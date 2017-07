Müslümanları Uyutmayınız

M. Şevket Eygi

Şeriat elden gitmiş, din elden gitmiş, iman elden gidiyor; siz Müslümanları teferruat ile meşgul ediyorsunuz.

Namaz kılanların sayısı yüzde ona, on beşe düşmüş, Ramazan günlerinde cayır cayır açıkta oruç yeniyor, sizin kılınız kıpırdamıyor.

Açıklık saçıklık iffetsizlik son haddinde.



On üç yaşında öğrenci kızlar para mukabilinde fuhuş yaparken yakalandılar, sizden bir inilti bile çıkmadı.

İslamcılıklar ilerlerken İslam darbeleniyor, sizin umurunuzda mı?

Ehl-i Sünnet ve Cemaat dinamitleniyor.

Ümmet birliği diye bir şey kalmamış.



Müslümanların başında, kendisine biat ve itaat edilen râşid ve muktedir bir İmam yok.

Üçüncü dünya savaşının tam tamları çalıyor.

Toplumu azgınlıklar sarmış.



Müslümanları uyutmayın, uyandırın.

Müslümanları, ana konulardan uzaklaştırıp teferruatla meşgul etmeyin.

Şimdi, açık büfeli, lüks ve ihtişamlı nafile umreler yapmanın zamanı değil.

Şimdi “öpüşmekle oruç bozulur mu?” sorularının zamanı değil.

Bu zaman, imanları kurtarmak, dinin usul erkân ve esasını korumak zamanıdır.

Müslümanlara haykırarak şunları söyleyin:

Beş vakit namaz yitirilirse toplum çöker.

İnsanlar şehvetlerine uyarsa yine çöker.



Ahlaksızlık ve iffetsizlik SodomGomore’dekinden beter olursa sille gelir, afet gelir.

İslam ahlak, fazilet, ilim, irfan, hikmet dinidir. Bunlar giderse cehalet hakim olur ve bunun sonu yıkımdır.

Suriye Müslümanlarının başlarına gelenlerden niçin ibret almıyoruz?

Onlar, bizim gibi Ümmet birliğine önem vermemişlerdi.



İttihad’ın rahmete vesile olacağını, tefrikanın azap getireceğini düşünüp tedbir almamışlardı.

İttihad-ı İslam, uhuvvet-i imaniye, Müslümanlararasıtesanüd elden giderse felaket gelir.

Titanic azgın dalgalarla boğuşuyor, bizimkiler incir çekirdeğini doldurmayan mesail ile meşgul.

Düşman surları delmiş, şehre girmiş, bizimkiler vur patlasın çal oynasın sohbet ediyor.

Endülüs batacak devlet miydi? Değildi ama battı. Çünkü birlik kalmadı, ortaya birkaç ayrı devlet çıktıydı.

Tefrika, bölünmüşlük, parçalanma, iç çekişmeler, tepişmeler azap getirir, zillet ve esarete sebep olur.

Oruç tutanlar azınlığa düşmüş, bizim maydanozlar, benim iftarım mı daha lüks oldu, seninkisi mi?

Umreye giden gidene… Zaniler, zaniyeler, fasıklar, facirler…

Açık büfeli lüks ihtişamlı israflı gösterişli reklamlı umreler.



Din baronlarının tantanaları.

Lüks bir mekanda lüks bir iftar veriliyor… Dışarıda, davetlilerin her biri bir servet lüks ve pahalı arabaları…

Titanic dalgalarla boğuşuyor… Tam tamlar çalıyor.



Birleşmemek, tek bir Ümmet olmamak, tek bir İmam’a biat ve itaat etmemek konusunda tam bir ittifak var.

Suriye Müslümanları ağlıyor… Henüz Suriye Müslümanlarının durumuna düşmemiş ötekiler gülüyor.

Müslümanlar, başında tek bir İmam’ın bulunduğu tek bir Ümmet olursa nice baronluklar, saltanatlar tehlikeye girecek.

Birlik rahmettir, tefrika azaptır buyurmuş Hazret-i Peygamber (Salat ve selam olsun ona).

Gaflet gafletgaflet.



Ayakta uyuyanlar… Onları uyarmak çok zor.

Abbasî halifeliği içten çökmemiş olsaydı, vahşi Hülagû ordusunu durdurabilirdi.

Endülüs tek devlet olsaydı, Müslümanlar birlik ve beraberlik içinde râşid bir İmama biatli ve itaatli olsaydı çökmezdi.

Osmanlı hilafeti de, dıştan çökertilmedi, gizli kafirler ve onlara uyan gafil cahil ahmak hain Müslümanlar tarafından içten çökertildi.

Şu cümleyi bin kere tekrarlayalım: Birlik rahmete ve ilahî yardıma vesile olur, tefrika azap getirir, yıkar, çökertir.

Dine, cep telefonuna verdiği kadar önem vermeyen gafil ve cahil Müslümanlar.

Müslümanları cahil bırakan hainler.



Saf Müslümanlar inek gibi sağan, kaz gibi yolan eşkıya.

Dini imanı para, mal, zenginlik, lüks, konfor, aşırı tüketim, gösteriş, enâniyet, şahsî nüfuz ve prestij olan fasıklar.

Nefs-i emmârelerinin ve şeytanın köleleri. Dalaletin paralı askerleri. Cünudü’ş-şeytan. Patlamaya hazırlanan volkanın kraterinde piknik yapanlar.

Bunca fısk, fücur, azgınlık, fuhşiyyat, nifak, şikak, isyan, tuğyan içinde durum çok iyidir, nurlu ufuklara dörtnala koşuyoruz edebiyatı yapan süper gafiller.