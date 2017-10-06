Feyzullah Birışık / Habervaktim.com

Bugün insanların birçoğu Allah’ın varlığına inanır ve bu konuda en ufak bir şüpheye dahi düşmez… Çünkü bu şekildeki bir Allah inancı kendisini rahatsız etmez… Ne zaman ki Allah’ın emir ve yasaklarıyla karşılaştılar, başlarlar Allah’ın haklarını küçümsemeye…

Bu sakat anlayışın temelinde Allah’ın varlığının hissedilemediği olarak algılıyorum… Bu yanlış algının kırılması adına Allah’ın varlığının hissedilmesiyle nelerin kazanılacağını görmek lazım… Bu makalemde bu konuya dikkat çekmek istiyorum:

Allah’ın varlığını hissetmek neler öğretir?