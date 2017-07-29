Fenerbahçe lokmayı yuttu!

Kemal Belgin / Milli Gazete

UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Fenerbahçe, deplasmanda Avusturya’nın “gençler takımı” Sturm Graz’ı şimdiden eledi dersek yeridir. Çünkü bu takım, sadece üzerine gelmeyen, oyunu sıkıştırmayan rakibin boş alanlarında pas yapabiliyor, oyun sıkıştığında da topu teslim edip boşa koşuyor. Buna karşılık daha ilk maçta turun anahtarını eline geçiren Fenerbahçe ne yaptı? Bir kaza golü ve bir de duran top golüyle Kadıköy’e kolaylık sağladı.

Şimdi artık temsilcimize bir beraberlik bile yeter. Daha da kötü senaryo olarak 1-0’lık yenilgi bile temsilcimize tur atlatır.



Şimdi maça dönelim... Aykut hoca, sakatlığından mıdır nedir bilinmez Mehmet Topal’ı yedek kulübesinde bırakmıştı. Ozan ve Sousa gibi iki hareketli elemanla Kjaer’den yoksun savunmasını daha bir garanti altına almak istemiş olabilir. İleri blokla bu ikilinin arasında ise Alper görev yaptı. Oyundan çıkana kadar devamlı bölge değiştirerek oynayan, her topa basmaya çalışan, kazandığı, aldığı her topu büyük bir yüzde ile olumlu kullanan Alper sanki maçın da adamı idi. Önde ise Nabil bir kenarda, Valbuena bir kenarda idiler. Ortada ise hayatında ilk defa bir Avrupa Kupası maçı oynamak zorunda kalan Ahmethan... Tabii ki Valbuena’nın bundan önceki Fransız takımlarında olduğu gibi alış veriş yapacak partneri bulunmadığından, hiç etkili olamadı. Nabil ise maçın başlarında göründü sonra da kayboldu gitti. Oysa Alper bunların hepsine, “Gelin oynayalım” dedi ama sanki ona sağır kaldılar. Genç Ahmethan ise bundan daha iyisi yapabilecek ne deneyime, ne de kaliteye sahip idi. Şaştığım odur ki, benim spor medyamın özellikle ekranları bu gencin alt yapıda oynadığı maç sayısı ile attığı gollerin sayısını bağırıp duruyor.



Fenerbahçe’nin savunması maçın başlarında biraz kendi sağ kanadından hırpalanır gibi oldu, hepsi o kadar. O bölgeye de hem Ozan, hem Alper sık sık yardım yetiştirmeye başlayınca rakibin gerçekten de deneyimsiz gençlerden olduğu ortaya çıktı. Bir de gol atan sanki en iyi oyuncuları da sakatlanınca, tur geliyorum diye bağırdı.



Yazıyı burada noktalayalım mı? Hayır! Hiç kuşkusuz ligde ve bu kupada iddia sahibi olan Fenerbahçe, daha kaç maç böyle santrforsuz oynayacaktır? Haaa bir Barcelona formülü üzerinde duruluyorsa, onu bilemem. Ama bu elemanlarla o da oynanamayacağına göre ne yapılır bilemem? Kim bilir belki de alt liglerden birilerine bir yedek oyuncu daha satılarak bir uç adamı düşünülüyor olabilir mi?

