Kuyruğu dik tutmak!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

FETÖ yandaşları başlarına gelen bunca olaya rağmen hâlâ “kuyruğu dik tutmaya” ve “yıkılmadık ayaktayız” mesajı vermeye gayret gösteriyorlar!

Kimi sanık olarak yargılandığı mahkemeye sırtına üzerinde kahraman (HERO) yazan tişört giyerek çıkıyor.

Yani kendisini yargılayan otoriteye meydan okuyor.

Kimi sakalını, bıyığını, saçını uzatarak “farklı bir tip” çizmeye çabalıyor.

Sonra bir de bakıyoruz sınavlara girenlerin sırtında bile kahraman (HERO) yazan tişörtler var.

Yakalanıp sorgulandıklarında bunu bilinçsiz bir şekilde giydiklerini söyleyip paçayı sıyırmaya çalışıyorlar.

Hadi diyelim ki ders çalışmaktan günlük aktüaliteyi takip edemediler ve böyle bir yanlışın içine düştüler.

Peki, yeniden yayınlanmaya başlayan “Çocuklar Duymasın” dizisi ile verilmek istenen mesaja ne demeli?

Dizide FETÖ kitaplarının reklâmını yapmaların reklâm yapmasında “kasıt” olmadığını söylemek mümkün mü?

Bu da mı “tesadüf” kelimesi ile açıklanacak?

Bize kalırsa böyle bir yola “tevessül etme” yerine dizinin adını “büyükler görmesine” çevirsinler.

Ortada büyük bir sorumsuzluk var.

Herhalde diziyle ilgili kişilerin rafa konulan kitaplarla ilgili olarak, “Haberimiz yoktu, gözden kaçmış, bilerek yapılmış bir şey değil” diyecek halleri yoktur.

Kuşkusuz kitaplar oraya bilerek konulmuştur.

Haberlerinin olmaması ya da gözden kaçması öylesine zayıf bir ihtimaldir ki üzerinde durmaya bile değmez.

Dizinin bu haliyle seyircinin karşısına çıkarılması bize göre “kuyruğu dik tutma” gayretinden başka bir şey değildir.

Binlerce mensupları yargı önünde hesap verirken tabanlarına, “Yıkılmadık ayaktayız” mesajı verilmeye çalışıldığı o kadar açık ki!

Bu son numaraları kamuoyunda her yere ve her işe sızdıkları kanaatini uyandırmaktan başka işe yaramıyor.

“Çocuklar Duymasın” dizisini “Büyükler Görmesin” haline getirenler hakkında soruşturma başlatılmış bulunuyor.

Bakalım kendilerini nasıl savunacaklar?

Ve ortaya ne gibi mazeretler koyacaklar!

“Siz de her şeyi görmeseniz olmaz mı?” gibisinden bir savunma ile hâkim karşısına çıkarlarsa hiç şaşmayız.

Zira FETÖ yandaşları hâlâ başlarına gelenleri tam manasıyla idrak edebilmiş gibi görünmüyorlar.