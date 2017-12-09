Beşiktaş aldanmamalı!

Kemal Belgin / Milli Gazete

Beşiktaş takımı ülke futbol tarihinin çok önemli bir sayfasına bugüne kadar rastlanmamış, yaşanmamış bir başarıyı yazdı. O başarı Şampiyonlar Ligi’nde grup maçlarını birinci olarak, hem de, hiç yenilmeden bitirmektir. Şenol Güneş hocayı yerden yere vuranlar için bundan daha acı bir uyarı olabilir mi? Bu da işin bir başka yönüdür.

Şimdi başlığı açalım biraz... Beşiktaş, sahaya benim bundan dört beş hafta önce yazdığım riskli kadrosu ile çıktı. Yani hem Oğuzhan, hem de Talisca ilk onbirde sahadaydılar. Üstelik rotasyon nedeniyle de Atiba yoktu, yerinde Medel vardı. Ön taraf ise tamamen değişime uğramıştı. Savunmanın göbeğinde de iki eski Yugoslav coğrafyasından isimler bulunuyordu. Necip sağda, uzun zamandır maç oynamayan Caner solda... Kalede de kulübeye yapışmış kaptan Tolga... Beşiktaş buna rağmen rakibini deplasmanda yenerek bir yakalanması çok zor zafer elde itti.

Şimdi asıl meseleye geleyim... Bana bu maçta kaleci Tolga’nın kaç yüzde yüz pozisyonu engellediğini söyleyebilir misiniz? Dört veya beş tanesi de karşı karşıya... Gerçek mi? Çünkü Talisca ve Oğuzhan’ın ilk onbirde sahada oluşları rakibin bütün uzunluğuna yaptığı ataklarda Beşiktaş savunmasının çaresiz yakalanmasına neden olmuştur. Cenk’in de olmayışı nedeniyle orta alana yardım da olamadı. Ve Beşiktaş tonla pozisyon verdi.

Peki, bu satırların yazarı bundan dört beş hafta önce Talisca ve Oğuzhan’ın beraber oynamasının Beşiktaş’a büyük zarar verebileceği şeklindeki görüşünü yazdığında, “Aaa o da ne” diyenler ne düşündüler acaba? Beşiktaş bu maçı formalite oyunu olarak oynuyordu. Yenilse sadece 1,5 milyon avro kaybedecekti. Gruptaki yerini çoktan garanti altına almıştı bile...

O halde? Şimdi Kayserispor maçı var... Sanırım ve beklentim o ki, Ati-Tolgay ikilisi sahada olacaktır. Büyük ihtimalle de Oğuzhan yer alacaktır ilk onbirde... Ön taraf zaten Quaresma, Cenk ve Babel olacaktır. Gökhan Gönül, Pepe, Tosiç ve Adriano da en arkada... Kalede de Fabri... Diyeceğim o ki, sakın ola bu Leipzig galibiyeti Şenol hocayı kandırmasın... Yani Oğuzhan ve Talisca birlikte takımda olmasınlar... Yoksa... Haaa geri düşülmüş bir maç olur mu derseniz, bunların ikisi de takımda olursa, olmayacak oyuncu hangisi olmalıdır, bu seçim de önemlidir.

Beşiktaşlıların canını sıkmak istemedim. Sadece şöyle ellerini şakaklarına koyarak bir anlık düşünmelerini istedim...