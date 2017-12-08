Nasıl, Trump’ın fitne ateşinden mutlu oldunuz mu?

Mehmet Ocaktan / Karar Gazetesi

Trump’ın başkanlık koltuğuna oturduğu ilk günden bu yana Türk medyasının bazı kalemleri onu uluslararası güçlere, diğer bir deyişle ‘üst akıl’a meydan okuyan adam olarak değerlendirmeyi pek seviyorlar. Herhalde oturup bu konuda yazılanların bir dökümünü yapsak, karşımıza kalemlerinden ‘yağ’ damlayan bir düzine yazarcıkla karşılaşırız...

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Dikkat edin ve de aklınıza mukayyet olun, zira bu kalemlere göre ‘derin Amerika’Trump’ı çepeçevre kuşatarak hareketsiz bırakmak istiyormuş. Yani Trump’a bütün bu kötülükleri derin Amerika yaptırıyormuş... Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etme ahmaklığı da, YPG’ye ağır silah verme rezaleti de, İslam düşmanlığı işi de bu melanet yuvası derin Amerika’nın işiymiş...

Şimdi uluslararası güçlere karşı Trump’ı bir umut olarak görenler için ödüllerini alma zamanı!.. Zira Trump bütün dünyaya meydan okurcasına Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını göstermek için Amerikan büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı aldı ve bunu da resmen açıkladı. Böylece İslam dünyasında fitne ateşini yeniden yakmış oldu.

Aslında Trump’ın başarısı için şartlar son derece uygun, zira arkasında Suudi Arabistan-Birleşik

Arap Emirlikleri-Mısır üçlü fitne çetesi var ve onlar İsrail’e bayılıyorlar. Ayrıca Trump’ın elinde Suudi Arabistan Müftüsü ve Ulema Heyeti Başkanı Abdülaziz Ali Şeyh’in İsrail’le savaşmanın caiz olmadığını, Hizbullah’a karşı İsrail ordusuyla iş birliği yapılabileceğini söyleyen bir de fetva var ki, herhalde bundan daha iyisi olamazdı. Yani Müslümanlara ihanet için her şey hazır...

Şimdi Türkiye’ye dönüp Trump’tan hala medet umanlara sormak gerekiyor; nasıl mutlu oldunuz mu? Eminim bu karar size çok iyi gelecektir... Yıllardır Filistin halkına Nazi zulmü uygulayan faşist İsrail yönetimi de, Trump da size hep minnettar olacaktır.

Biliyorum Trump’ın başına bir şey gelecek diye çok endişelisiniz. Mazallah FBI, itirafçı olan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn üzerinden Trump’ın işini bitirirse siz de çok üzülürsünüz. Bilindiği gibi Flynn’in itirafçı olduğu dosyada, Trump’ın ekibinin seçimlerden önce Rusya ile gizli anlaşmalar yaptığı, seçimlerin kendi lehine sonuçlanması üzerine iş birliğine gittiği iddiaları yer alıyor.

Gördüğünüz gibi durumunuz pek parlak değil, ne yazık ki bu konuda size bir yardımımız dokunamaz, dolayısıyla büyük umutlar beslediğiniz Trump her an elinizde kalabilir. Siz en iyisi bu ırkçı, faşist ve İslam düşmanı ‘moron’a hayır dualarınızı göndermeye devam edin...

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Belki pek hoşlanmayacaksınız ama, eğer bu İslamofobik adamı durdurursa ‘derin Amerika’yı desteklemek istiyorum.

Eğer İslam ülkesi vatandaşlarına vize uygulayan bu ırkçı adamı durdurursa, ‘derin Amerika’yı desteklemek istiyorum...

Eğer faşist İsrail yönetimini ödüllendirmek için İslam dünyasını ateşe veren bu çılgını durdurursa ‘derin Amerika’yı desteklemek istiyorum.

Eğer her gün kin ve nefret söylemleriyle dünyayı kirleten bu dar kafalı adamı durdurursa ‘derin Amerika’yı desteklemek istiyorum.

Eğer YPG-PKK’ya ağır silahlar vererek güvenliğimizi tehlikeye atan bu güvenilmez adamı durdurursa ‘derin Amerika’yı desteklemek istiyorum.