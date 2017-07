Muzır medya

M. Şevket Eygi



1. Halkı sersemletmek, zombileştirmek, beynini yıkamak, doğru ve sağlıklı düşünemez hale getirmek.



2. Halkı her konuda manipüle etmek.



3. Müstehcen yayınlarla ahlakı bozmak.



4. Kadın ve kızlara tâciz ve tecâvüzlere yol açmak.



5. Dikkatleri, ciddî ve hayatî konulardan, önemsiz ıvır zıvır magazin konularına çekmek.



6. Kutsal dinî konuları mıncıklamak, ayağa düşürmek, hafife almak.



7. Futbolu abartmak, futbol holiganlığını çoğaltmak.



8. Müslümanları sekülerleştirmek, dünyevileştirmek, İslamdan uzaklaştırmak.



9. Dindar Müslümanları, sosyolojik Müslüman haline getirmek.



10. Uyuşturucu satıcılarını kahramanlaştırmak.



11. Her türlü ahlaksızlığı, terbiyesizliği, densizliği ballandıra ballandıra anlatmak.



12. İffetsizliği teşvik etmek.



13. İç ve dış önemli konuları ciddî analizlerle anlatmamak, içyüzlerini aydınlatmak için çalışmamak.



14. Lüksü, israfı, her türlü çılgınlığı ve manyaklığı desteklemek, halkın bunlara imrenmesini sağlamak.



15. Toplumun temeli olan aileyi yıkmak.



16. Zinayı teşvik etmek.



17. İnsan hakları ile ilgili hiçbir beyannamede ve sözleşmede bir değer olarak zikri geçmeyen laikliği, demokrasinin ve cumhuriyetin temel ve ana değeri, olmazsa olmaz şartı gibi göstermek.



18. Şapka yüzünden masum vatandaşların olağanüstü mahkemelerde yargılanıp nicesinin idam edilmesini iyi ve faydalı bir şey olarak göstermek.



19. Faşist, zalim, baskıcı, merhametsiz tek parti diktatörlüğünü örnek Altın Çağ gibi göstermek ve kurtuluş için ona dönülmesini istemek.



20. Osmanlı padişahlarını ve halifelerini açıkça veya sinsice kötülemek, aşağılamak, tahkir etmek.



21. Kur’andan ve Sünnetten çıkartılmış kutsal din hükümlerinden oluşan Şeriatı kötülemek, tahkir etmek.



22. İnsanları azdırmak, onlara günah işletmek için alabildiğine azdırıcı yayınlar yapmak.



23. Parayı, malı, zenginliği ana değer ve ana amaç haline getirmek.



24. Ribayı, faizi normal ve meşru göstermek.



25. Halk sınıflarını, okur yazan cahiller haline getirmek.



26. Gerçek kahramanları unutturmak, sahte kahramanları uçurmak.



27. Tiyatro ve film figüranlarının vefatını büyük kayıp olarak gösterirken, nice değerli şahsiyetin ölümünden hiç bahs etmemek.



28. Sapıklığın her türlüsünü sinsice teşvik etmek.



29. Ciğerleri beş para etmez birtakım müptezel kimseleri örnek, model, ideal olarak göstermek.



30. Lüksü, israfı, aşırı tüketimi, aşırı konforu alabildiğine teşvik etmek.



31. İspatlanamamış sapık evrim teorisini gerçek gibi göstermek.



32. Enformasyon değil, dezenformasyon yapmak.



33. Yüceltilmesi gereken evrensel değerleri alçaltmak, tahkir etmek, alçaltılması gereken değerleri yüceltmek.



34. Gayr-i ilmî sapık Feminizm ideolojini yaymaya çalışmak.



35. Zalim ve faşist vesayet sistemini övmek ve istemek.



36. Gerçekleri gizlemek, konvansiyonel yalanları yaymak.



37. Yakın tarihimizdeki kanlı ve acımasız diktatörleri övmek ve kahramanlaştırmak.



38. Halkı saçma sapan yıldız falı hurafeleriyle meşgul etmek.



39. Türkiye halkını kendi kimlik ve kültüründen uzaklaştırıp yabancılaştırmak.



**

Çoğunluğu oluşturan, lakin birbirinden kopuk bin parçaya ayrılmış bulunan Türkiye Müslümanları, birleşip güçlü bir medya kurmazlarsa, muzır medyanın kurbanı ve maskarası olmaya devam edeceklerdir.

Bugünkü parçalanmışlık ve bölünmüşlük ile bugünkü şifahî taşra kültürü ile güçlü bir medya kurulamaz.



Müslümanların tek bir Ümmet olması, bu Ümmetin başında râşid bir İmam bulunması, halkın bu İmama biat ve itaat etmesi, ortak bir ıslah ve kurtuluş planı projesi programı yapılması gerekir.