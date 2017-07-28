Şimdi ne diyecekler?

Biz AKP’nin içindeki rahatsızlıkları dile getirdikçe, “Bunu da nereden çıkarıyorsunuz?” diye soruyorlardı.
Ve yazdıklarımızı “uydurma” olarak tanımlayanlar AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partisiyle ilgili açıklamalarından sonra “ne diyecekler, ne yapacaklar” doğrusu çok merak ediyoruz.
Bizim “üstü kapalı ifadeler” ile anlatmaya çalıştıklarımızı Erdoğan “pat diye yüzlerine karşı” söyleyiveriyor.
Erdoğan, “Bize ne oluyor ki kendi içimizde birbirimize karşı çalım atıyoruz” diye soruyor.
Sonra da, “Önce şu hareketin kendi içinde birbirini sevmesi gerekir” diye ilave ediyor.
Bu sözler ne demektir?
Bu sözler AKP’lilerin birbirlerine karşı çalım attıklarının itirafı olduğu gibi aynı zamanda birbirlerini sevmediklerinin de kayda geçilmesi değil midir?
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir de “dava idrakinden” söz ediyor.
“Teşkilatlar, belediyeler eğer bizim dava idraki ile hareket etmiyorlarsa bize zarar veriyorlar” diyor.
Sonra da kendilerine zarar verenleri şöyle uyarıyor:
“Zarar veren kardeşlerimiz kusura bakmasınlar biz adım atmadan kendileri gereken adımı atsınlar!”
“Dava idraki” gibi bir söylemin, “Biz muhafazakâr demokratız” diyen bir siyasi oluşum için bir hayli “okkalı bir söylem” olduğunu ifade etmeliyiz.
Muhafazakâr demokrat siyaset bu kadar “okkalı söylemleri” kaldıramaz ki!
Evet, iktidardaki AKP uzun süredir “iç didişmelere” sahne olan bir parti.
Bu didişmeleri bir türlü aşamıyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partinin başına geçmesi bile didişmelerin önüne kesememiş olmalı ki şimdi Erdoğan böyle uyarılarda bulunma ihtiyacını hissediyor.
Teşkilata yani didişme içinde olanları “ya ayağınızı denk alırsınız ya da ben gereğini yaparım” üslubu ile uyarıyor.
Biz AKP içinde yaşanan sıkıntıları dile getirdikçe “yok böyle bir şey” diye didişmeleri görmezden gelenler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından sonra da aynı tavrı sürdürebilirler mi?
Yine, “Yok böyle bir şey” diyebilirler mi?
Hiç sanmıyoruz ama böyle davranacak olurlarsa bilmeliler ki Erdoğan onları teşkilatlardan temizlemeye kesin kararlı görünüyor!
28 Temmuz 2017 Cuma4 Zilkâde 1438
- Bugün okunması tavsiye edilen dualarTSK'dan sınır ötesi operasyon! Öldürüldülerİstanbul'u vuran yağışından ardından Meteoroloji’den bir uyarı daha!Fatih Terim'in tazminatı dudak uçuklattıTeröristbaşı Gülen'den inciler! Allah'la benim aramda...ABD üssünde skandal terör toplantısı!Sular altında kalan minibüsçü bir de para topladıİşgalci İsrail zulmü devam ediyorMerkel'in aradığını görünce bakın ne yaptı!ABD: Artık onlarla çalışmıyoruz!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
İmsak 04:01 Güneş 05:49 Öğle 13:18 İkindi 17:11 Akşam 20:33 Yatsı 22:12
- 27°C Adana
- 26°C Adıyaman
- 14°C Afyon
- 20°C Ağrı
- 28°C Amasya
- 20°C Ankara
- 27°C Antalya
- 28°C Artvin
- 23°C Aydın
- 20°C Balıkesir
- BIST: 108.392 1.11
- Altın: 143,183 -0.13
- Dolar: 3,5328 -0.58
- Euro: 4,1224 -0.21
Şimdi ne diyecekler?
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Gaspçıdan yok artık dedirten açıklama!
- Sakarya canisinin ailesi için imza topladılar
- TRT'den FETÖ açıklaması
- Namaz kılmam, oruç tutmam diyen Batu'ta kötü haber
- 'Ponzi' Arzu'ya 8 asır hapis
- 'Banker Bilo' filmindeki sahne gerçek oldu
- 'Onun evini Kabe gibi tavaf ederlerdi'
- Taksim’de yürek yakan görüntü!
- Öldüresiye dövdü, gasp ettiği parayla eğlendi!
- Yavuz Bingöl'e büyük şok!
- Dr. Sadık Ahmet dualarla anıldı
- Emekliliğine 3 gün kalmıştı...
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.