Kendine 'Batı' diyenler

Yiğit Bulut / Star

“Batı bizim için hiçbir zaman hayırlı rüya gördü mü?”

Kendine “Batı” diyen, kendine “Medeniyet” diyen Coğrafya tam olarak niyetini ortaya koymaya, coğrafyamız ve ülkemiz hakkındaki “emperyalist” emellerini sergilemeye başladı…

Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşmadan bir bölümü aynen aktarmak istiyorum;

“...dokunulmazlıklar üzerinden meclise, devlete, millete, yargıya meydan okuyan, hatta hakaret eden bu densizlerin amacı, Türkiye'yi uluslararası alanda sıkıntıya sokmaktır. Açık, net söylüyorum; benim uluslararası bu saldırılardan en ufak bir korkum, endişem yoktur. Benim için aslolan milletimdir. Milletim ne diyor? Aslolan budur. Yoksa 'Batı ne diyor?' Batı bizim için hiçbir zaman hayırlı rüya gördü mü? Görmüyor. 53 sene Avrupa Birliği'nin kapısında bekletilen Türkiye için Batı'dan biz ne bekleyeceğiz. Kendimizi aldatmayalım. Biz kendi göbeğimizi, kendimiz keseceğiz."

Sevgili dostlar, devletin “En noktasından”, SEÇİLMİŞ CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN ERDOĞAN tarafından verilen mesaj çok açık; yıllardır devam eden oyalama artık sona geldi, kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz, kendi yolumuza gideceğiz”...

Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı bir konuşmadan bir alıntı daha yapmak istiyorum; “...AB ile ilişkilerimiz açısından vize serbestisi önemlidir... AB’nin tavrı, Türkiye’ye verdiği sözü tutmak istemediğinin tavrıdır. Kendileri bilirler. Türkiye AB ile ilişkilerinde hep veren taraf, hep sözünü tutan taraf olmuştur. Ülkemizin 53 yıl kapıda bekletilmesi bizimle ilgili görüşünü göstermiştir. AB, Türkiye’yi tam üye yapacaksa hiçbir engel bulunmuyor, biz hazırız. Artık bu oyunun da sonuna geldik, bunu bilmeleri lazım. Lafı dolandırmanın, diplomatik cambazlık yapmanın gereği yok. AB kendi günahlarını bizim üzerimize yıkmaya çalışmasın...”

Sevgili dostlar, Devlet’in zirvesinde ortaya konan çok açık; BU OYUNUN, BU OYALAMANIN sonuna geldik... Bir vatandaş olarak yıllardır bizi oyalayan AB’nin GERÇEK KARANLIK YÜZÜNÜN deşifre olmasından ve bu ülkenin insanlarının bunu görmesinden çok mutluyum… Unutmayalım; coğrafyamızı tam 100 yıl önce işgal eden, bebekleri süngülerin ucuna takan, insanlarımızı camilere kapatıp yakan yıkan BU AB ÜLKELERİYDİ! YOLUMUZ AÇIK, YETER Kİ “KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESELİM”!

ÖNEMLİ NOT: 1800’LERİN BAŞINDA COĞRAFYAMIZI İŞGAL ETMEK İSTEYEN EMPERYALİSTLER VE KÖPEKLERİ, 1900’LARDA VE 2000’LERDE YENİDEN GELDİLER... GELDİLER VE CEVAPLARINI ALDILAR, ALACAKLAR…

YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ, GÜÇLÜ, BÜYÜK, CİHANŞÜMUL TÜRKİYE…