Saadet Partisi’nin Mescid-i Aksa’da yaşanan “İsrail zulmünü” protesto için vatandaşları Yenikapı’ya daveti “karşılıksız” kalmadı ve yurdun dört bir tarafından binlerce insan Yenikapı’ya aktı.
Teşekkürler Saadet Partisi! İyi ki varsın ve ümmetin meselelerine sahip çıkıyor, insanları ortak noktada buluşturuyorsun.
Ve teşekkürler Türkiye!
Saadet Partisi tarafından yapılan çağrıya kulak verip meydanları dolduruyorsun. Saadet Partisi tarafından Mescid-i Aksa’da yaşanan zulmü protesto için yapılan bu çağrının karşılık bulmasını “önemsememek” mümkün mü?
Evet, Saadet Partisi yine üzerine düşeni yerine getirdi!
İslam âleminin hassasiyetlerini “doğru” değerlendirerek ümmetin sesi olduğunu gösterdi. Saadet Partisi’nin Mescid-i Aksa için miting düzenleme kararını açıkladığı günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş “imkânı olan herkesin” Kudüs’ü ziyaret etmesini istemişti.
“Kutsal mekânların korunması bir imkân meselesi değil bir iman meselesidir” demişti.
Biz de kutsal mekânlarla ilgili konuları “imkân meselesi olarak değil iman meselesi olarak” görenleri öncelikle Yenikapı’ya davet etmiştik.
Şükürler olsun ki Saadet Partisi tarafından yapılan bu davet karşılık buldu. Binlerce insan Saadet Partisi’nin davetine icabet etti! İsrail’in zulmü hep beraber kınandı. İsrail’e adeta, “Madem siz güçten anlıyorsunuz alın size ortak güç” denildi.
Filistin ve Türkiye bayrakları ile meydanlar dolduruldu.
CHP’nin de mitinge yönetici düzeyinde de olsa katılmış olması da ayrıca memnuniyet vericiydi.
Kuşkusuz Saadet Partisi’nin ülkenin ve ümmetin sorunları ile ilgili çalışmaları devam ediyor.
Bir zamanlar, “Bizi izlemeye devam edin” diyenlere onların lisanı ile seslenmek istiyoruz:
Saadet Partisi’ni izlemeye devam edin!
Binlerce insanın katıldığı mitingi görmeyen(!) ve göstermemek için de büyük özen gösteren(!) yandaş medyaya deriz ki: Bu kocaman ayıp size yeter de artar bile!
01 Ağustos 2017 Salı9 Zilkâde 1438
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Teşekkürler Türkiye!
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