08 Ekim 2017 Pazar17 Muharrem 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:36Güneş 07:01Öğle 12:59İkindi 16:08Akşam 18:44Yatsı 20:02
    • 20°C Adana
    • 18°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 15°C Amasya
    • 15°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 13°C Artvin
    • 19°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 104.137 -0.19
  • Altın: 148,420 1.52
  • Dolar: 3,6142 0.99
  • Euro: 4,2375 1.11

Altını çizdiğim satırlar-4

» »
Haşmet Babaoğlu

Cesaret edebilseydim, Tanzimat'tan beri bir nevi Oedipus kompleksi, yani bilmeyerek babasını öldürmüş bir adamın kompleksi içinde yaşıyoruz, derdim. Muhakkak olan bir taraf varsa, eskinin, hemen yanıbaşımızda, bazen bir mazlum, bazen kaybedilmiş bir cennet, ruh bütünlüğümüzü saklayan bir hazine gibi durması, en ufak sarsıntıda serap parıltılarıyla önümüzde açılması, bizi kendine çağırması, bunu yapmadığı zamanlarda da, hayatımızdan bizi şüphe ettirmesidir. (A.HAMDİ. TANPINAR/Yaşadığım Gibi)

***
Önemli olan, bir insanı ya da bir şeyi tanımak değil, bilmektir (...) Yunus Emre, bilinen değil de tanınan biri olsaydı, sık sık televizyona ve gazeteye çıksaydı, herhalde ölümünden bir müddet sonra unutulurdu. Ama bilinen biriydi ve ölümünden asırlar sonra da biliniyor. (İBRAHİM TENEKECİ/Son Düzlük)
***
Okumak emir almaz. Kimse sizin yerinize karar veremez. Bir aşkta ya da güzel havalarda olduğu gibi okumada da aynı şey geçerlidir; ne kimsenin ne de sizin elinizden bir şey gelir. Kimseniz onunla okursunuz, neyseniz onu okursunuz. Okumak, kan anaokulunda kendini öğrenmektir. Kim olduğunu yalnız başına bulduğun unutulmaz bir bilgi yoluyla öğrenmektir. (CHRISTIAN BOBIN/Eksik Parça)
***
Henüz konuşmaya vakit bulamamıştık; şimdi de konuşamayacak kadar yorgun yahut iştahsızdık. Bu durumlarda sevgililer için susma, uzak bir dere şıpırtısını ve bir ocak ateşinin çıtırtılarını dinlemek kadar rahatlık verir, hem serinletir, hem ısıtır. Ruhumuz yuvasına dönmüş göçmen kuşların huzuruna kavuşmuştur. Yorgun fakat mutludur.
(R.HALİD KARAY/Yeraltında Dünya Var)
***
Şimdiki zamanın yapay ışığında...
Karla'yı, geçtiği bir yer, ağır aksak giden bir trenin camından izlediği bir ülke gibi düşünüyor (...) Ona aşkından uzun zaman önce vazgeçmişti.
Aşık olmaya başlamadan bir saniye önce ona âşık olmaktan vazgeçmişti.
Kulağa tuhaf geliyor ama tam da bunu hissediyor. Aşkın önce ihtimaline, sonra da yakınlığına âşık olmuştu.
(ALEJANDRO ZAMBRA/Ağaçların Özel Hayatı)
***
Beşer beşerin kurdu olabilir, ancak insan insanın ümididir. (M.SABRİ GENÇ/Karekök Hayat)

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
CM Bilişim Teknolojileri