Sevgili dostlar bu soruya cevap ararken şu tespitleri sizlerle paylaşmak istiyorum:

1- Almanya, Fransa, Belçika, yıllardır “Türkiye’nin yaşadıklarına” uzaktan bakıp kınıyorlar. Türkiye, binlerce insanını terör olaylarında şehit verirken, Türkiye’ye saldıran terör örgütünün uzantıları bu ülkelerde himaye gördü.

2- Belçika’da bazı “terör örgütleri” ile adı konmamış-yazılmamış bir “anlaşma” vardı ve Belçika yıllarca “sen bana dokunma-ben sana dokunmayayım” mantığı ile hareket ett. Hatırlayın; Türkiye’deki bazı suikastleri gerçekleştirenler Belçika’ya kaçtı ve himaye gördü.

3- Alman vakıfları başta olmak üzere, Fransız sivil toplum örgütlerinin bazıları dahil, AB MANTIĞI, Türkiye’yi vuran terörü yıllarca “özgürlük savaşı” olarak tanımladı ve “sebebi mantıklı bir sonuç” algılaması içinde Türkiye’ye yönelik terörü algıladı. Bu ülkelere göre Türkiye’ye yapılan saldırının “siyasi-ekonomik-sosyolojik” sebepleri vardı ve RASYONALİZE EDİLEBİLİRDİ!

4- Lüksemburg merkezli bazı kayıt dışı formlar maalesef terör örgütlerine bilerek-bilmeyerek destek sağladılar. Bugün “Panama Belgeleri” dünya genelinde tartışılırken şu soruya da cevap aranmalı; “Kayıt dışı trilyon dolarların ne kadarı terör örgütlerine gitti?”

Sevgili dostlarım, daha onlarca madde yazabilirim ama girişte sorduğum soruya cevap ararken bu tespitler şimdilik yeterli. Bu satırlarda da gördüğünüz gibi Avrupa’nın teröre karşı iki yüzlü tutumu yıllarca terörü besledi ve ortaya bugünkü tablo çıktı…

Sonuç: TERÖR, HERKESİN CANINI ACITIR…KAYITSIZ KALAN DA, DESTEK OLAN DA İNSAN OLAMAZ!!

Son söz: “Türkiye’ye mültecileri göndermeyi kabul ettirdim, kapıyı kaparım, rahat ederim.” diyen AVRUPA mantığı, AB İÇİN ciddi sonuçlara yol açabilir. AB coğrafyası, Türkiye coğrafyasından izole edilemez ve Türkiye coğrafyasının güvenliği sağlanmadan Avrupa ana karasında “güvenlik” kavramından TAM OLARAK söz edilemez…Osmanlı Devleti bir BALKAN DEVLETİ idi…Bunun anlamı şudur; AVRUPA-ANADOLU coğrafyalarının “güvenlik birliği” içinde algılanmaları ve değerlendirilmeleri gerekir…Avrupa için de atılacak adım çok açıktır; AVRUPA MANTIĞI’nı acilen terk etmek ve COĞRAFİ BÜTÜNLÜK kavramından yola çıkarak, Türkiye ile sıkı işbirliği içinde “yerleşlik bütün terör örgütlerine” karşı acilen harekete geçmektir…

Önemli not: Bir Çin atasözü ne diyor; üstünde rahat rahat yattığın çalının dibi yanıyorsa, ateş sana mutlaka ulaşacaktır…İYİ OKU VE ANLAMAYA ÇALIŞ AVRUPA, BAŞKA ÜLKELERİ YAKARAK NEREYE KADAR ! ALMAN AJANLARI BÜYÜKADA’DA NASIL BİR EYLEM PLANLAMA PEŞİNDEYDİ ! BU ÜLKEDE KAÇ İNSANIN HAYATINA MAL OLACAK NE TEZGAHLANIYORDU ! HİÇ YAPMADINIZ DAHA ÖNCE DEĞİL Mİ!