Artık zamanı gelmiş!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

ABD Başkanı Trump, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul ettiklerini açıklarken, “Artık zamanı geldi” diyor.

Kuşkusuz bu, “Artık zamanı geldi” açıklaması sadece Kudüs’ü İsrail’in Başkenti olarak ilan etme ile sınırlı bir açıklama değil.

Anlayana çok şey söyleyen bir ifade bu!

Anlamayana da “davul zurna az” kabilinden bir sesleniş.

Evet, Papa’nın bile endişelerini dile getirdiği, tüm dünyanın, “Aman ha, sakın ha” türünden uyarılarda bulunduğu bir anda bu haykırışları duymazdan gelerek bildiğini okuyanlar aslında herkese meydan okuyorlar.

Bu meydan okuma ABD destekli Büyük İsrail projesinin yeni adımından başka bir şey değil.

Yıllar önce “Büyük Ortadoğu Projesi” diye yola çıkanlar şimdi, “Artık zamanı geldi” diyerek dünyaya yeni bir mesaj veriyor!

Bu mesajın sahiplerine göre Büyük İsrail’i “kurma vakti” gelmiş de geçiyor bile. İnsanlık âlemi başköşeye Yahudi ırkını oturtan ve geriye kalanları da Yahudilere hizmetle mükellef olarak gören bir zihniyet ile karşı karşıya bulunuyor.

Bu açıklama tüm dünyaya savaş ilanıdır. Alınan bu kararın ne dünyada infiallere yol açması, ne çatışmalara sebep olması, ne de Papa’nın derin endişeleri Yahudilerce dikkate alınmayacaktır.

Dün “Büyük Ortadoğu Projesi” diyerek dünyayı gözyaşı ve kana boğanlar bugün, “Artık zamanı geldi” diyerek önümüzdeki günlerde İslam coğrafyasında yaşanacaklar hakkında ipucu veriyor.

Açık ve net bir şekilde dünyaya meydan okunuyor.

“Siz ne derseniz deyin biz bildiğimizi okuruz” deniliyor.

Bu meydan okuma yine oluk oluk Müslüman kanı akıtılacağını haber veriyor.

Kuşkusuz sadece Müslümanların kanı akmayacak.

Böylesine büyük bir sorumsuzluğa imza atanlar da ağır bir fatura ödemek zorunda kalacaklar.

Yani, “Barışa hizmet ediyoruz” diye böyle bir karar alanlar bölgemizdeki yarım yamalak barışı dinamitlemekten başka bir şey yapmamış olduklarını çok geçmeden görecekler.