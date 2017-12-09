09 Aralık 2017 Cumartesi21 R.Evvel 1439
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Gafil Müslümanlara son çağrı: umre gezilerinizi iptal edin!

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D.Mehmet Doğan
Siyonizme karşı durmanın ilk adımı, Suudi Amerika’ya karşı durmaktır!

Mekke ve Medine, işgal altındadır. Bu işgal, her geçen gün daha koyulaşıyor. Kâbe’nin ve Mescid-i Nebevî’nin etrafı, Amerikan barbarlığını putlaştıran yapılarla kuşatılmıştır.

Amerika’nın çatlak başkanı Tramp, kendine yakışır bir karar aldı: Kudüs’ü, siyonist devletin başkenti olarak ilan etti. Siyonizm ideoljisinin talebi buydu zaten. Peki Amerika hariciyesi bu kararı nasıl savundu?

“Bu karar iki (İslâm) devleti ile danışılarak alındı!”

ABD kime danışır bu mevzularda?

Birinci olarak Suudi Amerika’ya!

Onların iki asırlık emperyalizme kulluk tecrübesi var. Vahhabileri Osmanlıya musallat eden, İngilizler. 1820’lerde Suud emiri, İstanbul’da idam edildi. Suçu: Peygamber Efendimizin kabrini yağmalamak!

Ya ikinci olarak hangi ülkenin yöneticisine danışıldı? Demokrasiye yönelmişken darbeyle siyonizme raptedilen Mısır’a.

Biri, zengin bir “Müslüman” devleti: öteki, kalabalık bir “Nüslüman” devleti. Ahalinin Müslümanlığı, yöneticilerin Müslümanca davranmasına yetmiyor!

“Kâbe imamı” unvanı verilen bednam, Suud müftüsü denilen mürted, “sevkülceyş” yani askerin yönetilmesi anlamında stratejiden yoksun küfre batmış general, neler yaptılar son aylarda?

Kâbe imamı, Tramp’a dua etti! Amerika ile birlikte dünyayı gül gibi idare ettiklerini iddia etti!

Bu hamakatperdaz “imam”ın duasını alan adam, Kudüs’ü siyonizmin merkezi olarak tanıdı! Umreye gidip de bu bednamın arkasında namaz kılmak caiz mi?

Suud müftüsü, Siyonist devletle savaşmanın caiz olmadığını açıkladı!

Suud generali, siyonistlerin kardeşleri olduğunu ifşa etti!

Ey Diyanet, ey turizm şirketleri, kâr için, menfaat için, seyahat için umre propagandası yapmaktan vazgeçin. Ey cami imamları! On kişi tavlayıp harcırah alarak umreye gideceğiz diye dininizi ayaklar altına almayın!

Bu devirde umreye gitmek değil, gidecekken gitmemek sevaptır!

Bu ahlâksızlarla ve mülhidlerle aramıza mesafe koymak zorundayız.

Bu gâsıplara siyonizmin uşağı muamelesi yapmalıyız. Tavrımızı lâfla değil, fiilen göstermeliyiz.

Sevap kazanacağız diye İslâmın zelil edilmesine boyun eğmemeliyiz!

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