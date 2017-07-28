“Aynı günahın tekrardan işlenmesinden doğan ümitsizlik”

Feyzullah Birışık / Habervaktim.com

Peygamberler dışında günah işlemeyen hiçbir insan yoktur… Ve hiçbir insan da yaşadığı sürece günah işlememe sözü veremez… Bunu bilen Allah’u Teâlâ bizlere şöyle bir uyarıda bulunur;

“Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız.”[1]

İnsan, günah işlemeye meyyal yaratıldığı için bazen nefsine hâkim olamayabilir. Asla işlemem dediği bir günahı bir bakmışsınız işleyivermiş… İşlenen bir günah hemen sol amel defterimize yazılmaz ve tövbe edilmeyi bekler;

“Allah Teâlâ gündüz günah işleyenin tövbesini kabul etmek için geceleyin elini açar. Geceleyin günah işleyenin tövbesini kabul etmek için de gündüzün elini açar. Güneş battığı yerden doğuncaya kadar bu böyle devam edip gider.”[2]

“Rabbinizden günahlarınız için bağışlanma dileyin ve sonra tevbe ve pişmanlık tavrı içinde O’na yönelin.”[3]

Bu da gösteriyor ki Allah’u Teâlâ günah işleyeni hemen terk etmiyor… Tövbe etmesini bekliyor… Bize düşen günahlarımızın arkasından tövbe edip yeni salih ameller işlemek… Allah’u Teâlâ hiçbir kuluna sadece her günahtan sadece bir defa işleyebilirsiniz demedi… Tabi, bu demek değildir ilk işlenecek haram olan ameller günah olarak yazılmayacak!

İnsanın günah işlemeye meyyal olarak yarattığını bilen rabbimiz bir günahın tekrar edilmesi hakkında hadis üzerinden şunları söyler;

De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.”[4]

Resulullah aleyhissalatu vesselam (bir hadis-i kudsi'de) Rabbinden naklen buyururlar ki: "Bir kul günah isledi ve: "Ya Rabbi günahımı affet!" dedi. Hak Teâlâ da: "Kulum bir günah isledi; arkadan bildi ki günahları affeden veya günah sebebiyle cezalandıran bir Rabbi vardır." Sonra kul donup tekrar günah isler ve: "Ey Rabbim günahımı affet!" der. Allah Teâlâ Hazretleri de: "Kulum bir günah isledi ve bildi ki, günahı affeden veya günah sebebiyle cezalandıran bir Rabbi vardır." Sonra kul donup tekrar günah isler ve: "Ey Rabbim beni affeyle!" der. Allah Teâlâ da: "Kulum günah isledi ve bildi ki, günahı affeden veya günah sebebiyle muahaze eden bir Rabbi olduğunu bildi. Dilediğini yap, ben seni affettim!" buyurdu."[5]

Bu ayet ve hadisler de bize gösteriyor ki, Allah’u Teâlâ bağışlamayı seviyor… İçten, inanarak ve büyük pişmanlıklar duyarak kendisinden özür dilememizi istiyor… Onlarca tövbeye rağmen yine işleniyorsa, yine tövbe edeceğiz ve yine Allah’tan bağışlanma dileyeceğiz. Bir bakmışsınız ki artık o cins günahı tamamen terk etmişiz…

[1] Nisa.31

[2] Müslim

[3] Hûd 11/3

[4] Zümer.53

[5] Buhari, Müslim