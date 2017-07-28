Şimdi ne diyecekler?

Zeki Ceyhan / Milli Gazete



Biz AKP’nin içindeki rahatsızlıkları dile getirdikçe, “Bunu da nereden çıkarıyorsunuz?” diye soruyorlardı.

Ve yazdıklarımızı “uydurma” olarak tanımlayanlar AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partisiyle ilgili açıklamalarından sonra “ne diyecekler, ne yapacaklar” doğrusu çok merak ediyoruz.

Bizim “üstü kapalı ifadeler” ile anlatmaya çalıştıklarımızı Erdoğan “pat diye yüzlerine karşı” söyleyiveriyor.

Erdoğan, “Bize ne oluyor ki kendi içimizde birbirimize karşı çalım atıyoruz” diye soruyor.

Sonra da, “Önce şu hareketin kendi içinde birbirini sevmesi gerekir” diye ilave ediyor.



Bu sözler ne demektir?

Bu sözler AKP’lilerin birbirlerine karşı çalım attıklarının itirafı olduğu gibi aynı zamanda birbirlerini sevmediklerinin de kayda geçilmesi değil midir?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir de “dava idrakinden” söz ediyor.

“Teşkilatlar, belediyeler eğer bizim dava idraki ile hareket etmiyorlarsa bize zarar veriyorlar” diyor.



Sonra da kendilerine zarar verenleri şöyle uyarıyor:

“Zarar veren kardeşlerimiz kusura bakmasınlar biz adım atmadan kendileri gereken adımı atsınlar!”

“Dava idraki” gibi bir söylemin, “Biz muhafazakâr demokratız” diyen bir siyasi oluşum için bir hayli “okkalı bir söylem” olduğunu ifade etmeliyiz.

Muhafazakâr demokrat siyaset bu kadar “okkalı söylemleri” kaldıramaz ki!

Evet, iktidardaki AKP uzun süredir “iç didişmelere” sahne olan bir parti.

Bu didişmeleri bir türlü aşamıyorlar.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partinin başına geçmesi bile didişmelerin önüne kesememiş olmalı ki şimdi Erdoğan böyle uyarılarda bulunma ihtiyacını hissediyor.

Teşkilata yani didişme içinde olanları “ya ayağınızı denk alırsınız ya da ben gereğini yaparım” üslubu ile uyarıyor.



Biz AKP içinde yaşanan sıkıntıları dile getirdikçe “yok böyle bir şey” diye didişmeleri görmezden gelenler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından sonra da aynı tavrı sürdürebilirler mi?

Yine, “Yok böyle bir şey” diyebilirler mi?

Hiç sanmıyoruz ama böyle davranacak olurlarsa bilmeliler ki Erdoğan onları teşkilatlardan temizlemeye kesin kararlı görünüyor!

