Irak’tan sonra Suriye petrolü de paylaşıldı

Yaklaşık bir hafta önce Suriye petrolünün işgalciler ve işgalcilerin maşaları terör örgütleri arasında bölüşüldüğü, bu arada Esad’ın da unutulmayarak bir miktar petrol de ona bırakıldığı haberleri medyaya yansımıştı. Hemen belirteyim ki bu tür haberler benim için sürpriz değil. Çünkü sömürgeci güçler hangi iddialarla bir ülkeye girmiş olurlarsa olsunlar onlar için önemli olan sadece çıkarlarıdır. Attıkları hiçbir adımı bedavaya atmazlar. Mutlaka sömürecek bir şey bulurlar.
Hatırlanacağı gibi Irak, ABD ve koalisyon ortakları tarafından kimyasal ve nükleer silahlara sahip diktatör Saddam’dan kurtarılma iddiası ile işgal edilmişti. İşgalin arkasından Irak parçalandı, bununla da yetinilmedi Irak petrollerine savaş tazminat olarak el konuldu. Denebilir ki, Irak merkezi yönetimine de ölmeyecek kadar bir pay ayrıldı. Sonuçta bugün gelinen noktada Irak onca petrol zenginliğine sahip olmasına rağmen 112 milyar dolar borca girmiş durumda. Yani, gelirleri ihtiyaçları karşılamaya yetmeyince borç alınmış. Elbette bu alınan borç da faizli. Peki, Irak’ın sorunu 112 milyar dolar borçla bitmiş, sorunu çözülmüş oluyor mu? Hayır. Çünkü işgal bitti ama iç çatışmalar son bulmadı. Diyebiliriz ki, işgal ülkenin birlik ve bütünlüğüne son vermek için gerçekleştirilmiş, küresel sermayeye mahkûm hale getirilmişti. Netice itibariyle iç çatışmalar sonucunda pek çok yerleşim merkezi harabeye dönmüş durumda. Bunun için de ilk elde 50 milyar dolara ihtiyaç var. Görünen o ki, yıkılan yerlerin onarımı için 112 milyar dolar borcun üzerine en azından 50 milyar dolara daha ihtiyaç var. Irak Meclisi Maliye ve Ekonomi Komisyonu Sözcüsü Reşit iç ve dış borç stokunun ülke nüfusuna dağıtıldığında yeni doğmuş bebeklerin bile yaklaşık 6 bin dolar borçlu olduğunu hatırlattıktan sonra, “Ekonomik kalkınma neredeyse durmuş vaziyette ve hiçbir gelişim sinyali yok. Mevcut ekonomik sistem sadece memur maaşlarını ödeyebiliyor” diyerek ülkenin içine yuvarlandığı durumu gözler önüne seriyor.
Irak’ın içine yuvarlandığı durumun benzerinin Suriye içinde geçerli olduğunu söylemek için çok fazla bilgiye sahip olmaya gerek yok.
Suriye’de ilk çatışmalar başladığında Esad’ın bir iki ay içinde iş başından uzaklaştırılacağını, demokratik bir sisteme geçileceği, Suriye halkının özgürlüğüne kavuşacağı iddia edildi. Aradan geçen bunca zaman sonra söylenenlerin hiçbiri gerçekleşmediği gibi sahip olunun petrolün de önemli bir kısmına el konulmuş durumda. Kısacası, Irak benzeri gelişmeler yaşanıyor. Gelen haberlere göre öncelikli olarak Esad rejiminin PKK/PYD’ye petrolden pay ayrıldığı, daha doğrusu ayırmaya zorlandığı haberleri yansıdı.10 Haziran’da. ABD, Suudi Arabistan, BAE ve Mısır istihbaratı PKK/PYD’lilerle buluşup petrol kaynaklarının bölüşüldüğü haberleri medyaya yansıdı. Böyle bir anlaşmanın ne karşılığında Esad yönetimi tarafından kabul edildiğini sanıyorum sormaya bile gerek yok. Belli ki ABD ve Rusya Esad’a koltuğunu koruma garantisi verdiler, o da ülkenin zenginliklerini paylaşmayı ön gören anlaşmayı imzaladı.
Diyebiliriz ki, bundan böyle Suriye bir daha eski konumuna gelemeyecek. Onlarda borçlanmaya başlayacak. Çünkü bir defa küresel sermayeye yakasını kaptıran ülkenin kolay kolay kurtulamadığı düşünüldüğünde sömürgeciler hedeflerine burada da ulaşmış olacaklar.
Bu noktada özellikle dikkat çekmek istediğim husus ise bazı Müslüman ülkelerin yöneticileri sahip oldukları zenginliğin bir bölümünü kardeş ülkelerin kalkınmasına ayırmak istemezlerken sömürgecilere bu zenginliklerini gönüllü olarak aktarıyor olmalarını akıl tutulması dışında izah etmek mümkün olabilir mi?
29 Temmuz 2017 Cumartesi5 Zilkâde 1438
- Ankara'nın en büyük kaçakçısı yakalandıGürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu bombasıMuğla'da 4 büyüklüğünde depremİhraç edilen 67 hakim ve savcının itirazına ret!Konya'da silahlı kavga: Çok sayıda yaralı varEski dizel araçları yasakladılar!Son 4 yılın zirvesine çıktı!İşte günün gazete manşetleriGalatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı!G.Saray'ın telefonları susmuyor! Taraftar çıldırdı
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
İmsak 04:03 Güneş 05:50 Öğle 13:18 İkindi 17:11 Akşam 20:32 Yatsı 22:11
- 25°C Adana
- 21°C Adıyaman
- 14°C Afyon
- 19°C Ağrı
- 21°C Amasya
- 16°C Ankara
- 28°C Antalya
- 23°C Artvin
- 19°C Aydın
- 16°C Balıkesir
- BIST: 107.700 -0.64
- Altın: 143,993 0.58
- Dolar: 3,5286 -0.12
- Euro: 4,1426 0.49
Irak’tan sonra Suriye petrolü de paylaşıldı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Bu kare sosyal medyayı salladı
- Ünlü oyuncu namaz kılarken fotoğrafını paylaştı
- Kızını boğulmaktan kurtaran imamdan acı haber
- Polisten sıcak takip! Bu şekilde ele geçirildi...
- Kadının cesedini kartonla örtüp...
- Buzdolabından çıktı! Ekipleri şaşkına çevirdi
- Annesi dahil 19 kişiyi öldüren katil idam edilecek
- Sokakta idrar yapma kavgasında kan döküldü!
- 'Kudüs için ayaktayım, çünkü insanım'
- Helal olsun Gakkoşlara!
- Facebook TV geliyor! Tarih belli oldu
- Gaspçıdan yok artık dedirten açıklama!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.