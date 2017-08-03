Bu doğru mu?

Dünyanın pek çok ülkesiyle olduğu gibi uzun süredir Almanya ile de “ilişkilerimiz” sıkıntılı.
“Bu sıkıntılı ilişkilerin kaynağı hangi ülke?” diye soracak ve tartışacak değiliz.
Üzerinde durmak istediğimiz konu “tutarlılık” konusu!
Bir bakıyoruz Almanya’ya, “Kendine çeki düzen vermelisin” deniliyor. Bunun hemen ardından bir de bakıyoruz ki Alman şirketleri, “Sizi yabancı olarak görmüyor, kendi şirketlerimiz olarak görüyoruz” diye bağra basılıyor.
Ya da bir daha böyle bir şey olmayacağı yolunda teminat veriliyor. Böyle bir politika doğru politika olabilir mi?
Üzülerek ifade edelim ki “bu doğru bir politika” diyebilmek çok zor.
İki ülke arasındaki ilişkilerde Almanya gerçekten yanlış bir politika izliyorsa, o zaman, “Kendine çeki düzen vermelisin” uyarısı yerden göğe haklı bir uyarı olarak karşımızdadır.
Ve bu uyarı yerden göğe haklı bir uyarıysa, o zaman da Alman şirketlerine, “Sizi yabancı olarak görmüyoruz” ya da, “Bir daha kesinlikle olmayacak” denilmesinin tutarlı bir yanı yoktur.
Yok, bunun tam aksi bir durum söz konusu ise yani Alman şirketlerini gerçekten “yabancı olarak görmüyor ve kendimizden biri” olarak görüyorsak, o zaman Almanya’ya, “Kendine çeki düzen ver” diye uyarıda bulunmanın bir anlamı kalmamaktadır.
Almanya ile ilişkilerimiz konusunda devletin bir yetkilisi bir şey söylerken diğer yetkilinin “farklı söylemle” karşımıza çıkması tutarlı bir politikadan oldukça uzak olunduğunu göstermiyor mu? Almanya ile aramızda bir sorun varsa, en tepedeki yetkiliden en aşağıdaki
görevliye kadar herkes “aynı söylemi” tekrarlamalı ki ortaya “tutarlı” bir politika çıksın.
Açık söylemek gerekirse Almanya’ya yapılan, “Kendine çeki düzen ver” uyarısı nefsimize çok hoş geliyor.
Ve bu uyarının “ticari hesaplarla” heder edilmesine gönlümüz hiç elvermiyor. Ama nefsimizin bizi yanıltıyor olması ihtimalini de gözden uzak tutmuyor ve “Kendinize çeki düzen verin” derken ipin ucunun kaçıp kaçmadığını da çok merak ediyoruz.
Evet, devlet idare etmek oldukça zor bir iş! Hele dış politika ile ilgili konular daha bir çetrefilli. Galiba “Bir kere” konuşmadan “bin kere” düşünmek ve lafın nereye gideceğini iyi hesap etmek gerekiyor!
Birbirleriyle “çelişen” ya da birbirlerini “tekzip eden” açıklamalar “fayda yerine zarar” vermekten başka işe yaramıyor.
03 Ağustos 2017 Perşembe10 Zilkâde 1438
- İşte Mehmet Görmez'in yeni göreviBakan açıklamıştı! Bugün gerçekleşiyorİstanbul'da büyük operasyon! Helikopter destekli..'Menfez paşası'nın pişkinliğine bakın!Sabıkalı oyunda ikinci çocuk ölümüHaşdi Şabi: Telafer operasyonu başladı!Başakşehir'e Şampiyonlar Ligi'nde dev rakipler!İşte günün gazete manşetleriRusya: Savaş ilan ettiler!Komik ifade! "Uyuşturucu kullanıyorum çünkü..."
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
İmsak 04:11 Güneş 05:55 Öğle 13:17 İkindi 17:09 Akşam 20:27 Yatsı 22:03
- 28°C Adana
- 26°C Adıyaman
- 17°C Afyon
- 22°C Ağrı
- 21°C Amasya
- 24°C Ankara
- 27°C Antalya
- 28°C Artvin
- 22°C Aydın
- 24°C Balıkesir
- BIST: 106.525 0.36
- Altın: 143,877 -0.01
- Dolar: 3,5333 0.30
- Euro: 4,1933 0.84
Bu doğru mu?
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Hangi ülke ne kadar dindar? İşte cevabı
- Fatih Portakal'dan skandal AK Parti tweeti!
- Genç kadın telefonla konuşurken intihar etti!
- Ardahan'da bulunmuştu! Sahip çıkan yok
- NASA ilanla 'dünyayı koruyacak' adam arıyor!
- Traktör sürücüsünü taradılar!
- Alişan: "Hukuksal süreci başlattım"
- Nasıl kandırıldı? İşte o itiraflar
- Buzağının 'babası' ortaya çıktı!
- Özel kreşte yaşanan skandalda yeni gelişme!
- İznik Gölü’nde yakalandı! 1.70 boyunda
- Dövme sildiren iki bankacı arkadaş yandı!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.