Şimdi de Macron arıyorlar

Engin Ardıç / Sabah

Durumları umutsuz.

Biliyorlar ki ne İlhan Kesici'nin hali var cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmaya, ne de Meral Akşener'in.

Fiyasko büyük olacak.

İlker Başbuğ'u öne sürmeye çalışıyorlar, "bürokrasiye biat etmeye" alışık oldukları için, ama doksan yıldır "asker başkanlar" hep mecliste seçilmiş, hiç halka sorulmamış...

Halkın bir askere oy vereceğini hiç sanmıyorlar.

Haklılar.

Kalıyor gene Kılıçdaroğlu'nu kendi adaylığını koymaya ikna etmek...

Zor. Hazret kaybedeceği seçime girip parti başkanlığını da tehlikeye sokmak istemez. Belki Deniz Baykal'ı öne itip "harcamayı" tercih edecektir.

Belki de biryerlere bakıp alacağı işarete göre bir karar verecektir!

Şimdi bir de "Macron arayışı" yumurtladılar.

Fransa'da, doğru dürüst siyaset tecrübesi olmayan, bir yılda gelip bütün adayları sollayıp cumhurbaşkanı olan Emmanuel Macron... 1977 doğumlu bir çocuk, bize göre süt kuzusu. (Bunun da sonu hüsran olacak, bekleyelim görelim.) Çıkar mı bizde böyle bir sürpriz isim?

Önce, "çıkması için bir neden var mı" diye soralım.

Bizde bütün itibarını yitirmiş bir iktidar partisi mi var?

Hiçbir umut vermeyen bir ana muhalefet var olmasına var da...

Bizde, büyük havalarla gelip de beş yılda çok kötü çuvallayan, seçmenin bütün umutlarını yere yıkan François Hollande gibi bir kifayetsiz muhteris mi gelip geçmiş? (Hani Ecevit olsaydı, belki de...) Bizde Marine Le Pen'in temsil ettiği bir faşizm tehlikesi mi kapıya dayanmış?

Bizde ekonomi batakta mı?

Büyüme hızı dibe mi vurmuş?

Öyleyse?

"Türk işi yerli ve de milli bir Macron" istiyorlarmış!

Yerli ve milli nasıl olacak?

Sünnetli olacak herhalde.

Ali Koç'u aday gösterin canım! Cem Boyner şansını kaçırdı.

Hizmetin hakkını verin.

Holdinginizin başı, hem Türkiye'ye başkan olur hem Fenerbahçe'ye.

Küçük bir kusuru var, Macron'dan on yaş büyük, ama artık o kadar da olacak...

Bu kafayla devam edin bakalım, nereye gidebileceksiniz?

***

Bu arada Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etmeyin sakın.

Sizi "hepten umutsuz" konumundan "azıcık umutlu" konumuna terfi ettirdi.

Yüzde 35'le bile rahat rahat elinde tutacağı iktidarı "yüzde 50 küsur" şartına bağladı. Size yarışın başında 15 puan avans verdi yahu!

Bunu biraz da kendi parti örgütünü "sıkılamak" için yaptı, tamam da... Size de hayal kurma fırsatını sağladı işte, daha ne?

Referandumdan önce hayırcılara şunu demiştik:

"Enayilik etmeyin, eski sistemde hiçbir şekilde kazanma şansınız yok, bu yeni sistemde az da olsa bir umudunuz olacak..."

Haklı mıymışız?