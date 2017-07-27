Önce Yenikapı’ya bekleriz!

Bugünlerde İsrail’in Kudüs’te “Müslümanlara yaşattıkları” Müslümanların gözlerinin bir kez daha “bu mübarek beldeye” dönmesine vesile oldu!
Saadet Partisi 30 Temmuz’da İstanbul Yenikapı’da İsrail zulmüne seyirci kalmaya gönlü razı olmayanların “sesi olacak” bir miting düzenliyor.
Saadet Partisi’nin bu adımı pek çok çevrede memnuniyet oluşturdu ve öyle anlaşılıyor ki iktidar partisine gönül ve destek veren pek çok kişi de bu mitingde yerini alacak.
Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Kudüs’te yaşanan İsrail zulmü ile ilgili olarak önemli açıklamaları var.
İmkânı olan herkesin bu şehri ziyaret etmesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan mukaddes beldelerin korunmasının Müslümanlar açısından bir “imkân meselesi değil iman meselesi” olduğunun altını çiziyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu çağrısını önemsiyoruz ve bu çağrıya kulak verenleri 30 Temmuz’da Yenikapı’ya davet ediyoruz.
Elbette imkânı olanlar Kudüs’ü ziyaret etmeliler ama ilk adım olarak 30 Temmuz’da Yenikapı’da yerlerini alarak İsrail zulmüne karşı güç birliği tablosu sergilemeliler.
Saadet Partisi tarafından 30 Temmuz’da Yenikapı’da düzenlenecek “İsrail’in Müslümanlara zulmünü tel’in” mitingi Kudüs’ü dert edinen herkesin buluşacağı bir miting olmalıdır.
Evet, Kudüs’te Müslümanlara reva görülen zulmü kınayan ve Mescid-i Aksa’yı dert edinen kardeşlerimizi 30 Temmuz’da Yenikapı’ya bekliyoruz!
Saadet Partisi önemli bir karara daha imza atarak mitingde parti bayrakları yerine sadece Türkiye ile Filistin bayrakları ile bulunulmasını istiyor.
Bu mitingde öylesine güçlü bir ses verilmelidir ki İsrail bir daha bu mübarek beldede istediği gibi at koşturamayacağını hissetmeli ve ayağını denk alma ihtiyacını duymalıdır.
Evet, mübarek beldelerin korunması bir imkân meselesi olmaktan çok bir iman meselesidir.
Müslümanlar imanlarının gereği olarak mübarek beldeleri sahiplenmeli ve seslerini ortaklaşa yükseltmelidir.
27 Temmuz 2017 Perşembe3 Zilkâde 1438
- TRT'den FETÖ açıklamasıBerat Albayrak'tan müthiş hamle! Saf dışı kaldılarSözcü gazetesi bile isyan etti! Vatandaşı resmen soymuşlarKatar Büyükelçisi'nden Türk askeri mesajıTürkiye'nin en büyük sırrı! 256 gündür kazıyorlarBüyükada’da yakalanan ajan itiraf ettiFugro Scout Boğaz’daİşgalci İsrail'den bir geri adım daha!Başbakan Yıldırım'dan kritik Almanya hamlesiAtamalar tamam! Kavakçı listede
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
İmsak 04:00 Güneş 05:48 Öğle 13:18 İkindi 17:11 Akşam 20:34 Yatsı 22:14
- 29°C Adana
- 31°C Adıyaman
- 22°C Afyon
- 21°C Ağrı
- 22°C Amasya
- 18°C Ankara
- 28°C Antalya
- 22°C Artvin
- 23°C Aydın
- 20°C Balıkesir
- BIST: 107.206 0.15
- Altın: 143,369 -0.11
- Dolar: 3,5533 -0.29
- Euro: 4,1312 -0.52
Önce Yenikapı’ya bekleriz!
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- TRT'den FETÖ açıklaması
- Namaz kılmam, oruç tutmam diyen Batu'ta kötü haber
- 'Ponzi' Arzu'ya 8 asır hapis
- 'Banker Bilo' filmindeki sahne gerçek oldu
- 'Onun evini Kabe gibi tavaf ederlerdi'
- Taksim’de yürek yakan görüntü!
- Öldüresiye dövdü, gasp ettiği parayla eğlendi!
- Yavuz Bingöl'e büyük şok!
- Dr. Sadık Ahmet dualarla anıldı
- Emekliliğine 3 gün kalmıştı...
- Cenaze namazında dikkat çeken görüntü
- Ünlü işadamı hayatını kaybetti
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.