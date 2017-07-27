Önce Yenikapı’ya bekleriz!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete



Bugünlerde İsrail’in Kudüs’te “Müslümanlara yaşattıkları” Müslümanların gözlerinin bir kez daha “bu mübarek beldeye” dönmesine vesile oldu!

Saadet Partisi 30 Temmuz’da İstanbul Yenikapı’da İsrail zulmüne seyirci kalmaya gönlü razı olmayanların “sesi olacak” bir miting düzenliyor.

Saadet Partisi’nin bu adımı pek çok çevrede memnuniyet oluşturdu ve öyle anlaşılıyor ki iktidar partisine gönül ve destek veren pek çok kişi de bu mitingde yerini alacak.

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Kudüs’te yaşanan İsrail zulmü ile ilgili olarak önemli açıklamaları var.



İmkânı olan herkesin bu şehri ziyaret etmesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan mukaddes beldelerin korunmasının Müslümanlar açısından bir “imkân meselesi değil iman meselesi” olduğunun altını çiziyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu çağrısını önemsiyoruz ve bu çağrıya kulak verenleri 30 Temmuz’da Yenikapı’ya davet ediyoruz.



Elbette imkânı olanlar Kudüs’ü ziyaret etmeliler ama ilk adım olarak 30 Temmuz’da Yenikapı’da yerlerini alarak İsrail zulmüne karşı güç birliği tablosu sergilemeliler.

Saadet Partisi tarafından 30 Temmuz’da Yenikapı’da düzenlenecek “İsrail’in Müslümanlara zulmünü tel’in” mitingi Kudüs’ü dert edinen herkesin buluşacağı bir miting olmalıdır.

Evet, Kudüs’te Müslümanlara reva görülen zulmü kınayan ve Mescid-i Aksa’yı dert edinen kardeşlerimizi 30 Temmuz’da Yenikapı’ya bekliyoruz!



Saadet Partisi önemli bir karara daha imza atarak mitingde parti bayrakları yerine sadece Türkiye ile Filistin bayrakları ile bulunulmasını istiyor.

Bu mitingde öylesine güçlü bir ses verilmelidir ki İsrail bir daha bu mübarek beldede istediği gibi at koşturamayacağını hissetmeli ve ayağını denk alma ihtiyacını duymalıdır.

Evet, mübarek beldelerin korunması bir imkân meselesi olmaktan çok bir iman meselesidir.

Müslümanlar imanlarının gereği olarak mübarek beldeleri sahiplenmeli ve seslerini ortaklaşa yükseltmelidir.

