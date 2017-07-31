Darbeden altı ay önceki FETÖ toplantısına kimler katıldı?

Ahmet Kekeç / Star

Darbeden altı ay önce... Bugün birçoğu “Pis FETÖ” türünden sahtekârca laflar ediyor, “Darbe girişimi de çok fena oldu canım” gibilerden zevahiri kurtarmaya çalışan açıklamalar yapıyor ama hepsi de “görev” addedip o gün FETÖ toplantısına koştular.

Darbe başarılı olsaydı, “Erdoğan’ın otoriterleşmesi bu darbeyi kaçınılmaz kıldı” deyip, yeni duruma göre pozisyon alacaklardı.

Murat Belgeyıllardır bunun alıştırmasını yapıyordu, “Hiç temenni etmem ama...”cümlesinin arkasına sığınarak 27 Mayıs benzeri bir darbeyi müjdeliyordu: “Erdoğan otoriterleşmesini sürdürürse 27 Mayıs benzeri bir müdahale gündeme gelebilir.”

Geldi işte...

Emir-komuta zinciri dışına çıkmış Fetullahçı subaylar, 27 Mayıs’ta olduğu gibi, bir “kadro darbesine” yeltendiler.

Bunu yapacakları biliniyordu.

Murat Belge de biliyordu.

Bildiği şey gerçekleştiği halde, darbe girişimi karşısındaki soğukluğunu (anlayacakları ifadeyle söylersek, “nesnelliğini”) korumaya devam ediyor.

Darbeden altı ay öncesine dönelim.

Bir “darbe örgütlenmesi” olduğu ortaya çıktığı halde, memleketin okumuş yazmış takımı, “görev” telakki edip, maalie, FETÖ’nün Abant toplantısına katıldılar.

Bir de bildiri yayınladılar.

Bildiride şöyle deniyordu: “Kürt sorunu merkezli çok yönlü şiddetin yoğun olarak yaşandığı Sur ve Cizre ilçeleri başta olmak üzere, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sivil insanlarımız zarar görmekte, göç etmek zorunda kalmakta ve kadim kültür mirasımız yok edilmektedir.”

Kimler “sivil insanlarımıza” zarar veriyordu?

Hangi güç insanlarımızı göç etmek zorunda bırakıyordu ve bu insanlar nereye sığınıyordu?

Kadim kültürümüzü temsil eden camiler ve tarihi yapılar kimler tarafından ateşe veriliyordu?

Bunları cevabı yok...

Çünkü bildiride bir tek “PKK” ifadesi geçmiyordu.

Peki, kimler “görev” telakki edip FETÖ toplantısına koştu?

Düne kadar, cemaat dendiğinde tüyleri diken diken birçok Kemalist-ulusalcı değer...

Ek olarak kimi Cumhuriyet yazarları: Nuray Mert, Ahmet İnsel ve elbette (huzurlarınızda) Aydın Engin...

HDP’den Hüda Kaya...

Hani Meclis’te yaptığı konuşmada, “Bırakın bu Yasin Börü edebiyatını” diyen ve hiç utanmayan kariyerist hanımefendi.

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay...

Kalan ömrünü bir “Fetullahçı” olarak tamamlamaya azmetmiş eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış...

Kambersiz düğün olur mu?

Nazlı Ilıcakda hocasının çağrısına koşup Abant’ı şenlendirenler arasındaydı.

Bitti mi?

Murat Belge de oradaydı... Ve Murat Belge’ye (yani ustasına) hayran olmak dışında ayırıcı bir vasfı bulunmayan Birikim dergisi genel yayın yönetmeni Ömer Laçiner... Ki, “Yüzde 40’ın üzerinde oy alması durumunda Erdoğan demokrasi dışı yollarla mutlaka indirilmelidir” demişliği vardır. Muhtemelen “darbe yancısı” olarak oradaydı. Bu ikili varsa, mutlaka içki servisi de yapılmıştır...

Bitti mi?

Baskın Oran, Mümtaz’er Türköne, Ali Bulaç, Şahin Alpay, Reha Çamuroğlu, Eser Karakaş, Mehmet Altanve Ferhat Kentel de katılımcılar arasındaydı..

Biliyorsunuz, sonuncusu (yani Ferhat Kentel), bir FETÖ operasyonundan kıl payı kurtulmuştu. Birileri “KCK sanığı” yapmak için çok uğraşmışlardı Ferhat’ımızı... “Erdoğan nefreti” baskın geldiği için, aynı birileri bu kez “Abant Platformu üyeliğiyle” taltif ettiler onu. Alan razı veren razı olduktan sonra bize söz düşmüyor. Birbirlerine hayırlı olsunlar.

Peki, ben bu yazıyı niçin yazdım?

Fetullah’ın darbesi “ben geliyorum” diye bağırdığı halde kim nerede eğleşiyormuş, kimler “zihnen” darbeye hazırmış?

Bilinsinler...

Bilinsinler ve niçin ahlaki üstünlüklerini yitirdiler, görülsünler!