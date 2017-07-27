15 Temmuz Kütüphanesi kurulsun!

Abdurrahman Dilipak / Yeni Akit

15 Temmuz bir milad. Bunun öncesi var ve sonrası olacak. Bu yıllarca sürecek bir tartışmanın başlangıcı.

Olayın sıcaklığı içinde bu işin öneminin farkında değiliz.. Bu işin daha yüzden fazla ülkede, siyasi, hukuki, idari, sosyal açıdan sonuçları çıkacak ortaya.

Bana kalırsa Beştepe’nin kontrolünde, BYEG Müdürlüğü ve derleme müdürlüklerinin, Kültür Bakanlığının kütüphaneler, İçişleri, Dışişleri ve Adalet Bakanlıklarının desteği ile sanal bir ihtisas kütüphanesi oluşturulmalı. Dış diplomatik temsilciler de o ülkelerdeki bilgi ve belgeleri buraya gönderebileceği gibi, kendi bölgesindeki siyasiler, STK’lar ve basını bilgi almaları için bu kaynağa yönlendirebilirler..

Bu konu önümüzdeki yıllarda üniversitelerin ilgi alanına girecek. Yargının gelişmeleri izlemesi için bu yapı çok önemli. Bu yapıda özelleştirilmiş bir arama motoru yanında, değişik dillerden bilgi ve belgelere erişim imkânı, etkin bir otomatik tercüme imkânı da sunulmalı.

İhtisas kütüphanesinde yerli ve yabancı bütün dava dosyalarına ulaşılabilmeli mesela.. Bu konudaki yerli ve yabancı basın haberlerine, sesli, görüntülü ve yazılı olarak ulaşılabilmeli.

Yerli ve yabancı bütün yayınlar derlenmeli. Şehidlerin, gazilerin aileleri, bu konuda yazılan bütün eserlere, afişlere, broşürlere ulaşabilmeli.

Özel erişim ve profesyonel erişim imkânları ile bu kütüphanede bazı bölümlere erişim sınırlandırılabilir. Paralı hale getirilebilir. Özellikle yabancı yayınlar için ücretlendirme, aykırı/karşı, suç olan muhtevalara sahip bilgi ve belgelere erişmek için özel izin ya da savcılıklar ve siyasi otoriteler için özel şifre imkanları da getirilebilir..

Mesela sosyal medya tartışmaları ile ilgili aylık raporlar ve bazı alıntılar da bu sitede yer alabilir..

Mesela, ayrı bir bölümde kişiler ellerindeki bilgi ve belgeleri, ses, görüntü ve notları bu siteye gönderebilmeli ve uygun görülenler burada yayınlanabilmeli.

Bu site üzerinde ayrı bir bölümde, konu ile ilgili çok kapsamlı bir indeks bölümü yanında, piyasada bulunan kitapları satın almak için linkler de bulunabilir.

Site üzerinde bir IP Rd-TV ve sanal gazete üzerinden aktüel gelişmeler, belgeseller, röportajlar sürekli olarak yayınlanabilir..

Bana kalırsa ayrıca sanal bir sohbet odası da olmalı. İnsanlar burada akredite olarak serbest söyleşiler yapabilmeli. Burada bu konu ile ilgili etkinlikler duyurulabilmeli.

Bu konu ile ilgili basın açıklamaların ve haberlerin yer alacağı bir 15 Temmuz Ajansı şık olur. Bunu AA da yapabilir.

Bir sanal sanat galerisi olmalı. Burada o günün fotoğrafları, şehid ve gazilerin geçmişi ile ilgili fotoğraflar sergilenebilir, tablo, karikatür gibi sergiler açılabilir, konserler verilebilir, afişler sergilenebilir. Daha bitmedi.. Burada bir de sanal market olmalı. Şehidlerin fotoğrafları, 15 Temmuz’un zihinlere kazanan fotoğraflarının yer aldığı çocuk kitapları, afişler, karikatürler T-Shirtlere işlenip satılabilir. 15 Temmuz yazılı şapkalar. Ya da 15 Temmuz’u konu alan kitapların satışı, 15 Temmuz logolu, temalı her şey. Çanta, ayakkabı, kemer, biblolar.

Herkes, dünyanın neresinde olursa olsun, etkinlikleri, duruşmaları, buradaki bir etkinlik sayfasından izleyebilir. Mesela bu etkinliklerden realtime canlı yayın yapılabilir. Bu konunun tartışılacağı TV programlarının haberi buradan verilebilir. Bu konuda yapılan yayınlar, konuşmalar, yayınlanan bildiriler, sonuç bildirileri, başka ülkelerin meclis ve düşünce kuruluşlarının yayınladıkları raporlar, düzenledikleri forumlar buradan duyurulabilir.

Burada ayrı bir bölümde de, “suali mukadderlere cevap” verilmeli. Dünyanın her yerinden gelecek sorular olacaktır. O sorulara cevaplar verilebileceği gibi, insanların kafasına en çok takılan ya da FETÖ’nün ürettiği kafa karıştırıcı sorulara bilgi ve belgeleri de cevaplar verilmeli.

Akademisyenlerin, STK’ların ve basının bu konularda çalışmalarını koordine edebilmek için bir “Akademik network”, “STK networku” ve “Medya networku” oluşturulabilir. Yine aynı şekilde kamu tarafından görev yapan avukatların ve müdahillerin hukuki açıdan kendi aralarında bir koordinasyon oluşturmak üzere bir “Hukuk networku” oluşturulabilir.

Bütün bunları tamamlayıp, öyle yayına geçmeye de gerek yok. Eldeki mevcut bilgi ve belgeler yüklenip Eylül başında böyle bir site hayata geçirilebilir. 2017 sonuna kadar da kâmil anlamda bir site, bütün fonksiyonları ile çalışır hale getirilebilir.

Bu iş ne kadar geciktirilirse, maliyet o kadar artar, verimlilik azalır. Aslında geç bile kalındı.

Bu iş memurlara bırakılmamalı. Kamu destekli bir vakıf üzerinden yapılmalı. Bazı işler hizmet alımı şeklinde mevcut kamu kurum ve kuruluşları ve STK’lar, basınla işbirliği içinde daha hızlı, etkin ve daha düşük bir maliyetle gerçekleştirilebilir.

Benden söylemesi. Bakalım bu işe sahip çıkacak, sorumluluk üstlenecek birileri çıkacak mı, göreceğiz.

Selam ve dua ile.