Küresel bir İntifada başlatılmalı!

Yusuf Kaplan / Yeni Şafak

ABD Başkanı Donald Trump, Yahudilerin kontrolündeki Amerikan derin devletine boyun eğdi ve “Kudüs’ü, İsrail’in başkenti olarak tanıdıklarını” söyledi.

Gerekçe olarak da, “barış getireceğiz” dedi!

Dünyayla “kafa buluyor” olmalı kendilerini lâ-yüs’el zanneden bu zorbalar!

Bölgeyi cehenneme çevirecek bir kararın, bölgeye barış getirecek bir karar olarak sunulması, Yahudilerin de, Yahudilerin kontrolündeki Amerikan yönetiminin de gemi azıya aldıkları, gözlerinin karardığı anlamına gelecektir çünkü.

Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak kabul edilmesi kararı, İslâm dünyasının merkez coğrafyasını ateş çemberine çevirecektir...

Zaten kan gövdeyi götürüyor bölgede... Kan, gözyaşı dinmeyecek, zulüm bitmeyecek, demektir, böyle giderse...

Ama böyle gitmez!

YAHUDİLER, ABD’YLE KEDİ-FARE OYUNU OYNAR GİBİ OYNUYORLAR!

Önce “ABD yönetimi nasıl oldu da böyle bir karar alabildi?” sorusunun izini sürmemiz gerekiyor.

Zira bu karar, sadece bölgeyi kan gölüne çevirmekle kalmayacak, Amerika’nın sonunu da getirecek işaret fişeği olacaktır.

Öncelikle şunu iyi bilelim: İki ABD var: Birincisi, küreselciler diye bilinen, Yahudilerin güdümündeki ABD!

İkincisi de, Amerika’yı kuran WASP (Beyaz, Anglo-Sakson ve Protestanların) Amerika’sı.

Amerika’yı, merkezinde İngilizlerin olduğu WASP kurdu ama zamanla Yahudi gücü Amerika’yı her bakımdan ele geçirdi: Amerika’nın finansına, ekonomisine, akademisine teknolojisine, silikon vadisine, kültür endüstrisine, silah endüstrisine ve dış politikasına Yahudiler hâkim şimdi!

Amerikan derin devleti, Yahudilerin güdümünde.

Ve Amerika’daki Yahudilerin, vatanı yok aslında. Sermayeleri var. Paraya, dolayısıyla güce tapıyorlar. Parayla, dolayısıyla güç’le sahip olamayacakları, kontrol altına alamayacakları, güdemeyecekleri ve giremeyecekleri yer yok, diye düşünüyorlar!

Amerika’nın gerçek sahiplerine dönüşen Yahudi küreselci güç, Amerika’yı, esir aldığını, sadece kendi çıkarları için tepe tepe kullandığını ve tam bir çıkmaz sokağın, yokoluşu eşiğine doğru yuvarladığını çok iyi biliyor!

O yüzden Amerika’yı kuran aktörler, Yahudi gücünü bertaraf etmek için savaşıyorlar!

Trump’ın ABD’nin başına getirilmesinin en önemli gerekçesi bu!

Ama öyle anlaşılıyor ki, Yahudiler, Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan ettirerek, Trump’a, dolayısıyla Amerika’ya büyük darbe vurduklarını ilan etmiş oluyorlar bütün dünyaya!

Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz artık: Yahudiler, Amerika’yla kedi-fare oyunu oynar gibi oynuyorlar adeta!

KÜRESEL İNTİFADA OLMADAN ASLÂ!

İşin ABD cephesi böyle.

İşin Müslümanlar cephesine gelince...

Kudüs, üç din için de kutsaldır.

Ancak Kudüs, yalnızca Müslümanların hâkimiyetleri altında gün yüzü, barış yüzü, huzur yüzü görebilmiştir.

Hıristiyanların hâkimiyetleri altında da, son 70 küsur yıllık Yahudi hâkimiyeti altında da cehenneme dönüşmüştür.

Kudüs’te barışın, huzurun tek teminatı İslâm’dır ve tarih boyunca da böyle olduğu ispatlanmıştır.

Çünkü Kudüs, âlemlere Rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz’in (sav) emanetidir.

Ve Hz. Ömer’in adaleti, Salahaddin Eyyûbî’nin merhameti, Yavuz Sultan Selim’in hilâfeti, Kanuni’nin medeniyetidir.

Ne zaman ki Kudüs müslümanların kontrolünden çıkmışsa, işte o zaman, herkes için cehenneme dönüşmüştür.

70 küsur yıldır Filistinlilere Nazi katliamlarını aratmayacak ürperticilikte zulüm yaptı gözü dönmüş Siyonist devlet!

Yahudiler, ABD Başkanı Trump’a, dolayısıyla ABD’ye boyun eğdirdiler ama Müslümanlara boyun eğdiremeyecekler aslâ!

Kudüs, Müslümanlar için bir iman meselesidir.

Kudüs, Müslümanlar için bir varoluş meselesi, bir istiklal ve istikbal mücadelesidir.

Kudüs, Müslümanlar için sadece kutsî bir belde değil ulvî bir ruhtur. Kudüs’e sahip çıkamayan Müslümanlar ölmeye mahkûmdur.

Kudüs, ilk kıblemizdir.

Kudüs, miracın başlangıç noktasıdır.

Kudüs, izzet ve haysiyetimizdir.

Kudüs, onurumuzdur.

Kudüs, namusumuzdur.

Kudüs’e dokunmanın bedeli ağırdır; hem de çok ağır!

Müslümanlar, küresel bir intifada başlatmalı, ülke ülke, kıta kıta sel olup akmalı, haykırmalı, Siyonistlere ve emperyalistlere unutamayacakları tarihî bir ders vermelidir bugün.

Bugün uyku haram bize!

Müslümanlar sokaklara dökülmeli; müslüman ülkelerin yönetimleri, yöneticileri akıllarını başlarına devşirmeli, siyonistlere ve emperyalistlere karşı ortak eylem kararları almalı ve bütün İslâm dünyası çapında her tür zulme, zorbalığa, işgale ve emperyalizme karşı üçüncü intifada başlatılmalıdır!

Yoksa bu izzetsizlikle, haysiyetsizlikle ve kölelikle yaşanmaz!

Vesselâm.