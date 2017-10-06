Bugün insanların birçoğu Allah’ın varlığına inanır ve bu konuda en ufak bir şüpheye dahi düşmez… Çünkü bu şekildeki bir Allah inancı kendisini rahatsız etmez… Ne zaman ki Allah’ın emir ve yasaklarıyla karşılaştılar, başlarlar Allah’ın haklarını küçümsemeye…
Bu sakat anlayışın temelinde Allah’ın varlığının hissedilemediği olarak algılıyorum… Bu yanlış algının kırılması adına Allah’ın varlığının hissedilmesiyle nelerin kazanılacağını görmek lazım… Bu makalemde bu konuya dikkat çekmek istiyorum:
Allah’ın varlığını hissetmek neler öğretir?
- İnsanın yaradılış gayesinin ne olduğunu harfiyen öğretir…
- Dünya hayatının oyun ve eğlence yeri olmadığını hatırlatır…
- İnsanı korkutan bütün etkenleri yönetenin Allah olduğunu gösterir. Bu da kalpteki olası korkuları bertaraf eder.
- Her an Allah’ın gözetiminde olduğunun hissini kuvvetlice verir…
- Allah’ın sözlerinin doğru olduğuna şahit olur.
- İbadetler sevimli gelmeye başlar…
- Kalpteki hayâ duygusu artar
- İnsanın zayıf bir varlı olduğunu yaşatarak gösterir.
- Allah’ın her şeye gücünün yettiğini gösterir.
- Allah’ın uyumadığını-uyuklama yapmadığını, gaf yapmadığını ve her an yaratma halinde olduğunu bizzat gösterir.
- Allah’ın dünyanın her karesine hâkim olduğunu, dilediğini yapabildiğini, duaları işittiğini, kalpten geçenleri bildiğini, bizzat yaşatarak öğretir.
- İnsana özgüven ve huzur verir
- Allah’a kavuşma özlemi hissi vereceğinden dolayı daha çok salih amel işleme bilinci verir.
- Haram olan amellere yürüyüşün hızını yavaşlatır…
- İnanılmaz bir cesaret verir…
- Kur’an ve hadislerin ne kadar önemli olduğunun bilincini verir.
- Allah’ın emir ve yasakları konusunda daha dikkatli olunması gerektiğinin bilincini verir.
- Kalbi hayretlere düşürür…
- İnsanlara Allah’ı anlatırken daha etkili bir sunum yaptırır…
- Duanın önemini öğretir.
- İzzetli bir yaşam sunar.
- Komplex yaptırmaz.
- Aza kanaat ettirir.
- Sabrı artırır.
- Mükemmel bir tevekkül sahibi yapar.
- Pozitif enerji dağıttırır.
- Arkadaş seçiminde yardımcı olur/Aynı cins kuşlar birlikte uçarlar
- Salihlerle birlikte olma ihtiyacı hissettirir.
- Örnek bir Müslüman, örnek bir insan yapar.
- Gaybi bütün bilgilerin doğru olduğu hakkında kalbe mutmainlik verir.