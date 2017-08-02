02 Ağustos 2017 Çarşamba10 Zilkâde 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:09Güneş 05:54Öğle 13:17İkindi 17:10Akşam 20:28Yatsı 22:04
    • 28°C Adana
    • 26°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 19°C Ağrı
    • 17°C Amasya
    • 19°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 22°C Aydın
    • 22°C Balıkesir
  • BIST: 106.147 -1.29
  • Altın: 143,868 0.18
  • Dolar: 3,5228 -0.09
  • Euro: 4,1583 -0.11

Kendine 'Batı' diyenler

» »
Yiğit Bulut

“Batı bizim için hiçbir zaman hayırlı rüya gördü mü?”

Kendine “Batı” diyen, kendine “Medeniyet” diyen Coğrafya tam olarak niyetini ortaya koymaya, coğrafyamız ve ülkemiz hakkındaki “emperyalist” emellerini sergilemeye başladı…

Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşmadan bir bölümü aynen aktarmak istiyorum;

“...dokunulmazlıklar üzerinden meclise, devlete, millete, yargıya meydan okuyan, hatta hakaret eden bu densizlerin amacı, Türkiye'yi uluslararası alanda sıkıntıya sokmaktır. Açık, net söylüyorum; benim uluslararası bu saldırılardan en ufak bir korkum, endişem yoktur. Benim için aslolan milletimdir. Milletim ne diyor? Aslolan budur. Yoksa 'Batı ne diyor?' Batı bizim için hiçbir zaman hayırlı rüya gördü mü? Görmüyor. 53 sene Avrupa Birliği'nin kapısında bekletilen Türkiye için Batı'dan biz ne bekleyeceğiz. Kendimizi aldatmayalım. Biz kendi göbeğimizi, kendimiz keseceğiz."

Sevgili dostlar, devletin “En noktasından”, SEÇİLMİŞ CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN ERDOĞAN tarafından verilen mesaj çok açık; yıllardır devam eden oyalama artık sona geldi, kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz, kendi yolumuza gideceğiz”...

Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı bir konuşmadan bir alıntı daha yapmak istiyorum; “...AB ile ilişkilerimiz açısından vize serbestisi önemlidir... AB’nin tavrı, Türkiye’ye verdiği sözü tutmak istemediğinin tavrıdır. Kendileri bilirler. Türkiye AB ile ilişkilerinde hep veren taraf, hep sözünü tutan taraf olmuştur. Ülkemizin 53 yıl kapıda bekletilmesi bizimle ilgili görüşünü göstermiştir. AB, Türkiye’yi tam üye yapacaksa hiçbir engel bulunmuyor, biz hazırız. Artık bu oyunun da sonuna geldik, bunu bilmeleri lazım. Lafı dolandırmanın, diplomatik cambazlık yapmanın gereği yok. AB kendi günahlarını bizim üzerimize yıkmaya çalışmasın...”

Sevgili dostlar, Devlet’in zirvesinde ortaya konan çok açık; BU OYUNUN, BU OYALAMANIN sonuna geldik... Bir vatandaş olarak yıllardır bizi oyalayan AB’nin GERÇEK KARANLIK YÜZÜNÜN deşifre olmasından ve bu ülkenin insanlarının bunu görmesinden çok mutluyum… Unutmayalım; coğrafyamızı tam 100 yıl önce işgal eden, bebekleri süngülerin ucuna takan, insanlarımızı camilere kapatıp yakan yıkan BU AB ÜLKELERİYDİ! YOLUMUZ AÇIK, YETER Kİ “KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESELİM”!

ÖNEMLİ NOT: 1800’LERİN BAŞINDA COĞRAFYAMIZI İŞGAL ETMEK İSTEYEN EMPERYALİSTLER VE KÖPEKLERİ, 1900’LARDA VE 2000’LERDE YENİDEN GELDİLER... GELDİLER VE CEVAPLARINI ALDILAR, ALACAKLAR…

YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ, GÜÇLÜ, BÜYÜK, CİHANŞÜMUL TÜRKİYE…

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
ÜYE İŞLEMLERİ
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
CM Bilişim Teknolojileri